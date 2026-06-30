अफगानिस्तान में हमले के लिए चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान, इन गाइडेड बमों से मार डाले सैकड़ों लोग

पिछले एक साल में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई हमले किए हैं. इन हमलों में सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं. अब ये पता चला है कि पाकिस्तान हमलों के लिए चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है.

पाकिस्तान चीन में बनी गाइडेड किट की इस्तेमाल कर रहा है.

अफगानिस्तान में हवाई हमलों से पाकिस्तान ने ली हैं सैकड़ों जानें.

अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस न होने का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान.

Pakistan-Afghanistan Clash: पाकिस्तान ने पिछले एक साल में अफगानिस्तान में कई हमले किए हैं. पाकिस्तान दावा करता है कि 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' के आतंकियों को अफगान तालिबान का समर्थन है और ये पाकिस्तान में हमले के बाद आसानी से अफगानिस्तान में सुरक्षित छुप जाते हैं. हालांकि, अफगनिस्तान के तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान के इन आरोपों को हर बार बेबुनियाद बताया है और कहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान का आंतरिक मामला है. अफगानिस्तान में हमलों के लिए पाकिस्तान अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करता है. अफगानिस्तान के पास न तो वायुसेना है, न ही एयर डिफेंस सिस्टम. यही कारण है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के एयर स्ट्राइक करना आसान हो जाता है. पाकिस्तान इन हमलों के लिए चीन में बनी एक खास किट का इस्तेमाल कर रहा है जो सामान्य बमों को गाइडेड हथियार में बदल देती है. आइये जानते हैं इसके बारे में.

पाकिस्तान वायुसेना का इस्तेमाल क्यों कर रहा है?

अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों से जमीन पर लड़ाई लड़ना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा काम है. पाकिस्तानी सेना ये बात अच्छे से समझती है. इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है. इन हमलों के लिए चीन से लिए गए प्रिसिजन-गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है. बिना हवाई सुरक्षा प्रणाली वाले अफगानिस्तान में ऑपरेशन करना पाकिस्तान वायुसेना के लिए आसान भी है.

कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के कथित ठिकानों और आतंकियों को निशाना बनाने के लिए चीन में बने जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन (JDAM) का प्रयोग कर रहा है. यह एक गाइडेंस किट है जो बिना गाइडेंस वाले बमों को सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों में बदल देती है. JDAM लगे बमों को एक इंटीग्रेटेड इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) रिसीवर से गाइड किया जा सकता है. इस किट के कारण सामान्य हवाई बमों की रेंज 28 किमी हो जाती है. JDAM किट को मार्क-80 सीरीज़ के बमों पर लगाया जा सकता है, जिनका वज़न 500 से 2,000 पाउंड के बीच होता है. पाकिस्तानी सेना में मौजूद सिर्फ F-16 ही इस बम को गिरा सकते हैं.

तकबीर किट

पाकिस्तान ने चीन से तकनीक लेकर देश में ही तकबीर किट बनाई है. इसे ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस (GIDS) बनाती है, जो पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाली डिफेंस कंपनी है. तकबीर रेंज बढ़ाने वाली हथियार-गाइडेंस किट है जिसे 500 पाउंड क्लास के बिना गाइडेंस वाले बम को हर मौसम में सटीक निशाना लगाने वाले हथियार में बदलने के लिए बनाया गया है. इससे बमों की रेंज 60 किमी हो जाती है. ये किट गाइडेंस के लिए इनर्शियल गाइडेंस और GPS का इस्तेमाल करती है. पाकिस्तानी वायु सेना के JF-17 फाइटर इन बमों को गिरा सकते हैं.

अल बत्तार

अल बत्तार पाकिस्तान का बनाया गया पहला प्रिसिजन हथियार है. 15 किलोमीटर से कम रेंज वाली इस लेजर गाइडेड हथियार किट को 500 और 1,000 किलो के बमों पर लगाया जा सकता है. इन भारी बमों को JF-17 फाइटर जेट से गिराया जा सकता है.

इनके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमलों के लिए H-4 और H-2 स्टैंड-ऑफ हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहा है जिनकी रेंज 120 किमी तक है. चीन की 'एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी' द्वारा विकसित 'फेई टेंग' प्रिसिजन-गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल भी पाकिस्तान ने अपनी सीमा में सुरक्षित दूरी पर रहते हुए अफगानिस्तान के अंदर हमलों के लिए किया है.