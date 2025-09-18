पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा

Pakistan Saudi Arabia Defense Deal: पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा. अब इस मामले पर भारत सरकार ने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं ..

Pakistan Saudi Arabia Defense Deal: पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस डिफेंस डील के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे दोनों देशों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा. वहीं भारत सरकार ने भी इस डील पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस समझौते के असर को राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के नजरिए से बारीकी से परखा जाएगा.

शहबाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं. उनकी मौजूदगी में रियाद के अल-यममाह पैलेस में यह समझौता हुआ. इस दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने उनका स्वागत किया. दोनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि यह डिफेंस डील दशकों से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए की गई है और यह भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है.

दोनों देशों की सेनाओं के बीच लंबे समय से सहयोग

Had a very warm & most cordial meeting with my dear brother HRH Crown Prince Mohammed bin Salman on the sidelines of the Emergency Arab–Islamic Summit in Doha.



Conveyed my deep appreciation for HRH’s bold and sagacious leadership in unifying the Ummah at this critical moment.… pic.twitter.com/tVptb8sDP0 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 15, 2025

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस समझौते को लेकर दोनों देशों ने साफ किया है कि किसी भी तरह का हमला केवल एक देश पर नहीं बल्कि दोनों देशों की सुरक्षा पर सीधा आघात माना जाएगा. समझौते पर हस्ताक्षर ऐसे समय में हुए हैं जब खाड़ी देशों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है, खासतौर पर इजरायल और कतर को लेकर हालिया घटनाओं के बाद. सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से ही गहरे आर्थिक और रक्षा रिश्ते रहे हैं. सऊदी अरब ने कई मौकों पर पाकिस्तान को वित्तीय मदद दी है, वहीं दोनों देशों की सेनाओं के बीच लंबे समय से सहयोग बना हुआ है. इस नई डील को उसी रिश्ते का और मजबूत रूप माना जा रहा है.

भारत ने भी इस समझौते पर प्रतिक्रिया दी

In response to a media query on reports of the signing of a strategic mutual defence pact between Saudi Arabia and Pakistan, MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal said, "We have seen reports of the signing of a strategic mutual defence pact between Saudi Arabia and Pakistan.… pic.twitter.com/7PO8ijpgoB — ANI (@ANI) September 18, 2025

भारत ने भी इस समझौते पर प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को पहले से जानकारी थी कि इस तरह का कदम उठाया जा सकता है. उन्होंने साफ किया कि भारत इस समझौते के असर का अध्ययन करेगा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

