रिकॉर्ड 81.93 ट्रिलियन हो गया पाकिस्तान का कुल कर्ज, नया लोन लेकर पुराना चुकाने की आदत से बर्बाद हुआ देश

पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति का खुलासा एक रिपोर्ट में किया गया है. इस समय पाकिस्तान पर 81.93 लाख करोड़ का कर्ज है. चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में ही केंद्र सरकार का कर्ज 4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा बढ़ गया.

सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान कर्ज पर निर्भर होता जा रहा है.

पाकिस्तान का केंद्रीय सरकारी कर्ज बढ़कर 81.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

नया कर्ज लेकर पुराना चुकाना पाकिस्तान की आदत बन गई है.



पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है. पाकिस्तान का केंद्रीय सरकारी कर्ज बढ़कर 81.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. पाकिस्तान के पूरे इतिहास में यह अब तक का सबसे अधिक कर्ज है. पाकिस्तान की इस स्थिति का खुलासा 'बिजनेस रिकॉर्डर' की एक रिपोर्ट में किया गया है. इसमें बताया गया है कि सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान कर्ज पर लगातार निर्भर होता जा रहा है.

कितनी बदहाल है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति?

रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में पाकिस्तान सरकार का कर्ज 4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा बढ़ गया. इस 4 ट्रिलियन की बढ़ोतरी में से घरेलू कर्ज 3.6 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा था. विदेशी कर्ज में 400 बिलियन रुपये से ज्यादा की वृद्धि हुई. अप्रैल में हुई इस भारी बढ़ोतरी की वजह घरेलू और विदेशी दोनों तरह के कर्ज में हुई वृद्धि थी.

क्यों हुई पाकिस्तान की ये दुर्दशा

पाकिस्तान के कुल कर्ज में तेज उछाल की मुख्य वजह सरकार द्वारा अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने और बजट घाटे को पाटने के लिए घरेलू और बाहरी दोनों स्रोतों से अंधाधुंध लोन लेना है. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में सरकारें भले बदलती गईं लेकिन जो भी सत्ता में आया उसने मौजूदा खर्चों को पूरा करने और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए कर्ज पर निर्भरता बढ़ाई. अब एक ऐसा चक्र बन गया है जिसे उलटना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है.

IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की बार-बार चेतावनियों के बावजूद, पाकिस्तान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है. इतने बड़े पैमाने पर कर्ज बढ़ने का सीधा असर पाकिस्तान के विकास कार्यों और जनता पर पड़ रहा है. पाकिस्तान में सरकारी खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही खत्म हो जाता है. इस विफलता का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है. कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के पास बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचता है.

ईरान युद्ध ने बदतर की स्थिति

पाकिस्तान भारी मात्रा में तेल का आयात करता है. ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ. इसलिए पाकिस्तान को तेल खरीदने के लिए और अधिक डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं. इस समय पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी खातों पर भी दबाव काफी बढ़ गया है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि पाकिस्तान सरकार ने कर्ज लेने के मूल कारणों को जल्द ही ठीक नहीं किया तो आने वाले सालों में पाकिस्तान के सामने इससे भी बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है.