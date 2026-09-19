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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

सऊदी से रक्षा समझौते के बाद जंग के मुहाने पर पाकिस्तान? मुश्किल में घिरे जनरल आसिम मुनीर

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच 'मक्का रक्षा समझौते' के तहत हूती हमलों के कारण पाकिस्तान पर मिडिल ईस्ट संघर्ष में शामिल होने का भारी दबाव बढ़ गया है. जिसका पाकिस्तान के अंदर अब बहुत भारी विरोध हो रहा है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 19, 2026, 04:53 PM IST

सऊदी से रक्षा समझौते के बाद जंग के मुहाने पर पाकिस्तान? मुश्किल में घिरे जनरल आसिम मुनीर

सऊदी तनाव में फंसे आसिम मुनीर, AI Photo

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  • मक्का रक्षा समझौता करके पाकिस्तान मिडिल ईस्ट जंग में फंस गया है.
  • हूती हमलों के बाद आसिम मुनीर पर भारी दबाव बन गया है.  
  • कर्ज में डूब रहे पाकिस्तान की हालत अब बेहद खराब हो चुकी है. 


Pakistan Saudi Arabia Defence Pact: पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर एक संयुक्त रक्षा समझौते की रूपरेखा तैयार की थी. इस समझौते के तहत नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से अरबों डॉलर का वित्तीय निवेश और कर्ज मिलना तय हुआ था. इसके बदले में पाकिस्तान ने सऊदी सेना को प्रशिक्षण देने और सऊदी अरब पर हमला होने की स्थिति में अपनी सेना भेजने की बात कही थी.

अगस्त में इस समझौते का विस्तार करके इसमें तुर्की को भी शामिल कर लिया गया और इसे 'मक्का रक्षा समझौता' नाम दिया गया.  नाटो की तर्ज पर बने इस गठबंधन की सबसे मुख्य शर्त यह है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर हुआ सैन्य हमला, बाकी दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा और वे मिलकर इसका मुकाबला करेंगे.

मिडिल ईस्ट तनाव ने पाकिस्तान को कैसे संकट में डाल दिया? 

जब यह समझौता हुआ था, तब पाकिस्तानी नेतृत्व का मानना था कि अमेरिका-ईरान संबंध जल्द सामान्य हो जाएंगे और क्षेत्र में बड़े युद्ध का जोखिम कम है. लेकिन फरवरी में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर बमबारी के बाद स्थितियां तेजी से बिगड़ीं और उत्तरपूर्वी व खाड़ी देशों में युद्ध की आग फैल गई. 

इसके बाद यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच नाजुक युद्धविराम टूट गया. हाल ही में हूती विद्रोहियों ने यमन के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है और सऊदी अरब की जमीन पर ड्रोन व मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसके जवाब में सऊदी अरब ने भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं.

क्या पाकिस्तान सऊदी में अपनी सेना भेजेगा?

हूती हमलों के बाद सऊदी अरब के साथ हुए समझौते के कारण पाकिस्तान और खास तौर पर जनरल आसिम मुनीर पर भारी दबाव मंडरा रहा है. किंग कॉलेज लंदन की रक्षा विश्लेषक आयशा सिद्दीका के अनुसार, जनरल मुनीर ने क्षेत्रीय खतरों का सही आकलन नहीं किया था और यह नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को इतनी जल्दी अपनी सेना को मोर्चे पर लगाने की नौबत आ जाएगी. 

यदि सऊदी अरब अपनी जमीनी सेना भेजने का फैसला करता है, तो पाकिस्तान को उसका समर्थन करना पड़ सकता है. हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी मंजूरी के बिना सऊदी क्राउन प्रिंस हूतियों के खिलाफ युद्ध शुरू करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं और वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हूतियों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं.

पाकिस्तान के भीतर इस समझौते को लेकर क्या चल रहा हैं? 

पाकिस्तान के राजनीतिक और रक्षा क्षेत्रों में इस समझौते का भारी विरोध हो रहा है. सीनेट में विपक्ष के नेता राजा नासिर अब्बास ने आरोप लगाया है कि सेना के बड़े अधिकारियों ने संसद को अंधेरे में रखकर सेना के शीर्ष अधिकारियों ने यह फैसला लिया है. उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान पहले से ही भारी महंगाई, आर्थिक कंगाली और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में खतरनाक उग्रवाद से जूझ रहा है, ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से किसी बाहरी जंग में कूदना देश को पूरी तरह तबाह कर देगा और इससे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और बदतर हो जाएंगे तथा धार्मिक व सामाजिक बंटवारा पैदा हो जाएगा.

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