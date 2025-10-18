Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर आज सोना-चांदी या बर्तन खरीदारी का ये है सबसे शुभ समय क्या है आज?
Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश
पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, सीजफायर तोड़ अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक
धनतेरस-दिवाली पर जप लें ये पावरफुल मंत्र, सौभाग्य, खुशी और धन लेकर आएंगी मां लक्ष्मी
Dhanteras Niyam: आज धनतेरस पर इस दिशा में दीपक न जलाएं, वरना राहु परिवार को कर देगा तबाह
गुजरात सरकार में मंत्री बनीं रिवाबा जडेजा को कौन सा मिला मंत्रालय? देखें पूरी लिस्ट
चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
Rashifal 18 October 2025: इन लोगों पर होगी भगवान धन कुबेर की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ कपल ने किया ऐसा काम, लाखों में होने लगी कमाई
दुनिया
48 घंटे के सीजफायर के बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की है. हमले में कई घर तबाह हुए और 10 लोगों की मौत बताई जा रही है. जिसके बाद तालिबान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा. दोनों देशों ने 48 घंटे के लिए सीजफायर पर सहमति जताई थी, लेकिन यह समझौता ज्यादा देर टिक नहीं सका. शुक्रवार रात पाकिस्तान ने सीजफायर की परवाह किए बिना अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी. इस हमले के बाद सीमा पर एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. तालिबान सरकार का कहना है कि इस हमले से न केवल सीमा क्षेत्र में दहशत फैली है, बल्कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की भी अनदेखी की है. माना जा रहा है कि अब अफगानिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है.
अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने पक्तिका के अरगुन और बरमल जिलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया. स्थानीय मीडिया टोलो न्यूज के अनुसार, इन इलाकों में कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है. तालिबान ने पाकिस्तान पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला डूरंड लाइन के करीब किया गया, जो दोनों देशों के बीच विवाद का बड़ा कारण है.
यह भी पढ़ें: Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
दूसरी ओर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि शुक्रवार को उत्तरी वज़ीरिस्तान में एक सैन्य शिविर पर हुए आत्मघाती हमले में उसके सात सैनिक मारे गए और 13 घायल हुए. हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगान क्षेत्र पर किए गए एयर स्ट्राइक की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. बताते चलें दोनों देशों के बीच संघर्ष की जड़ पुरानी है. डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई थी. इसे लेकर दोनों ओर के लोग असंतुष्ट हैं और यही सीमा विवाद बार-बार हिंसा को जन्म दे रहा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से