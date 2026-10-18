दाने-दाने को तरसा पाकिस्तान, खाने के लिए नहीं है अनाज... दुनिया के 10 भुखमरी वाले देशों में शामिल

पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाओं से भुखमरी का संकट गहरा गया है. खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

पाकिस्तान में भुखमरी और कंगाली इस कदर बढ़ गई है कि आम लोगों के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है. लगातार बढ़ती गरीबी, विनाशकारी बाढ़, खराब मौसम और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली आर्थिक मदद में भारी कमी ने यहां के हालात बद से बदतर कर दिए हैं. आलम यह है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी सिर्फ अपना पेट भरने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है.

अंतरराष्ट्रीय संस्था 'एक्शन अगेंस्ट हंगर' की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगाते हुए पाकिस्तान को दुनिया के उन 10 सबसे बदहाल देशों में शामिल किया है, जहां खाने का संकट सबसे ज्यादा खौफनाक रूप ले चुका है. पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के हवाले से सामने आई ‘10 लार्जेस्ट ग्लोबल फूड क्राइसिस’ रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 में पाकिस्तान के करीब 1.06 करोड़ लोगों को जिंदा रहने के लिए तुरंत मदद की जरूरत पड़ सकती है.

पाकिस्तान में भुखमरी के पीछे मुख्य कारण क्या हैं?

पाकिस्तान में भुखमरी के इस भयानक संकट के पीछे पैसे की तंगी और कुदरत की मार, दोनों ही बड़े कारण हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि खाने-पीने की चीजों के आसमान छूते दामों, बेकाबू महंगाई, बेरोजगारी और घटती कमाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है. अब हालत यह है कि लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं. इसके साथ ही, बदलते मौसम का सीधा और बहुत बुरा असर खेती-किसानी और पशुपालन पर पड़ा है. बार-बार आने वाली भयानक बाढ़, सूखा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, ग्लेशियरों का पिघलना और मॉनसून के बदलते मिजाज ने फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. रही-सही कसर दुनिया भर से मिलने वाली मदद और फंड में आई भारी कमी ने पूरी कर दी, जिसने इस संकट को और ज्यादा जानलेवा बना दिया है.

किस प्रांत में हालात सबसे खराब?

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान इलाके इस समय भुखमरी और तबाही का सबसे बड़ा गढ़ बन चुके हैं. इन जगहों पर लगातार होने वाली हिंसा, अशांति और डर के माहौल की वजह से न तो बाजार ठीक से खुल पा रहे हैं और न ही लोगों के काम-धंधे चल रहे हैं. हालात इतने खराब हैं कि मुसीबत में फंसे लोगों तक राशन और दवाइयां पहुंचाने वाली दुनिया भर की एजेंसियों के लिए भी इन इलाकों में जाना जान का जोखिम बन गया है.

इन राज्यों के गांवों में रहने वालों लोगों को बुनियादी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं. वहां न तो साफ पीने का पानी है, न इलाज के लिए अस्पताल हैं और न ही बच्चों को कुपोषण से बचाने का कोई इंतजाम है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की करीब 38.3% आबादी भयंकर गरीबी की दलदल में फंसी है और पुरानी आपदाओं की मार झेल रहे लाखों लोग आज भी टेंटों में अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं.

18% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

हालात इतने भयावह हैं कि देश के 18% बच्चे भयंकर कुपोषण का शिकार हैं, यानी उनका शरीर अंदर से पूरी तरह कमजोर हो चुका है. इसके अलावा, करीब 40% बच्चों की लंबाई और शरीर का विकास उनकी उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा है. बच्चों का वजन अचानक तेजी से गिरने का ग्राफ भी अब खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गया है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बात यह भी कही गई है कि साल 2000 के मुकाबले अब पैदा होने वाले बच्चों की मौतों में थोड़ी कमी आई है और बच्चों का विकास न होने की रफ्तार में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है.

दुनिया के 10 सबसे ज्यादा भुखमरी प्रभावित देश कौन-कौन से हैं?

'एक्शन अगेंस्ट हंगर' की रिपोर्ट 'टेन लार्जेस्ट ग्लोबल फूड क्राइसिस' के अनुसार, पूरी दुनिया के 47 देशों में करीब 26.6 करोड़ लोग भयंकर भुखमरी की मार झेल रहे हैं. सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस पूरी दुनिया की भुखमरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी लगभग 17.7 करोड़ लोग सिर्फ 10 देशों में ही रहते हैं.

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 से 2025 के बीच अकेले दक्षिण एशिया में करीब 21.8 करोड़ लोग कुपोषण यानी भुखमरी का शिकार रहे हैं, जो पूरी दुनिया की कुल कुपोषित आबादी का एक-तिहाई हिस्सा है.

दुनियाभर में क्यों बढ़ रहे हैं भुखमरी के मामले?

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में सबसे ज्यादा तनाव इस समय देखने को मिल रहे हैं. ईरान की जंग और होर्मुज व बाब अल-मंडेब जैसे समुद्री रास्तों पर बढ़ते तनाव का असर अब तेल, सामान की ढुलाई और खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद के दाम पर पड़ रहा है. इससे खाने-पीने की चीजों को बनाना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना महंगा होता जा रहा है. वहीं, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से गेहूं के दाम भी बढ़ सकते हैं. इसका सबसे ज्यादा असर गरीब देशों में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा.

रिपोर्ट में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि खाद्य सुरक्षा पर खर्च होने वाला अंतरराष्ट्रीय बजट घटकर 2016-17 के स्तर पर आ गया है. यही वजह है कि सरकारों से तुरंत इस बजट कटौती को वापस लेने की अपील की गई है ताकि भुखमरी के इस बड़े संकट को समय रहते संभाला जा सके.