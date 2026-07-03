मैं नहीं मानता इनको हीरो... गौरी, गजनवी और बाबर जैसी मिसाइलें अब नहीं होंगी पाकिस्तान की शान, शहबाज सरकार ने कर लिया फैसला?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह गजनवी, गौरी और अब्दाली जैसे तुर्क शासकों को हीरो नहीं मानते हैं. उन्होंने कहा कि ये शासक भारत आते थे और लूट करके चले जाते थे इसलिए जिन मिसाइलों के नाम इनके नाम पर रखे गए हैं, उन्हें बदला जाना चाहिए.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वह मोहम्मद गजनवी को हीरो नहीं मानते हैं.

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान शासकों के नाम पर रखे गए पाकिस्तानी मिसाइलों के नाम बदलें.

पाकिस्तानी सेना में गजनवी, गौरी और बाबर नाम जैसी मिसाइलें शामिल हैं.

अफगान शासकों के नाम पर मिसाइलों के नाम रखे जाने पर ख्वाजा आसिफ ने जताया अफसोस.

अफगानिस्तान के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान अपनी मिसाइलों के नाम बदलने पर विचार कर रहा है. अब उसे ये एहसास हो रहा है कि गौरी, गजनवी और अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों को हीरो मानकर जो नाम उसने मिसाइलों के रखे हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि इन मिसाइलों के नाम बदले जाने चाहिए क्योंकि ये लोग कोई हीरो नहीं थे, बल्कि लुटेरे और हमलावर थे जो आते थे और भारत को लूटकर चले जाते थे.

एक पॉडकास्ट में ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या गौरी, अब्दाली और गजनवी जैसे लोगों के नामों पर पाकिस्तानी मिसाइलों के जो नाम रखे गए हैं उन्हें बदल देना चाहिए. इस पर ख्वाजा आसिफ बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए. उन्होंने अफसोस जताया कि अफगान नायकों के नाम पर पाकिस्तानी मिसाइलों के नाम रखे गए.

गजनवी को हीरो नहीं मानते ख्वाजा आसिफ

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिसाइलों के नाम बदले जाने चाहिए क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान की जमीन पर बर्बादी और तबाही मचाई. उन्होंने कहा कि गजनवी 17 बार यहां आया और मार काट करके चला गया. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वह गजनवी को हीरो नहीं मानते हैं क्योंकि वह एक लुटेरा, चोर और डकैत था, जो अफगानिस्तान से भारत आता था, लूट करता था और चला जाता था. उन्होंने यह भी कहा कि गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर भी हमला किया, हमने उसे हीरो बनाया लेकिन मैं उसको हीरो नहीं मानता हूं.

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान मुल्तान में बसे हजारों इस्लामियों को मार डाला था. उन्होंने कहा कि गजनवी, गौरी और अब्दाली के नाम पर रखे गए मिसाइलों के नाम बदले जाने चाहिए.

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पाकिस्तान के पास कौन-कौन सी मिसाइलें हैं?

पाकिस्तान दशकों से अफगान और मध्य एशियाई तुर्क लुटेरों, सुल्तानों, सरदारों और हमलावरों को नायकों के तौर पर पेश करता रहा है और उसकी ज्यादातर मिसाइलों के नाम इन लोगों के नाम पर ही हैं.

Ghaznavi (Hatf- III): पाकिस्तान ने इस मिसाइल का नाम महमूद गजनवी के नाम रखा, जो एक तुर्क शासक था और उसने अफगानिस्तान से शासन किया. 11वीं शताब्दी में उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया. उसने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था.

Ghauri-I और Ghauri-II: अफगानी शासक गोर के मेहमूद के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया. उसने 12वीं शताब्दी में भारत पर हमला किया था. जिन हिस्सों में उसने आक्रमण किया, वो आज पाकिस्तान में हैं. पाकिस्तान के पंजाब इलाके में इन आक्रमणकारियों ने बार-बार हमले किए.

1191 AD में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध में जीत गया और उसने 1206-1526 AD के बीच दिल्ली सल्तनत की नींव रखी.

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Babur (Hatf-VII): एक और पाकिस्तानी मिसाइल जिसका नाम मुगल शासक बाबर के नाम पर रखा गया. बाबर भी तुर्क शासक था, जो उज्बेकिस्तान से पहले अफगानिस्तान आया था. भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने से पहले सालों तक वह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में रहा था.

Navy Frigate Alamgir: पाकिस्तानी नौसेना के फ्रिगेट आलमगीर का नाम मुगल शासक औरंगजेब के नाम रखा गया है, जिसका नाम इतिहास में सबसे क्रूर मुगल शासक के तौर पर दर्ज है. इसी तरह पाकिस्तान के सिंध में एक बंदरगाह का नाम अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर रखा गया है. मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आक्रमण किया और भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम सल्तनत की नींव रखी.