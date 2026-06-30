पाकिस्तान को अब महसूस हुआ असली खतरा, सिंधु जल संधि पर इस्लामाबाद में सम्मेलन, शहबाज-मुनीर भी आए

Indus Waters Treaty: अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दी थी. अब एक साल से ज्यादा समय के बाद पाकिस्तान को महसूस हुआ है कि इससे उसे कितना नुकसान हो सकता है.

पाकिस्तान सिंधु जल संधि के मामले को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है.

पाकिस्तान बोला- भारत नहीं दे रहा किसी भी पत्र का जवाब.

2022 से नहीं हुई सिंधु जल आयोग की बैठक.

पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि (IWT) को लेकर भारत के खिलाफ एक नई कूटनीतिक मुहिम शुरू की है. इसके तहत मंगलवार, 30 जून को इस्लामाबाद में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया. इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के टॉप सिविल और मिलिट्री लीडर शामिल हुए. सम्मेलन में हिस्सा लेने वालों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे. भारत का सख्त रुख देखते हुए बौखलाया पाकिस्तान इंटरनेशनल मंचों पर सिंधु मुद्दे को उठाकर अपना अभियान तेज करेगा. आज, 30 जून को इस सम्मेलन में बोलते हुए सिंधु जल मामलों के लिए पाकिस्तान के कमिश्नर सैयद मुहम्मद मेहर अली शाह ने कहा कि उन्होंने पिछले साल अप्रैल से अब तक अपने भारतीय समकक्ष को चिनाब नदी के बहाव में उतार-चढ़ाव के बारे में चार बार पत्र लिखा है. मेहर अली शाह ने कहा कि भारत की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

पाकिस्तानी अधिकारी ने क्या-क्या बताया?

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, मेहर अली शाह ने कहा कि चिनाब नदी के बहाव में उतार-चढ़ाव कोई तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक रणनीतिक खतरा है. अपने भाषण में शाह ने कहा, "पाकिस्तान के लिए IWT सिर्फ हाइड्रोलॉजी का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है. जब 24 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी और रोजी-रोटी सिंधु बेसिन से जुड़ी हो, जब खेती लायक 80 फ़ीसदी से ज्यादा जमीन इन्हीं जल-स्रोतों पर निर्भर हो, जब खेती से GDP का लगभग एक-चौथाई हिस्सा और रोजगार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा आता हो, तो पानी को लेकर अनिश्चितता राष्ट्रीय अनिश्चितता बन जाती है."

पाकिस्तान को अब महसूस हुआ है असली खतरा

सिंधु जल मामलों के लिए पाकिस्तान के कमिश्नर सैयद मुहम्मद मेहर अली शाह ने इस सम्मेलन में पाकिस्तान के उपर मंडरा रहे असली खतरे के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि डेटा-शेयरिंग ही वह चीज है जो प्राकृतिक जोखिम और इंसानों द्वारा पैदा की गई कमजोरी के बीच फर्क करती है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत को चिनाब नदी के बहाव में होने वाले उतार-चढ़ाव का जवाब देना चाहिए. मेहर अली शाह ने कहा कि आयोग की पिछली बैठक मई 2022 में हुई थी.

मुहम्मद मेहर अली शाह ने कहा कि अगस्त 2023 के बाद से न तो कोई आम या खास निरीक्षण दौरा हुआ है, न ही संबंधित मासिक डेटा मिला है. संधि से जुड़े कई अहम संदेशों का कोई जवाब नहीं भी भारत की तरफ से नहीं दिया गया है.

पाकिस्तान के सुर भी बदले नजर आए

पाकिस्तान दशकों से भारत के कई हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट्स को संधि की शर्तों का हवाला देकर रोकता रहा है. लेकिन, अब असली खतरा भांपने के बाद इसके सुर थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं. सम्मेलन में मुहम्मद मेहर अली शाह ने कहा कि हमने कभी भी संधि की शर्तों के अनुसार किए जा रहे निर्णाण को रोकने की कोशिश नहीं की है.

इस्लामाबाद सेमिनार में अपने संबोधन में, शाह ने कहा कि माराला बैराज से शुरू करके, भारत ने अपने निम्न-स्तरीय आउटलेट्स को फिर से खोलना शुरू कर दिया है. शाह ने चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना विकसित करने की भारत की योजनाओं पर बोला और कहा कि इससे चिनाब से 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी को मोड़ा जाएगा.