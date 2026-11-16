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भारत को 'हाथ काटने' की धमकी, पहलगाम पर विवादित बयान... कौन हैं मुसादिक मलिक, जिन्हें SCO के लिए दिल्ली भेज रहा PAK?

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भारत को 'हाथ काटने' की धमकी, पहलगाम पर विवादित बयान... कौन हैं मुसादिक मलिक, जिन्हें SCO के लिए दिल्ली भेज रहा PAK?

भारत ने पाकिस्तान के संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को इस डायलॉग में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन PAK सरकार ने मुसादिक मलिक को दिल्ली के लिए चुना.

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Rishi Kant

Updated : Nov 16, 2026, 11:11 AM IST

भारत को 'हाथ काटने' की धमकी, पहलगाम पर विवादित बयान... कौन हैं मुसादिक मलिक, जिन्हें SCO के लिए दिल्ली भेज रहा PAK?

मुसादिक मलिक दिल्ली SCO डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. (फोटो-Facebook Account)

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भारत में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के कल्चरल डायलॉग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पर्यावरण मंत्री मुसादिक मलिक को दिल्ली भेज रहा है. मुसादिक वही नेता हैं, जिन्होंने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था.

पाकिस्तान की ओर से आखिरी बार कोई केंद्रीय मंत्री तीन साल पहले यानी 2023 में आया था. विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी मई, 2023 में हुए SCO समिट में शामिल हुए थे. 

भारत ने दिया था औरंगजेब खान को न्योता

भारत ने पाकिस्तान के संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को इस डायलॉग में शामिल होने का न्योता दिया था, जोकि फॉरम के लिए उपयुक्त थे, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार ने मुसादिक मलिक को दिल्ली के लिए चुना. इसके पीछे शायद मुसादिक के भड़काऊ बयान हैं, जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं.

भारत के खिलाफ विवादित बयान देते हैं मुसादिक मलिक

1- पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया तो उसके नेता बौखला गए. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसादिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर दावा करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे. 

2- PAK मीडिया आउटलेट उर्दू पॉइंट के मुताबिक, मुसादिक मलिक ने 3 मई, 2025 को कहा कि भारत अंदरूनी चुनौतियों, खासकर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्ताव से फोकस हटाकर पहलगाम घटना का फायदा उठा रहा है.  

3- ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकाने तबाह किए. इसके बाद मुसादिक मलिक ने कहा, 'भारत के उकसावे और झूठे दावों के जवाब में पाकिस्तान को अपनी पसंद, समय और तरीके से कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार है.'

4- मुसादिक मलिक ने 10 जून, 2025 को एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया. उन्होंने कहा, 'अगर भारत सिंधु नदी पर कोई डेम बनाता है तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा.'

5- ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत की तरह बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बनाया था, जिसमें मुसादिक मलिक भी शामिल थे. मलिक ने वॉशिंगटन में कहा, 'भारत 80 फाइटर जेट्स के साथ आया था, जिनमें 400 मिसाइलें लगी थीं. इनमें से कुछ मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम हैं. आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या हाल होता. अगर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम न होते तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाते. भारत बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है. इसलिए हम अमेरिका से मांग करते हैं कि हमें भी ये टेक्नोलॉजी दे दीजिए.'

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