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PAK-सऊदी-तुर्किए की डील अमेरिका के लिए खतरे की घंटी! मुस्लिम NATO पर भारतीय एक्सपर्ट क्या बोले?

पूर्व राजनयिक विद्या भूषण सोनी ने इस समझौते पर कहा कि ये मिडिल ईस्ट में वाशिंगटन का घटता हुआ प्रभाव दिखाता है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वैसे तो ये समझौता मुख्य रूप से वेस्ट एशिया के दायरे से जुड़ा हुआ है, फिर भी भारत को हालात पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

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Rishi Kant

Updated : Aug 13, 2026, 03:38 PM IST

PAK-सऊदी-तुर्किए की डील अमेरिका के लिए खतरे की घंटी! मुस्लिम NATO पर भारतीय एक्सपर्ट क्या बोले?

मुस्लिम नाटो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी? (फोटो- AI)

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  • एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान-तुर्किए-सऊदी का ये गठबंधन अमेरिका की कमजोरी को दिखाता है.
  • ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया है. इसमें वो देश भी प्रभावित हुए हैं. 
  • भारतीय एक्सपर्ट ने कहा कि इस गठबंधन को बनाए रखने में सऊदी अरब का सबसे अधिक हित है.

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए के बीच मक्का समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं. इसके तहत एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा. अब ये तीनों देश बाकी मुस्लिम देशों को भी इस गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. वो इस गठबंधन को मुस्लिम नाटो की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं. खाड़ी देशों में जहां अमेरिका के एयरबेस हैं और वहां पर इस तरह का डेवलेपमेंट हो रहा है तो भारतीय एक्सपर्ट इसे वाशिंगटन के वर्चस्व के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं. 

पूर्व राजनयिक विद्या भूषण सोनी ने इस समझौते पर कहा कि ये मिडिल ईस्ट में वाशिंगटन का घटता हुआ प्रभाव दिखाता है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वैसे तो ये समझौता मुख्य रूप से वेस्ट एशिया के दायरे से जुड़ा हुआ है, फिर भी भारत को हालात पर नजर बनाए रखनी चाहिए क्योंकि भविष्य में उनकी नीति में बदलाव की संभावना है. 

गठबंधन के ऐलान का समय बहुत महत्वपूर्ण: एक्सपर्ट

ANI को दिए इंटरव्यू में भारतीय एक्सपर्ट ने इस समय को बहुत ही दिलचस्प बताया है. उन्होंने कहा कि इस गठबंधन की घोषणा ऐसे समय पर हुई है, जब ग्लोबली सुरक्षा देने का वादा करने वाले अमेरिका की परीक्षा की घड़ी चल रही है, खासकर ईरान से जारी युद्ध के बीच. पूर्व राजदूत ने कहा, 'मुझे लगता है कि रक्षा समझौता दिलचस्प है और विशेष रूप से इसका समय. यह अमेरिका के डगमगाने वाले हालात को दर्शाता है क्योंकि अमेरिका वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों की सुरक्षा और संरक्षा का गारंटर रहा है. पिछले डेढ़ साल में इसमें बदलाव आया है. लोग क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को लेकर आश्वस्त नहीं हैं और न ही इस पर भरोसा किया जा सकता है. इसलिए पश्चिम एशिया की कुछ क्षेत्रीय शक्तियां, विशेष रूप से सऊदी अरब इस बारे में बहुत चिंतित हैं.'

विद्या भूषण सोनी ने ईरान के हमलों का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है, उससे वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा, 'अब उन देशों को लगता है कि चूंकि अमेरिका की प्रतिबद्धता पूरी नहीं है, इसलिए हमें उन शक्तियों के बीच एक क्षेत्रीय व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए जो इस तरह की सुरक्षा में योगदान दे सकती हैं.'

कौन-सा देश किस मामले में आगे?

एक्सपर्ट ने कहा कि ये गठबंधन अमेरिका की कमजोरी और खामियों को दिखाता है. इसलिए यह क्षेत्र में अमेरिका के घटते प्रभाव और हितों का प्रतिबिंब है. यही कारण है कि तीनों शक्तियां और वे क्षेत्र, जिनमें वे एक्सपर्ट हैं, एक साथ मिलकर यह तय कर सकते हैं कि कोई बाहरी आकर कुछ भी ना कर सके. उन्होंने कहा कि तीनों देशों में से सऊदी अरब के पास अपनी पेट्रोकरेंसी के कारण वित्तीय संसाधन हैं. तुर्किए के पास अपनी रक्षा उत्पादन इकाइयों के कारण ऐसे उपकरणों की आपूर्ति करने की क्षमता है और पाकिस्तान परमाणु क्षमता के साथ-साथ जमीनी स्तर पर सैन्य बल भी प्रदान कर सकता है.

इस गठबंधन में सबसे ज्यादा हित किस देश का?

सोनी ने कहा, 'इस गठबंधन को बनाए रखने में सऊदी अरब का सबसे अधिक हित है. उसके पास पैसा, तेल शक्ति और जरूरत के हिसाब से धन उपलब्ध कराने की क्षमता है. तुर्किए के पास कई रक्षा उत्पादन इकाइयां हैं और वही पाकिस्तान जैसे देशों में युद्ध क्षेत्रों को हर तरह के हथियार मुहैया करा रहे हैं. पिछले साल उन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हर तरह की सामग्री मुहैया कराई थी. जहां तक ​​पाकिस्तान की बात है, परमाणु क्षमता के अलावा वह जमीनी स्तर पर सैनिक भी मुहैया करा सकता है.'

इस गठबंधन पर नजर बनाए रखे भारत: एक्सपर्ट 

पूर्व राजयनिक ने चेतावनी देते हुए कहा, 'यह गठबंधन वैसे तो भारत के खिलाफ नहीं है. सबसे पहले तो यह ईरान के खिलाफ है, लेकिन भविष्य में कभी भी वे अन्य देशों को भी निशाना बना सकते हैं. हमें इसके परिणामों पर नज़र रखनी होगी. आज भले ही ऐसा न लगे कि भारत निशाना है, लेकिन भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है, नीति में बदलाव आ सकता है. हमें स्थिति पर लगातार नज़र रखनी होगी. हो सकता है कि यह एक्शन भारत के खिलाफ न हो.'

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