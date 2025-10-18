पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, सीजफायर तोड़ अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक

48 घंटे के सीजफायर के बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की है. हमले में कई घर तबाह हुए और 10 लोगों की मौत बताई जा रही है. जिसके बाद तालिबान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा. दोनों देशों ने 48 घंटे के लिए सीजफायर पर सहमति जताई थी, लेकिन यह समझौता ज्यादा देर टिक नहीं सका. शुक्रवार रात पाकिस्तान ने सीजफायर की परवाह किए बिना अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी. इस हमले के बाद सीमा पर एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. तालिबान सरकार का कहना है कि इस हमले से न केवल सीमा क्षेत्र में दहशत फैली है, बल्कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की भी अनदेखी की है. माना जा रहा है कि अब अफगानिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है.

कम से कम 10 लोगों की मौत

अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने पक्तिका के अरगुन और बरमल जिलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया. स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज के अनुसार, इन इलाकों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है. तालिबान ने पाकिस्तान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला डूरंड लाइन के करीब किया गया, जो दोनों देशों के बीच विवाद का बड़ा कारण है.

डूरंड लाइन को लेकर विवाद

दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि शुक्रवार को उत्तरी वज़ीरिस्तान में एक सैन्य शिविर पर हुए आत्मघाती हमले में उसके सात सैनिक मारे गए और 13 घायल हुए. हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगान क्षेत्र पर किए गए एयर स्ट्राइक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. बताते चलें दोनों देशों के बीच संघर्ष की जड़ पुरानी है. डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई थी. इसे लेकर दोनों ओर के लोग असंतुष्ट हैं और यही सीमा विवाद बार-बार हिंसा को जन्म दे रहा है.

