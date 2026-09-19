भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का नतीजा भुगत रहा पाकिस्तान, पानी की कमी के लिए भारत जिम्मेदार नहीं, रिपोर्ट में सामने आया सच

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले 50 वर्षों में पानी के भंडारण के लिए एक भी बड़ा जलाशय नहीं बनाया. सिंधु जल संधि के स्थगन को मुद्दा बनाना भी केवल एक बहाना है.

Pakistan Water Crisis: पाकिस्तान वर्तमान में गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है. इससे देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और मानवीय जीवन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है. पाकिस्तान अपनी इस समस्या के लिए भारत और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराता है लेकिन, सच कुछ और ही है. पाकिस्तान में गहराता भूजल संकट प्राकृतिक जल की कमी नहीं, बल्कि शासन की विफलताओं, नीतिगत निष्क्रियता और संसाधनों के खराब प्रबंधन का परिणाम है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे, कमजोर नियमन और जवाबदेही की कमी ने देश में जल संकट को गंभीर बना दिया है.

'यूरोपियन टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान लंबे समय से जल संकट के लिए भारत, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी को जिम्मेदार ठहराता रहा है, जबकि असली वजहें खराब नीतियां, कुप्रबंधन, प्रांतों के बीच पानी का असमान बंटवारा, चोरी और भ्रष्टाचार हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी नदियों और पर्याप्त भूजल संसाधनों के बावजूद पाकिस्तान में असमान नहर वितरण, अक्षम सिंचाई व्यवस्था, भूजल का अनियंत्रित दोहन, निवेश की कमी और संस्थागत विफलताओं ने जल संसाधन प्रबंधन की समस्या को जल संकट में बदल दिया है.

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान का रोना-धोना केवल नाटक

पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित कर दिया था. इसके बाद पाकिस्तान के कई सांसदों ने देश के जल संकट के लिए नई दिल्ली को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार , यह पाकिस्तान की अपनी नीतिगत विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश है.

पाकिस्तान ने संकट से निपटने के गंभीर प्रयास नहीं किए

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की किसी भी सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए. इसका नतीजा कम कृषि जल उत्पादकता, जर्जर और पुरानी नहर प्रणाली, तेजी से घटता भूजल स्तर और कमजोर नियामक व्यवस्था के रूप में सामने आया है. रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि इन विफलताओं के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले 50 वर्षों में पानी के भंडारण के लिए एक भी बड़ा जलाशय नहीं बनाया. वहीं देश में 15 लाख से अधिक ट्यूबवेलों के कारण भूजल की अनियंत्रित निकासी हो रही है. सस्ती बिजली और बिजली चोरी ने भी इस समस्या को और बढ़ाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार समय-समय पर जल प्रबंधन सुधारों की जरूरत स्वीकार करती रही है, लेकिन आवश्यक सुधार लागू करने में विफल रही. इसी कारण भूजल संकट लगातार गहराता जा रहा है.

केवल 30 दिनों का पानी स्टोर कर सकता है पाकिस्तान

पाकिस्तान के पास अपनी आवश्यकता का बहुत कम पानी स्टोर करने की क्षमता है. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, किसी देश के पास कम से कम 120 दिनों का पानी स्टोर करने की क्षमता होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 30 दिनों का पानी स्टोर करने की क्षमता ही बची है. राजनीतिक और वित्तीय बाधाओं के कारण देश में बड़े जलाशयों का निर्माण नहीं हो पाया है. मंगला और तरबेला जैसे प्रमुख बांध भी गाद भरने के कारण अपनी क्षमता खोते जा रहे हैं.

