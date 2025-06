ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया. भारत की सैन्य कार्रवाई में 9 आतंकी अड्डों और 11 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. इस करारी जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को बुरी तरह झकझोर दिया. अब पाकिस्तान खुद को असहाय महसूस कर रहा है और अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक हथियारों की मांग कर रहा है. पाकिस्तान के मंत्री का यह बयान उसके अपने ही सरकार के दावों को झूठा साबित करता है.

भारत द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया गया है. इस सैन्य कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में स्थित 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया. यही नहीं, पाकिस्तान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई पर भारत ने 11 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट कर भारी नुकसान पहुंचाया.

इस हमले में भारत की वायुसेना ने 80 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ 400 मिसाइलें दागीं. इनमें से कई मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थीं. इससे पाकिस्तान में खलबली मच गई. पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत के पास अत्याधुनिक तकनीक है, और यदि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो वह पूरी तरह मलबे में दब जाता.

मलिक, जो पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करने वॉशिंगटन पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, ने अमेरिका से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान बेचने की मांग की. उनका यह बयान पाकिस्तान सरकार के उन दावों के उलट है जिसमें भारत पर सैन्य बढ़त लेने का दावा किया जा रहा था. पाक पीएम शहबाज शरीफ ने पहले भारत के मिसाइल हमलों की पुष्टि की थी, जिसमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस सहित कई संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया गया था. बावजूद इसके, उन्होंने घरेलू मंच से पाकिस्तान की जीत की झूठी कहानी परोसी.

⚡ Pakistani delegation in the US is begging the US to provide them with air defence systems and fighter jets so that they can escape from the Indian aircraft which have advanced technology and which have destroyed their airbases. pic.twitter.com/d5naqTvgSr