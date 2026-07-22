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क्या ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर ईनाम मांग रहा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा

पाकिस्तानी दूतावास की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, औरंगजेब ने अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक बेहतर पहुंच, फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि और देश की ‘सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग’ में सुधार पर आधारित पाकिस्तान की ‘रोड-टू-मार्केट’ रणनीति के लिए अमेरिका का समर्थन मांगा है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 22, 2026, 08:09 PM IST

क्या ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर ईनाम मांग रहा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Image Source: ANI)

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आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने अब अमेरिका से भीख मांगी है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से 10 अरब डॉलर की एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.

पाकिस्तानी न्यूज पेपर डॉन ने बुधवार (22 जुलाई, 2026) को बताया कि वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान के दूतावास ने इस बात की पुष्टि की है. हालांकि, दूतावास ने इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की है. वहीं अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है.

दूतावास की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, औरंगजेब ने अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक बेहतर पहुंच, फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि और देश की ‘सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग’ में सुधार पर आधारित पाकिस्तान की ‘रोड-टू-मार्केट’ रणनीति के लिए अमेरिका का समर्थन मांगा है.

अमेरिका एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन फंड के जरिए यह सुविधा देता है. इसमें करेंसी एक्सचेंज, फाइनेंशियल गारंटी और ऋण जैसी व्यवस्थाएं शामिल होती हैं. वहीं, पाकिस्तान की रोड-टू-मार्केट प्लान का मकसद अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में पहुंच बहाल करना और विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) बढ़ाना है. रिपोर्ट में वॉशिंगटन में पाकिस्तानी राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की सहायता को मंजूरी मिलने की काफी उम्मीद है.

एक सूत्र ने अखबार को बताया कि अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान के साथ जुड़ाव बनाए रखने का इच्छुक है और उसने एक से ज्यादा बार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद का आश्वासन दिया है. पाकिस्तान की आर्थिक सुधार प्रक्रिया अब भी नाजुक बनी हुई है और देश विदेशी सहायता पर काफी हद तक निर्भर है।.

साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने उसे तीन अरब डॉलर का लोन दिया था, जिसकी वजह से वह बाल-बाल बचा था. अब वह सात अरब डॉलर के लोन के लिए आईएमएफ कार्यक्रम के तहत आर्थिक सुधार पर काम कर रहा है. 2024 में आईएमएफ ने सात अरब डॉलर के लोन की मंजूरी दी थी, उसके लिए ही पाकिस्तान आर्थिक सुधार लागू कर रहा है.

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