ऑपरेशन सिंदूर में तबाह इस एयरबेस को फिर बना रहा पाकिस्तान, सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

मैक्सार टेक्नोलॉजी ने नूर खान एयरबेस की कुछ तस्वीरें जारी की हैं. जिनमें10 मई की तस्वीरों में एयरबेस क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है. जबकि 3 सितंबर की तस्वीरों में बहुत कुछ ठीक लग रहा है.

रईश खान

Updated : Sep 04, 2025, 06:55 PM IST

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान जिस पाकिस्तानी नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया था, उसे उसने फिर से बनाना शुरू कर दिया है. इसकी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं. जिनमें नूर खान एयरबेस पर मरम्मत का काम होते देखा जा सकता है. राजधानी इस्लामाबाद से महज 25 किलोमीटर दूर यह एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना का अहम ठिकाना माना जाता है.

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी. LoC के आसपास और पाकिस्तान में करीब 100 अंदर तक आतंकी ठिकानों पर बम बरसाकर उन्हें नेस्तानाबूद कर दिया था. जिसके बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि उसने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाकों में ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिए.

ब्रह्मोस मिसाइल से किया था हमला

भारतीय वायुसेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को मिसाइल दागकर तबाह कर दिया. इनमें एक रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी था. इस एयरबेस पर भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी.

इस हमले को रोकने में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया था. हमले में नूर खान एयरबेस को काफी नुकसान हुआ था. एयरबेस में स्थित ड्रोन कमांड सेंटर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था. साथ ही कई इमारतें भी नष्ट हो गई थीं.

सैटलाइट तस्वीरें से खुली पोल

मैक्सार टेक्नोलॉजी ने नूर खान एयरबेस की कुछ तस्वीरें जारी की हैं. 10 मई की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एयरबेस के आसपास इमारतें क्षतिग्रस्त हैं. लेकिन 3 सितंबर की तस्वीरों में एक विमान खड़ा है. कुछ अन्य वाहन नजर आ रहे हैं. इससे साफ हो गया है कि नूरखान एयरबेस पर मरम्मत का काम चल रहा है.

