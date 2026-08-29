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दुनिया

चीन-अफगान सीधे कनेक्शन से थमेगी पाकिस्तान की मनमानी; जानिए वाखान कॉरिडोर का गेम-प्लान

पाकिस्तान और तालिबान के बीच 'स्ट्रैटेजिक डेप्थ' नीति फेल होने के बाद तनाव चरम पर है. जानिए कैसे वाखान कॉरिडोर और आईएसकेपी (ISKP) इस जंग के नए मोहरे बन चुके हैं.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 29, 2026, 05:26 PM IST

चीन-अफगान सीधे कनेक्शन से थमेगी पाकिस्तान की मनमानी; जानिए वाखान कॉरिडोर का गेम-प्लान

डूरंड लाइन से वाखान कॉरिडोर तक पाक-अफगान में बढ़ी टेंशन, AI Photo

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  • पाकिस्तान की दशकों पुरानी 'स्ट्रैटेजिक डेप्थ' नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है।
  • 'वाखान कॉरिडोर' के जरिए तालिबान करेगा चीन के साथ व्यापार. 
  • चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' (CPEC) का महत्व भी महत्व होगा कम.
     

Pakistan Afghanistan Wakhan Corridor Tension: कभी खुद को एक-दूसरे का 'सबसे करीबी' बताने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान (तालिबान) के बीच आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं. दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलियां चल रही हैं, हवाई हमले हो रहे हैं और एक-दूसरे पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. हालत यह हो गई है कि फरवरी 2026 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ को कहना पड़ा कि ‘हमारे सब्र का बांध अब टूट चुका है’ और दोनों के बीच खुली जंग छिड़ चुकी है.

लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक तालिबान की वापसी पर खुशी जताने वाला पाकिस्तान आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? इस पूरे टकराव के पीछे केवल सीमा विवाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी कूटनीतिक नाकामी, खतरनाक आतंकी संगठन 'आईएसकेपी' (ISKP) का खेल और चीन से जुड़ने वाला 'वाखान कॉरिडोर' है. आइए जानते हैं आखिर क्या है ये?

क्या है पूरा मामला? 

इस विवाद को समझने के लिए हमें अगस्त 2021 में जाना होगा, जब अफगानिस्तान में तालिबान की दोबारा वापसी हुई. पाकिस्तान लंबे समय से 'स्ट्रैटेजिक डेप्थ' की नीति पर चल रहा था. उनका मानना था कि काबुल में उनकी पसंद की सरकार होने से उन्हें भारत के खिलाफ एक अतिरिक्त सुरक्षा क्षेत्र मिलेगा और उनकी पश्चिमी सीमा हमेशा सुरक्षित रहेगी.

लेकिन पाकिस्तान की यह उम्मीद पूरी तरह टूट गई. पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान डूरंड लाइन को दोनों देशों की सीमा के रूप में स्वीकार करे, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को दबाए और पाकिस्तानी व्यापार मार्गों पर निर्भर रहे. लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की कठपुतली बनने के बजाय अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को चुना. यहीं से दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए.

क्यों चर्चा में है यह मुद्दा?

तालिबान के स्वतंत्र रुख के बाद पाकिस्तान की 'स्ट्रैटेजिक डेप्थ' नीति अब पूरी तरह फेल हो चुकी है. वर्तमान में दोनों देशों के बीच केवल जुबानी जंग नहीं, बल्कि हवाई हमले, सीमा पर झड़पें और आर्थिक दबाव का दौर चल रहा है. अपनी स्थिति कमजोर होती देख पाकिस्तान अब फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट रहा है. एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अब चुनिंदा आतंकवादी समूहों को बर्दाश्त करने की पुरानी रणनीति अपना रहा है, जिससे दोनों पक्षों में तनाव और गहरा गया है.

क्या है पाकिस्तान का नया 'हथियार'?

इस पूरे विवाद में जो सबसे संवेदनशील मोड़ आतंकवादी संगठन 'इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस' (ISKP) है. तालिबान का सीधा आरोप है कि पाकिस्तान अपने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में आईएसकेपी को फलने-फूलने की जगह दे रहा है. 

उन्होंने यह भी दावा किया कि आईएसकेपी का शीर्ष नेता सनाउल्लाह गफारी पाकिस्तान के अंदर कथित आतंकी कैंपों में बेधड़क आता-जाता है. जून में तालिबान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उन जगहों पर हमले करने का दावा किया था, जो उनके अनुसार आईएसकेपी नेटवर्क से जुड़े थे.

तालिबान के लिए ISKP क्यों बड़ा खतरा है? 

दरअसल, ISKP तालिबान का सबसे खतरनाक जिहादी दुश्मन है. जहां तालिबान केवल अफगानिस्तान पर केंद्रित है, वहीं ISKP एक अंतरराष्ट्रीय जिहादी विचारधारा रखता है और वह तालिबान शासन को गैर-कानूनी मानता है. तालिबान साल 2021 से इस समूह के खिलाफ अभियान चला रहा है. ऐसे में अगर पाकिस्तान आईएसकेपी के प्रति कोई भी नरमी दिखाता है, तो इससे तालिबान की आतंकवाद-विरोधी कोशिशें कमजोर हो जाएंगी और क्षेत्र में एक सक्षम कूटनीतिक/आतंकवादी नेटवर्क का खतरा बढ़ जाएगा.

'वाखान कॉरिडोर' ने क्यों बढ़ाई पाकिस्तान की असली टेंशन

पाकिस्तान की घबराहट के पीछे एक और बहुत बड़ी आर्थिक वजह है, जिसे 'वाखान कॉरिडोर' कहा जाता है. यह कॉरिडोर अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्व में स्थित जमीन की एक संकरी पट्टी है, जो अफगानिस्तान को सीधे चीन के शिनजियांग इलाके से जोड़ती है. 

तालिबान सरकार पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता को खत्म करने के लिए चीन की सीमा तक डायरेक्ट सड़क बना रही है. मई 2026 में अफगान अधिकारियों ने बताया कि इस महत्वपूर्ण सड़क का लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.

अगर यह कॉरिडोर चालू हो जाता है, तो जमीन से घिरा अफगानिस्तान पाकिस्तानी रास्तों का इस्तेमाल किए बिना सीधे चीन के साथ व्यापार और सामान की आवाजाही कर सकेगा. इससे अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का पुराना दबदबा खत्म हो जाएगा और चीनी सामान के लिए 'चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' (CPEC) का महत्व भी काफी कम हो जाएगा.

यही वजह है कि अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत और वाखान कॉरिडोर के आस-पास अशांति रहने से पाकिस्तान को सीधे लाभ हो सकता है. इससे चीन को डायरेक्ट कनेक्टिविटी में देरी करने का बहाना मिल जाएगा और पाकिस्तान चीन के एकमात्र मुख्य पश्चिमी सहयोगी के तौर पर अपनी स्थिति बनाए रख सकेगा.
 

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