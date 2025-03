Pakistan Train Hijack: पिछले दिनों पाकिस्तान में हुए ट्रेन हाइजैक को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह खुद वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बन चुका है. यह बयान तब आया जब पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि उनके देश में हो रही हिंसा के पीछे भारत का हाथ है. भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और हास्यास्पद बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए जिम्मेदारियों से भागने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए.

पाकिस्तान ने हाल ही में दावा किया कि उसके देश में हो रही हिंसा में भारत की भूमिका है. इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान झूठे आरोप लगाने के बजाय अपनी असफलताओं को स्वीकार करे. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं. पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है. पाकिस्तान को दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए.'

