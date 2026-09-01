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दुनिया

आर्मी चीफ से ‘सुपर पावर’ तक... पाकिस्तान के नए कानून से असीम मुनीर की ताकत कितनी बढ़ी?

पाकिस्तान में नए सैन्य कानून पारित होने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर बन गए हैं. जानिए क्या है यह 'सॉफ्ट तख्तापलट' और इसके मायने.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 01, 2026, 04:53 PM IST

आर्मी चीफ से ‘सुपर पावर’ तक... पाकिस्तान के नए कानून से असीम मुनीर की ताकत कितनी बढ़ी?

आसिम मुनीर पाक के तीनों सेनाओं के प्रमुख बनें, AI and X Pic 

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  • पाकिस्तान में तीनों सेनाओं की कमान जनरल आसिम मुनीर के हाथों में सौंप दी गई.
  • फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नवंबर 2030 तक देश के सबसे शक्तिशाली पद पर बने रहेंगे.
  • देश के परमाणु और रणनीतिक संसाधनों की जिम्मेदारी भी अब सीधे तौर पर इसी नए सैन्य ढांचे को सौंप दी गई है.

 

CDF Asim Munir Powers: जब भी हम पाकिस्तान में तख्तापलट की बात सुनते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले सड़कों पर दौड़ते हुए मिलिट्री टैंक और चुनी हुई सरकार को बंदी बनाने वाली तस्वीरें आ जाती हैं. लेकिन इस बार पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, उसने इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. बिना सड़कों पर सेना उतारे और बिना कोई हंगामा किए, देश में एक 'कानूनी या सॉफ्ट तख्तापलट' को अंजाम दे दिया गया है.

पाकिस्तान की संसद ने बहुत जल्दबाजी में दो नए कानून पारित किए हैं, जिन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश के इतिहास का सबसे ताकतवर जनरल बना दिया है. अब उनके पास ऐसी बेलगाम ताकत आ गई है, जिसके सामने वहां की चुनी हुई नागरिक सरकार भी सिर्फ नाममात्र की रह गई है.

कैसे सुप्रीम बने आसिम मुनीर?

दरअसल, अगस्त 2026 में पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों में बेहद जल्दबाजी में दो बेहद महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. इनमें 'डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026' और 'नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधन' शामिल हैं. इन विधेयकों को संसद की हरी झंडी मिलते ही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी बिना वक्त गंवाए तुरंत अपनी मंजूरी दे दी.

आलोचकों और जानकारों का मानना है कि यह कोई साधारण कानूनी बदलाव नहीं है. यह वास्तव में कानून के जरिए सत्ता पर सेना की पकड़ को पूरी तरह मजबूत करने वाला एक 'सॉफ्ट तख्तापलट' है. इन नए कानूनों के जरिए नवंबर 2025 में पारित हुए पाकिस्तान के विवादित 27वें संविधान संशोधन को एक ठोस कानूनी आधार दे दिया गया है. इस बदलाव के केंद्र में कोई और नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं.

टैंकों के बिना कैसे हुआ यह 'सॉफ्ट तख्तापलट'?

पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वहां सेना ने हमेशा से राजनीतिक व्यवस्था को अपने इशारों पर नचाया है और आजादी के बाद लगभग आधे समय तक देश पर सीधे तौर पर सैन्य शासन रहा है. इतिहास में कुल चार बार सेना ने सड़कों पर टैंक उतारकर प्रत्यक्ष रूप से तख्तापलट किया है. लेकिन इस बार सेना ने अपना तरीका बदल दिया. इस बार सड़कों पर फौज भेजने के बजाय पूरी तरह संवैधानिक और संसदीय रास्ता चुना गया. संसद का इस्तेमाल करके ऐसे कानून बना दिए गए, जिससे सेना का दबदबा पूरी तरह वैध हो गया.

इसी वजह से आलोचक इसे 'संवैधानिक तख्तापलट' कह रहे हैं. इसके जरिए पाकिस्तान में एक 'हाइब्रिड शासन' की मजबूत नींव रख दी गई है, जहां दिखाने के लिए तो जनता की चुनी हुई सरकार सत्ता में बैठी रहेगी, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल और असीमित ताकतें पूरी तरह से सैन्य प्रमुख के हाथों में होंगी.

जनरल आसिम मुनीर को मिलीं कौन-कौन सी असीमित ताकतें?

इन नए कानूनों और संशोधनों के बाद जनरल आसिम मुनीर के पास जो शक्तियां आई हैं, वैसी ताकत पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी जनरल को नहीं मिली:

तीनों सेनाओं के 'सुपर बॉस': नवंबर 2025 में हुए 27वें संविधान संशोधन के तहत 'चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी' (CJCSC) का पुराना पद खत्म कर दिया गया था. इसकी जगह 'चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज' (CDF) का नया और बेहद शक्तिशाली पद बनाया गया. आसिम मुनीर को देश का पहला CDF नियुक्त किया गया. वर्तमान में उनके पास आर्मी चीफ और CDF दोनों पदों की जिम्मेदारी है. इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायु सेना की संचालन कमान किसी एक सिंगल कमांडर के हाथ में आई है.


सैनिकों के भविष्य का फैसला: नए कानून के अनुसार, आसिम मुनीर के पास तीनों सेनाओं के अधिकांश सैन्यकर्मियों की नियुक्ति, पदोन्नति, सेवा समाप्ति और सेवानिवृत्ति का पूरा अधिकार होगा.

प्रधानमंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार: वह रक्षा बल मुख्यालय (DFHQ) की कमान संभालेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा व रक्षा से जुड़े हर मामले पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे.

परमाणु हथियारों पर भी कंट्रोल: पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़े सभी रणनीतिक संसाधनों को भी अब इसी नए सैन्य ढांचे और आसिम मुनीर के अधीन कर दिया गया है.

मुकदमों से हमेशा के लिए आजादी: इस व्यवस्था की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस संशोधन के बाद पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जीवनभर के लिए किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमों से पूरी तरह छूट मिल गई है.

2030 तक का लंबा कार्यकाल: मुनीर को पहले साल 2027 में रिटायर होना था. लेकिन नए कानून के तहत CDF का कार्यकाल 5 साल तय किया गया है, जिसका मतलब है कि वह अब कम से कम नवंबर 2030 तक इस सर्वोच्च पद पर बने रहेंगे.

एक और महत्वपूर्ण पद का गठन

इस सैन्य सुधार के तहत पाकिस्तान ने 'नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड' के कमांडर का एक और नया पद बनाया है. यह एक चार-स्टार जनरल रैंक का पद है, जो रणनीतिक सेनाओं के ऑपरेशनल इंटीग्रेशन की जिम्मेदारी संभालेगा. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को प्रमोट करके इस नए पद पर तैनात किया है.
 

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