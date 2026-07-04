सिर्फ मिलिट्री मामलों तक सीमित नहीं है पाकिस्तानी सेना, हर तरह के बिजनेस पर है कब्जा, कौन से काले कारोबार करती है पाक फौज?

पाकिस्तानी सेना 'स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल' के तहत कॉर्पोरेट खेती में भी उतर गई है. इसने जाब, सिंध और दूसरे प्रांतों में हजारों एकड़ जमीन कब्जा की है. पाक फौज कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, बिजली, माइनिंग, फ़ूड जैसे बिजनेस से भी जुड़ी हुई है.

पाकिस्तानी सेना बिजनेस और खेती भी करती है.

पाकिस्तानी सेना ने एक बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर लिया है.

फौजी फाउंडेशन सेना की कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है.

Pakistan Army Commercial Empire: दुनिया भर में ज्यादातर देशों की सेनाएं सुरक्षा और किसी बाहरी हमले से निपटने का काम करती हैं. लेकिन पाकिस्तानी सेना सबसे अलग है. पाकिस्तान आर्मी देश के लिए लड़ने के नाम पर सिर्फ आतंक को ही नहीं पालती-पोसती, इसने पाकिस्तान के पूरे बिजनेस सिस्टम पर भी कब्जा कर रखा है. पाकिस्तान में ऐसा कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जहां पाक फौज की दखल नहीं हो. हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी फौज के काले कारोबार की पोल खोली गई है. इससे पता चलता है पाकिस्तानी सेना आखिर देश के राजनीतिक नेतृत्व से भी ताकतवर क्यों है.

पाकिस्तान के फौजी फाउंडेशन का मायाजाल

स्टिंगर एशिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की इकॉनमी के लगभग हर सेक्टर में फैले अपने नेटवर्क और कमर्शियल हितों के साथ पाकिस्तानी सेना ने एक बिजनेस साम्राज्य भी खड़ा किया है. इस साम्राज्य के केंद्र में फौजी फाउंडेशन है, जिसे 1954 में जनरल अयूब खान और डिफेंस सेक्रेटरी मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने शुरू किया था. फौजी फाउंडेशन को आज भी विदेशों में पूर्व सैनिकों और मिलिट्री परिवारों के लिए काम करने वाली एक कल्याणकारी संस्था के तौर पर पेश किया जाता है. कहने को तो यह चैरिटी है, लेकिन असल में यह सेना की ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है.

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फौजी फाउंडेशन व्यवहार में यह पूरी तरह से मिलिट्री इंक यानी सेना की एक कॉर्पोरेट कंपनी है. फौजी फाउंडेशन और उससे जुड़े नेटवर्क स्टील, ऊर्जा, सीमेंट, उर्वरक, फर्नीचर, रोजमर्रा के सामान, दवाएं , अनाज और प्रोसेस्ड मीट का उत्पादन करते हैं. पाकिस्तान के कुल यूरिया (खाद) उत्पादन में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है.

पाकिस्तान सेना के पास 'अस्करी बैंक' भी है जो देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से एक है. इसके जरिए सेना देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है. सेना का यह नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, माइनिंग फूड सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लीनिक और अस्पतालों तक फैला हुआ है. पाकिस्तानी सेना ने अपने दबदबे से सरकारी जमीनें हासिल की हैं. इन्हें बाद में आलीशान गेटेड सोसाइटी में बदल कर ज्यादा मुनाफे पर भी बेचा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना अक्सर सरकारी जमीन को बेहद सस्ते दामों या अनुकूल शर्तों पर अपने नाम करा लेती है. इस्लामाबाद और कराची इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जहां पाकिस्तानी सेना ने सार्वजनिक जमीन को बड़े-बड़े गेटेड वीआईपी रिहायशी इलाकों में बदल दिया जाता है और भारी मुनाफे पर बेचा है.

खेती भी करती है पाकिस्तानी सेना

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 'स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल' के जरिए पाकिस्तानी सेना अब कॉर्पोरेट खेती के क्षेत्र में भी उतर चुकी है. सेना के नियंत्रण वाली कंपनियों ने पंजाब, सिंध और अन्य प्रांतों में 'ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव' के तहत हजारों एकड़ सरकारी जमीन को बेहद लंबी लीज पर ले लिया है. कहने को यह विकास के नाम पर हो रहा है, लेकिन असल में यह सरकारी जमीनों पर सेना का कब्जा है.

स्टिंगर एशिया की ये रिपोर्ट साफ करती है कि क्यों पाकिस्तानी सेना का दबदबा देश में इतना ज्यादा है. पाकिस्तान की अर्थव्यस्था को भी कंट्रोल करने के कारण ही पाक फौज की ताकत राजनीतिक नेतृत्व से ज्यादा है. हाल ही में फौजी फाउंडेशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज 'Binance' के साथ ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल पेमेंट्स और Web3 के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी समझौता किया है. यानी कि इसके भविष्य में भी पाकिस्तान को कब्जे में रखने की पूरी तैयारी कर ली है.