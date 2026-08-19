पाकिस्तान में कितनी सुरक्षित हैं महिला इन्फ्लुएंसर्स? टिकटॉकर की हत्या के बाद उठे सवाल 

दुनिया
पाकिस्तान में 28 साल की मशहूर टिकटॉकर शमसो बीबी की दिनदहाड़े गोली मारकर की गई हत्या ने देश में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं और महिला टिकटॉकर्स के लिए हालात लगातार खतरनाक होते जा रहे हैं. 14 अगस्त को हुई 28 साल की मशहूर कंटेंट क्रिएटर शमसो बीबी उर्फ आयशा गिलामाना की हत्या ने इस खौफनाक हकीकत को एक बार फिर दुनिया के सामने ला खड़ा किया है.
इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान में आजाद खयालों वाली या सोशल मीडिया पर मशहूर महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है?
आयशा गिलामाना के नाम से मशहूर शमसो बीबी पाकिस्तान की एक चर्चित सोशल मीडिया स्टार थीं. टिकटॉक पर उनके करीब 13 लाख (1.3 मिलियन) फॉलोअर्स थे और उनके वीडियोज को 3 करोड़ से ज्यादा लाइक्स मिल चुके थे. इसके अलावा यूट्यूब पर भी उनका एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस था.
घटना वाले दिन यानी 14 अगस्त को, शमसो बीबी को काशिफ नाम के एक शख्स का फोन आया, जिसने उन्हें पाकिस्तान के टैक्सिला शहर स्थित उनके घर से बाहर आने को कहा. जब शमसो बीबी अपनी 15 साल की बहन असीमा और भाई नैमतुल्लाह के साथ कार में बाहर निकलीं, तो बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने पेट्रोल पंप के पास उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं.
एक गोली सीधे शमसो बीबी की गर्दन में लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. फायरिंग की वजह से कार बेकाबू होकर दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिसमें उनकी छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 30 से 35 साल के दो संदिग्धों की तलाश कर रही है.
शमसो बीबी के परिवार का आरोप है कि यह हत्या उनके पैसों के लेन-देन के विवाद की वजह से हुई है. परिवार का कहना है कि शमसो बीबी ने कौसर और जावेद नाम के दो लोगों से अपने पैसे वापस मांगे थे, जिसके बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं.
पाकिस्तान में किसी महिला इन्फ्लुएंसर की हत्या का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले 17 साल की मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ की उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने उमर हयात नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसे 21 साल की जेल हुई.
वजह सिर्फ इतनी थी कि वह सना को बार-बार मैसेज करता था और जब सना ने जवाब देना बंद कर दिया, तो उसने उसकी जान ले ली. इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि सोशल मीडिया पर इन मौतों के बाद सहानुभूति जताने के बजाय कई लोग इन लड़कियों के चरित्र पर ही सवाल उठाने लगते हैं. कई लोग तो इन हत्याओं को मजहब और इज्जत से जोड़कर हमलावरों का समर्थन तक करने लगते हैं.
पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं अब एक पैटर्न बन चुकी हैं. जनवरी 2025 में क्वेटा में एक बाप ने अपनी ही बेटी को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने से मना कर दिया था. पिछले साल कराची में एक शख्स ने अपनी ही चार महिला रिश्तेदारों को 'अश्लील' टिकटॉक वीडियो बनाने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया था. साल 2016 में मशहूर सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की उनके अपने ही भाई ने 'ऑनर किलिंग' के नाम पर हत्या कर दी थी.
महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान में अगर कोई महिला अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की कोशिश करती है या पुरुषों के दबाव से बाहर निकलना चाहती है, तो उस पर हिंसा का सहारा लिया जाता है. आंकड़े बताते हैं कि 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही 700 से ज्यादा महिलाओं की हत्या की गई, जिनमें से एक चौथाई हत्याएं तथाकथित 'ऑनर किलिंग' थीं.
इसके अलावा सैकड़ों महिलाएं यौन हिंसा, तेजाब हमलों और किडनैपिंग की शिकार हुईं. पाकिस्तान में महिलाओं के लिए न तो सड़कें सुरक्षित हैं और न ही डिजिटल स्पेस. चाहे कोई महिला लाख फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर हो या साधारण यूजर, पुरुषों द्वारा पीछा किए जाने, धमकियां मिलने और अपनी जान गंवाने का डर वहां हर महिला के दिल में बैठा हुआ है.
ये भी पढ़ें- इमरान खान पर PAK सुप्रीम कोर्ट पलटेगा अपना फैसला, अब क्या करने वाली है शहबाज सरकार?