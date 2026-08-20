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PAK ने भारतीय हाईकमीशन के बाहर से हटाई थी बैरिकेडिंग, दिल्ली ने किया बुलडोजर एक्शन; एम्बेसी सुरक्षा पर क्या हैं नियम?

किसी देश में स्थित दूसरे देशों के दूतावास/हाईकमीशन की सुरक्षा का नियम 1961 के विएना कन्वेंशन से तय होता है. इसके तहत सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस देश की होती है जहां दूतावास स्थित है.

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Rishi Kant

Updated : Aug 20, 2026, 11:18 AM IST

PAK ने भारतीय हाईकमीशन के बाहर से हटाई थी बैरिकेडिंग, दिल्ली ने किया बुलडोजर एक्शन; एम्बेसी सुरक्षा पर क्या हैं नियम?

PAK ने भारतीय दूतावास के बाहर से हटाई सुरक्षा, भारत का जवाब (फोटो- AI)

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  • पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर से सुरक्षा बैरिकेड्स हटाए थे.
  • भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर अवैध निर्माण हटाया है. 
  • दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के बाहर सुरक्षा घेरे को तैनात बैरिकेड्स भी हटा दिए हैं.

भारत ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाईकमीशन की ओर से किए अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन किया है. उच्चायोग ने स्वीकृत की गई सीमा से बाहर अवैध निर्माण किया था. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जेसीबी मशीन से पाकिस्तान हाईकमीशन की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है, जिसमें वीजा विभाग के पास लाइन मैनेजमेंट फैसिलिटी भी शामिल थे. इसके अलावा पाकिस्तान हाईकमीशन के बाहर के सुरक्षा घेरे को भी हटा दिया गया है और उन बैरिकेड्स को भी हटा दिया गया है, जिन्होंने पहले राजनयिक परिसर को घेर रखा था. भारत की ओर से ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से इस्लामाबाद में भारतीय हाईकमीशन के बाहर तैनात सुरक्षा बैरिकेड्स को हटाने के तीन दिन बाद हुई है. 
 
पाकिस्तान हाईकमीशन के बाहर हुए बुलडोजर एक्शन का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि परिसर के बाहर मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिसमें टूटी हुई लोहे की रेलिंग, मुडे़ हुए फ्रेम और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे हुए हैं. इसके अलावा बाहरी ढांचे का कुछ हिस्सा भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया है.  काउंटरों के आसपास टूटी हुई बाड़ और निर्माण सामग्री भी पड़ी हुई दिखाई दी. हालांकि हाईकमीशन का मैन एंट्री गेट, जिसकी सफेद दीवारें, गुंबदनुमा संरचना, पाकिस्तान प्रतीक चिह्न वैसा ही बना हुआ है. कुछ हिस्सों में कांटेदार तार की बाड़ जरूर दिखाई दे रही थी. 

दूतावास या हाईकमीशन की सुरक्षा का नियम क्या है?

किसी देश में स्थित दूसरे देशों के दूतावास/हाईकमीशन की सुरक्षा का नियम 1961 के विएना कन्वेंशन से तय होता है. इसके तहत सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस देश की होती है जहां दूतावास स्थित है, यानी होस्ट कंट्री की. इस विएना कन्वेंशन को 193 देशों की सहमति है. इसके तहत जिस देश में दूतावास स्थित है, उसे दूतावास को हिंसा, नुकसान या उपद्रव से बचाना होगा. इसके साथ ही दूतावास की गरिमा और कामकाज की रक्षा करनी होगी. विएना कन्वेंशन के आर्टिकल 22(2) में होस्ट कंट्री की यह स्पेशल ड्यूटी बताई गई है. 

पुलिस दूतावास/हाईकमीशन के अंदर जा सकती है?

विएना कन्वेंशन के आर्टिकल 22(1) के अनुसार, दूतावास के परिसर में होस्ट कंट्री के पुलिस या सरकारी अधिकारी बिना दूतावास के प्रमुख की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते. यहां तक कि किसी आपात स्थिति में भी परिसर में प्रवेश के लिए आम तौर पर मिशन प्रमुख की सहमति आवश्यक रहती है. हालांकि दूतावास के बाहर की सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और ट्रैफिक व्यवस्था होस्ट कंट्री के अधिकार क्षेत्र में होती है. इसलिए होस्ट कंट्री-

-सड़क पर पुलिस बैरिकेड लगा सकता है.
-ट्रैफिक डायवर्ट कर सकता है.
-बोलार्ड/बैरिकेड हटा सकता है.
-पार्किंग नियंत्रित कर सकता है.
-प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित कर सकता है.
-सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात कर सकता है.

हालांकि उसे ऐसा करते समय दूतावास की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभानी होती है. साफ-साफ शब्दों में कहा जाए तो बैरिकेड हटाना अपने-आप में दूतावास की सुरक्षा हटाना नहीं है.

दूतावास/हाईकमीशन खुद अपनी सुरक्षा कर सकता है?

किसी भी देश के दूतावास या हाईकमीशन की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी अरैंजमेंट्स होती हैं- जैसे गार्ड, सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल और गेट आदि, लेकिन होस्ट कंट्री की संप्रभुता बनी रहती है. दूतावास किसी सार्वजनिक सड़क को अपनी निजी जमीन की तरह नियंत्रित नहीं कर सकता.

राजनयिकों और दूतावास की सुरक्षा किसकी?

विएना कन्वेंशन का आर्टिकल 29 डिप्लोमेट की पर्सनल इनवॉलेबिलिटी है. उसे गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है. होस्ट कंट्री को उसकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और गरिमा पर हमले रोकने के लिए उचित कदम उठाने होते हैं.  इसके अलावा दूतावास के साथ-साथ राजनयिक के निजी निवास को भी विशेष सुरक्षा मिलती है. आर्टिकल 30 के तहत उसे मिशन परिसर जैसी इनोवॉयलेबिलिटी और प्रोटेक्शन मिला होता है.

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