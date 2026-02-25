FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeदुनिया

दुनिया

पाकिस्तान: आत्मघाती हमलावर ने पंजाब में खुद को उड़ाया, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, वीडियो में देखें भयावह मंजर

सुसाइड बॉम्बर ने डेरा इस्माइल खान को पंजाब से जोड़ने वाले पुल के पास बनी दज्जाल इंटर-स्टेट चेकपोस्ट के पास धमाका किया. हमलावर को वीडियो में देखा जा सकता है.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 25, 2026, 08:05 PM IST

पाकिस्तान: आत्मघाती हमलावर ने पंजाब में खुद को उड़ाया, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, वीडियो में देखें भयावह मंजर

Pakistan suicide attack

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंगलवार को बड़ा आत्मघाती हमला हुआ. भक्कर (Bhakkar) जिले में पुलिस चेकपोस्ट के पास एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया. इस हमले में चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए. इस सुसाइड अटैक का अब वीडियो सामने आया है. जिसमें हमलावर को साफ देखा जा सकता है.

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुसाइड बॉम्बर ने डेरा इस्माइल खान को पंजाब से जोड़ने वाले पुल के पास बनी दज्जाल इंटर-स्टेट चेकपोस्ट के पास धमाका किया. यहां से आए दिन शाम के वक्त बड़े व्यापारी गुजरते हैं. 

धमाका शाम करीब 7 बजे हुआ. इस समय चेकपोस्ट के पास आने-जाने वाले लोगों की भीड़ रहती है. धमाके में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए. जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले भर्ती कराया गया.

भक्कर जिला पुलिस ऑफिसर (DPO) शहजाद रफीक ने डॉन न्यूज को बताया, 'हम इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, उसी दौरान एक सुसाइड अटैकर चेकपोस्ट के पास पहुंचा और खुद को उड़ा लिया.' 

वीडियो में देखें खौफनाक मंजर

यह घटना सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गई. जिसमें देखा जा सकता है कि कुर्ता-पजामा पहने और काली शॉल ओढ़े एक शख्स चेकपोस्ट की ओर जा रहा है. जैसे ही पुलिसकर्मी उसे रोकेन की कोशिश करते हैं, अचानक ब्लास्ट हो जाता है. हालांकि, इस वीडियो की डीएनए हिंदी पुष्टि नहीं करता है. वीडियो को @RosieWallis33 नामक यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है.

लेकिन धमाका इतनी तेज था कि आग की लपटें और धुएं का गुब्बार नजर आता है. रिपोर्ट के अनुसार, धमाके के बाद चीख-पुकार मच जाती है. लोग इधर-उधर भागने लगते हैं. इस हमले की जिम्मेदारी अंसार-उल-इस्लाम नामक आतंकी संगठन ने ली है.

