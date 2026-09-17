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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

'हम भारत की मिलिट्री पावर का सम्मान करते हैं', ऑपरेशन सिंदूर के 16 महीने बाद बदले पाकिस्तान के तेवर!

बीते साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से मई 2025 में पाकिस्तान में एयरस्ट्राइक की गई थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था. इस हमले में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था.

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Rishi Kant

Updated : Sep 17, 2026, 06:14 PM IST

'हम भारत की मिलिट्री पावर का सम्मान करते हैं', ऑपरेशन सिंदूर के 16 महीने बाद बदले पाकिस्तान के तेवर!

भारत की एयर पावर से क्यों डरा पाकिस्तान? (फोटो-AI)

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  • ऑपरेशन सिंदूर के 16 महीनों बाद पाकिस्तान की ओर से बड़ा बयान आया है.
  • पाकिस्तान आर्मी के DG ISPR ने कहा कि हम भारत की बढ़ती मिलिट्री पावर का सम्मान करते हैं.
  • अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान दिल्ली के साथ हथियारों की होड़ नहीं चाहता है.

भारत के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपनी हैसियत समझ आ गई है. पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता का सम्मान करता है. पाक सेना के सीनियर अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान नई दिल्ली के साथ हथियारों की होड़ नहीं चाहता है.

अर अरबिया अंग्रेजी को दिए इंटरव्यू में ISPR के डायरेक्टर जनरल चौधरी से पूछा गया कि इस्लामाबाद भारत की बढ़ती वायु रक्षा, मिसाइल और पारंपरिक हमले की क्षमताओं को किस नजरिए से देखता है? इस पर उन्होंने कहा, 'हम भारत की सैन्य क्षमताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद भारतीयों के साथ किसी भी तरह की हथियारों की होड़ में शामिल नहीं है.'

अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान रक्षात्मक क्षमताओं पर फोकस कर रहा है और किसी भी देश के खिलाफ उसका कोई आक्रामक इरादा नहीं है. बुधवार को जारी हुए इस इंटरव्यू में चौधरी ने सऊदी अरब और तुर्किए के साथ हुए डिफेंस पैक्ट को सामूहिक प्रतिरोध की व्यवस्था बताया, जिसका कोई आक्रामक उद्देश्य नहीं है. 

ऑपरेशन सिंदूर के 16 महीनों बाद पाकिस्तान का बयान

पाकिस्तान की ओर से ये टिप्पणी भारत के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर के 16 महीनों के बाद आई हैं. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से मई 2025 में पाकिस्तान में एयरस्ट्राइक की गई थी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था. इस हमले में आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था. इसके बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए हमलों का जवाब भी दिया गया था. 8 मई को शुरू हुई जंग को दोनों देश 10 मई को रोकने के लिए सहमत हुए थे. 

भारत ने बढ़ाया रक्षा बजट

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश हुए केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय के बजट को बढ़ा दिया गया. इस साल के लिए रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ किया गया, जिसमें हथियारों के आधुनिकीकरण और खरीद के लिए करीब 2.19 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत खर्च शामिल है. 

ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही भारत मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था. उसी साल 2 मई को पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के नागयालंका में नवदुर्गा मिसाइल टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी थी, जो करीब 1460 करोड़ रुपये की परियोजना थी.  

23 जुलाई , 2026 को डिफेंस रिसर्च डेवलेपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी स्वदेशी लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'कुशा' का पहला परीक्षण किया. डीआरडीओ ने बताया कि कुशा को फाइटर जेट्, मिसाइलों और ड्रोनों समेत अलग-अलग तरह के टारगेट का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है.

भारत का रक्षा कवच अभेद

भारत की वायु रक्षा प्रणाली में स्वदेशी, संयुक्त रूप से विकसित और खरीदी गईं प्रणालियां शामिल हैं. आकाश मिसाइल भारत में विकसित की गई है. MRSAM भारत और इजरायल ने जॉइंट रूप से विकसित की और एस-400 रूस से खरीदी गई. डीआरडीओ आकाश-एनजी, QRSAM और VSHORADS जैसी प्रणालियां भी विकसित कर रहा है. भारत और रूस का जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस से बनी मिसाइल भारत के प्रमुख हथियारों में से एक है. अग्नि सीरीज और के-सीरीज की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलें भारत की रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है. 

रूस ने भारत को दिया Su-57 का ऑफर

रूस ने भारत को Su-57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का भी प्रस्ताव दिया है. हालांकि अब तक नई दिल्ली की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान मॉस्को ने Su-30MKI बेड़े के लिए एडवांस्ड इंजन देने का भी प्रस्ताव दिया है. इनके अलावा भारत अलग से एडवांस्ड मीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) पर भी काम कर रहा है, जोकि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा. इसके साथ ही भारत फ्रांस के साथ 114 फाइटर जेट्स की डील भी करने जा रहा है. तेजस-Mk1 और तेजस Mk2 का भी भारतीय वायुसेना को इंतजार है. 

ये भी पढ़ें- Explainer: जब चीन और पाकिस्तान के बीच नहीं कोई बॉर्डर तो ड्रैगन ने क्यों बनाया सीमा आयोग? 

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