पाकिस्तान में एक तरफ आवाम महंगाई से परेशान हैं और दो जून की रोटी जुटाने में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान के पहले एस्ट्रोनॉट मोहम्मद जीशान अली के लिए स्पेस में शाही हलाल व्यंजन का खास इंतजाम किया गया है...

Shenzhou 24 Mission: पाकिस्तान में आम आदमी महंगाई से परेशान है. रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदना भी कई परिवारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. हालात ऐसे हैं कि गरीब परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है. लेकिन इसी पाकिस्तान के पहले एस्ट्रोनॉट के लिए अंतरिक्ष में खास दावत का इंतजाम किया गया है. इस मेन्यू में बीफ निहारी, लैंब कोरमा और बटर चिकन जैसे पकवान शामिल हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जिस देश में आम आदमी की थाली तक महंगाई की मार झेल रही है, वहां अंतरिक्ष में शाही दावत का इंतजाम कैसे हो रहा है.

अंतरिक्ष में पाकिस्तानी जायके का तड़का

पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री मोहम्मद जीशान अली 25 नवंबर 2026 को चीन के शेनझोउ-24 मिशन के जरिए अंतरिक्ष पहुंचे. वह चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी नागरिक और पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्री बने हैं. उनके स्वागत और खाने-पीने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चीन ने खास हलाल मेन्यू तैयार किया है.

मेन्यू में 100 से ज्यादा तरह के व्यंजनों के ऑप्शन मौजूद हैं. इसमें बीफ निहारी, लैंब कोरमा, बटर चिकन और करी वाले छोले जैसे पकवान शामिल हैं. अंतरिक्ष में रहते हुए जीशान अली को अपने देश के पसंदीदा जायकों की कमी महसूस न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. इन मेन्यू को तैयार करने में उनकी खानपान की पसंद और धार्मिक जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया है.

पाकिस्तान में लाखों लोगों के सामने खाने का संकट

एक तरफ अंतरिक्ष में पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री के लिए 100 से ज्यादा हलाल व्यंजनों का इंतजाम है, तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में आम परिवार महंगाई और खाने की कमी से जूझ रहे हैं.

अक्टूबर 2026 की FEWS NET रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में खाद्य संकट की स्थिति जनवरी से मार्च 2027 के बीच और गंभीर हो सकती है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि इस दौरान करीब 1.8 से 1.9 करोड़ लोगों को खाद्य सहायता की जरूरत पड़ सकती है. खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें, खेती से जुड़े संकट और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कम होते मौके गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.

भारत से 42 साल बाद अंतरिक्ष पहुंचा पाकिस्तान

अंतरिक्ष में पाकिस्तान ने भले ही एक नया इतिहास बनाया हो, लेकिन इस उपलब्धि तक पहुंचने में उसे भारत के मुकाबले 42 साल ज्यादा लग गए. भारत के राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयुज टी-11 मिशन के तहत अंतरिक्ष पहुंचे थे. वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे. वहीं, पाकिस्तान के मोहम्मद जीशान अली 25 नवंबर 2026 को चीन के शेनझोउ-24 मिशन के जरिए अंतरिक्ष पहुंचे. इसके साथ ही वह चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी नागरिक बन गए.