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भारत-अफगानिस्तान संबंधों से पाकिस्तान बेचैन, दरार डालने के लिए 'मजहब' का इस्तेमाल करेगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व में 'मजहब' को राजनीतिक साधन के तौर पर इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति जनरल असीम मुनीर के कार्यकाल में और अधिक स्पष्ट हुई है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 15, 2026, 07:30 PM IST

भारत-अफगानिस्तान संबंधों से पाकिस्तान बेचैन, दरार डालने के लिए 'मजहब' का इस्तेमाल करेगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा

अफगान कृषि मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी भारत आए थे. (फोटो- IANS)

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India-Afghanistan relations: भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं. पांच साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान को नियंत्रण में लिया था तब पाकिस्तान को लगा कि अब भारत का प्रभाव खत्म हो गया. शुरू में भारत को भी काबुल में अपना दूतावास खाली करना पड़ा था. लेकिन समय के साथ भारत और अफगानिस्तान के बीच फिर से रिश्ते प्रगाढ़ हो गए. आज तालिबान प्रशासन भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है. वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के संबंध सबसे बुरे दौर में हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान को बेचैन कर रही है.

'स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल' की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की बेचैनी का विश्लेषण किया गया है. रिपोर्ट में पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हालिया टिप्पणी का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान को भारत के साथ संबंध नहीं रखने चाहिए, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है.

पाकिस्तान का 'मजहबी' पैंतरा...

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व में 'मजहब' को राजनीतिक साधन के तौर पर इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति जनरल असीम मुनीर के कार्यकाल में और अधिक स्पष्ट हुई है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि मुनीर के सार्वजनिक भाषणों में इस्लामी संदर्भों और धार्मिक विचारों का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा, कश्मीर और पाकिस्तान की वैचारिक पहचान जैसे मुद्दों पर किया जाता रहा है. 

पाकिस्तान के इस 'इस्लाम' प्रेम को गंभीर पाखंड बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिकों की मौत को उसी धार्मिक कसौटी से नहीं देखा जाता. रिपोर्ट में काबुल के ओमिड ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पर हुए हमले का भी उल्लेख किया गया है जिसमें नागरिकों की मौत हुई थी. 

पाकिस्तान को दिखाया आईना...

रिपोर्ट में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (पीआईसीएसएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 026 के पहले सात महीनों में पाकिस्तान में आतंकवाद से संबंधित हिंसा में 2,786 लोगों की मौत हुई. जुलाई सबसे घातक महीना रहा, जिसमें बढ़ते संघर्ष के बीच 606 लोगों की जान गई.

इसमें कहा गया है कि धार्मिक अधिकार को अपने तक सीमित रखने और रणनीतिक हितों के अनुसार धर्म की व्याख्या करने की पाकिस्तान की कोशिशें उसकी नीतियों में मौजूद विरोधाभासों को उजागर करती हैं. 

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