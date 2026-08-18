जेल से अस्पताल में शिफ्ट होंगे इमरान खान, सरकार गिरने से अब तक पूर्व पाक पीएम के साथ क्या-क्या हुआ?

5 अगस्त को इमरान खान को जेल में गए तीन साल पूरे हो चुके हैं. 2023 में वह तोशखाना मामले में जेल गए थे और फिर दूसरे मामलों में कार्रवाई के चलते बाहर नहीं आ सके.

पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान तीन साल बाद जेल से बाहर आएंगे. यह उनकी रिहाई नहीं है, बल्कि ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया जाना है. मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आंखों की रोशनी और दूसरी हेल्थ प्रॉबलम्स की वजह से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है.

5 अगस्त को इमरान खान को जेल में गए तीन साल पूरे हो चुके हैं. 2023 में वह तोशखाना मामले में जेल गए थे और फिर दूसरे मामलों में कार्रवाई के चलते बाहर नहीं आ सके. इस दौरान उनकी सेहत को लेकर भी लगातार चिंता जताई जाती रही और मुलाकात की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर भी इमरान के वकील, परिवार और पीटीआई नेता बार-बार सवाल उठाते रहे हैं. हाल के समय में उनकी आंखों की रोशनी और दूसरी स्वास्थ्य समस्यओं को लेकर चिंता सामने आई है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से अब तक इमरान खान के साथ क्या-क्या हुआ और कैसे एक के बाद एक कानूनी मामलों के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ सके.

अप्रैल 2022 में गिरी इमरान सरकार- देश में बढ़ती मंहगाई के मुद्दे पर मार्च, 2022 में विपक्ष ने इमरान खान सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया. अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद 10 अप्रैल, 2022 को इमरान खान पद से हट गए. इमरान खान ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने के पीछ अमेरिका है. उनके पद से हटने के बाद शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने.

9 मई 2023 को गिरफ्तारी- 9 मई 2023 को 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार से जुड़े अल कादिर ट्रस्ट मामले की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही नेशनल अकाउंटेबलिटी ब्यूरो (NAB) और पाक रेंजर्स ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया था. इससे हजारों पीटीआई कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, पेशावर और मर्दन समेत देश के शहरों में विरोध प्रदर्शन किए थे. उन्होंने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था. यह प्रोटेस्ट पाकिस्तान के इतिहास में सबसे हिंसक प्रदर्शनों में शामिल हैं.

11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट से राहत- 11 मई, 2023 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और तत्काल रिहाई का आदेश दिया.

5 अगस्त, 2023 को फिर गिरफ्तारी- तोशखाना मामले में 5 अगस्त, 2023 को ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को तीन साल की जेल की सजा और एक लाख पाकिस्तानी रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके कुछ दिन बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई थी.

जनवरी, 2024 में दो मामलों में सुनाई गई सजा- जनवरी, 2024 में इमरान खान को राज्य-गोपनीय दस्तावेज लीक मामले और तोशखाना केस में सजा सुनाई गई थी. 30 जनवरी को एक विशेष अदालात ने उन्हें राज्य-गोपनीय लीक मामले का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई और 31 जनवरी को एक अन्य विशेष अदालत ने उन्हें और बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में तीसरी बार दोषी ठहराया था. इस मामले में दोनों को 14-14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. वहीं, फरवरी में उन्हें और बुशरा बीबी को निकाह या इद्दत मामले में भी सात साल की जेल की सजा सुनाई हुई थी.

जनवरी, 2024 में इमरान खान को राज्य-गोपनीय दस्तावेज लीक मामले और तोशखाना केस में सजा सुनाई गई थी. 30 जनवरी को एक विशेष अदालात ने उन्हें राज्य-गोपनीय लीक मामले का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई और 31 जनवरी को एक अन्य विशेष अदालत ने उन्हें और बुशरा बीबी को तोशखाना मामले में तीसरी बार दोषी ठहराया था. इस मामले में दोनों को 14-14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. वहीं, फरवरी में उन्हें और बुशरा बीबी को निकाह या इद्दत मामले में भी सात साल की जेल की सजा सुनाई हुई थी. 2024 में मिली राहत- इमरान खान को 2024 में कई मामलों में राहत मिली थी. जून में साइफर मामले में उन्हें बरी कर दिया गया. जुलाई में इद्दत मामले में भी राहत मिल गई, तोशखाना केस में एक साल की सजा निलंबित हुई. इसी साल वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने उनकी हिरासत को मानमाना बताते हुए रिहाई की मांग की थी. हालांकि, इसके बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ सके, उनके खिलाफ दूसरे मामले और मुकदमे चलते रहे.

7 जनवरी, 2025 को सबसे बड़ा झटका- यह दिन इमरान खान के लिए सबसे बड़ा झटका था, इसी दिन उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल और बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई गई थी.

9 मई के हिंसा मामले में मिली राहत- 2025 में ही इमरान खान को 9 मई के हिंसा मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन बाकी मामलों में सुनाई गई सजा के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ सके.

20 दिसंबर, 2025 तोशखाना 2 केस में 17 साल की सजा- पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशखाना 2 मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की जेल और एक करोड़ 64 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी पर सऊदी सरकार से मिले महंगी घड़ी, डायमेंड और गोल्ड ज्वेलरी जैसे गिफ्ट तोशखाना में जमा किए बगैर बेचे जाने के आरोप लगे थे.

18 अगस्त, 2026 को अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश- मंगलावर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आंख की रोशनी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. उन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भेजा जाएगा. कोर्ट ने कहा है कि 16 सितंबर तक या डॉक्टरों के फिट घोषित किए जाने तक उन्हें अस्पताल में रखने का निर्देश दिया गया है.

क्या है तोशखाना मामला?

तोशखाना पाकिस्तान सरकार का एक विभाग है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे सरकारी अधिकारियों को विदेशों से मिले महंगे सरकारी उपहार जमा किए जाते हैं. इमरान खान पर आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कई महंगे गिफ्ट मिले, जिनकी जानकारी उन्होंने चुनावी घोषणा में छिपाई और कई गिफ्ट्स को सरकारी नियमों के तहत अपने पास रखने के बाद बेच दिया.

क्या है 190 मिलियन पाउंड का अल कादिर ट्रस्ट केस?

यह मामला अल कादिर यूनिवर्सिटी की स्थापना से जुड़ा है. आरोप है कि इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते हुए बुशरा बीबी और पीटीआई के कुछ नेताओं ने मिलकर अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट बनाया था, जिसका मकसद यूनिवर्सिटी स्थापित करना था. आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक रेजिडेंशियल कॉम्पलेक्स की जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़प ली थी, जिसके लिए उन्होंने देश की सबसे अमीर शख्सियत को धमकी भी दी. ये भी आरोप लगे हैं कि पूर्व पाक पीएम, बुशरा बीबी और पीटीआई के कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाया.

क्या है निकाह या इद्दत मामला?

इमरान खान और बुशरा बीबी को पहली शादी से तलाक के बाद इद्दत की अवधि पूरी किए बिना फिर से निकाह करने के मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने 7-7 साल जेल की सजा सुनाई थी. इस्लाम के अनुसार तलाक या पति की मृत्यु के बाद किसी भी मुस्लिम महिला को इद्दत की अवधि पूरी करनी होती है, यह परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती है. जैसे तलाकशुदा महिला की इद्दत करीब 130 दिन की होती है.

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