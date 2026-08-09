तालिबान और TTP से लड़ने के लिए नया आतंकी संगठन खड़ा कर रहा पाकिस्तान, बलूचिस्तान में बड़ी जंग छिड़ने का खतरा

पाकिस्तान पूर्व अफगान नेशनल आर्मी (ANA) के जवानों को हथियार और पैसे दे रहा है. ऐसा वह तालिबान और टीटीपी से निपटने के लिए कर रहा है.

अफगान नेशनल आर्मी के पूर्व जवानों को हथियार दे रहा पाकिस्तान

अफगान तालिबान ने TTP को ANA से लड़ने भेजा

बलूचिस्तान के पश्तून इलाके में कई गुट खड़े हुए

जुलाई 2026 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षाबलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. जुलाई में बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई. आंकड़े बताते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत बन गया है और इसने हिंसा के मामले में खैबर पख्तूनवा को भी पीछे छोड़ दिया है.

प्रमुख ऑनलाइन मैगजीन 'द डिप्लोमैट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में बलूचिस्तान में 176 आतंकी हमले हुए. इन हमलों में आत्मघाती बम धमाके, घात लगाकर किए गए हमले और नियोजित हाई-प्रोफाइल हमले और ड्रोन हमले शामिल थे. रिपोर्ट में 'साउथ एशिया टेररिज़्म पोर्टल' के ओपन-सोर्स डेटाबेस का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन हमलों में 438 लोग मारे गए, जिनमें 127 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे.

खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा हिंसा बलूचिस्तान में

रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई इस साल बलूचिस्तान में हमलों और मौतों, दोनों ही लिहाज से सबसे हिंसक महीना रहा. इन आंकड़ों से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत बन गया है. बलूचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को भी पीछे छोड़ दिया है. जुलाई 2026 में खैबर पख्तूनख्वा में 143 हिंसक घटनाओं में 244 लोगों की जान गई थी.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच खैबर पख्तूनख्वा में 574 हमले हुए और 1,196 लोग मारे गए. इसी अवधि में बलूचिस्तान में 765 हिंसक घटनाएं हुईं और 1,600 लोगों की मौत हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि चरमपंथी हमलों में बढ़ोतरी के अलावा, हिंसा भौगोलिक रूप से बलूचिस्तान के पश्तून-बहुल इलाकों में भी फैल गई है. इन इलाकों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है.

आग से खेल रहा है पाकिस्तान

'द डिप्लोमैट' की रिपोर्ट में पाकिस्तान की एक नई करतूत का भी खुलासा किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान पूर्व अफगान नेशनल आर्मी (ANA) के जवानों को हथियार और पैसे दे रहा है. ऐसा वह तालिबान से निपटने के लिए कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, TTP ने अफगान नेशनल आर्मी (ANA) के पूर्व जवानों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, जो अफगानिस्तान में तालिबान-विरोधी अभियान को फिर से शुरू करने के लिए प्रांत में खुद को संगठित और हथियारों से लैस कर रहे थे.

पूर्व-ANA गुट उन्हीं रिहायशी परिसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां कभी तालिबान की क्वेटा शूरा रहती थी, ट्रेनिंग लेती थी और अफगानिस्तान में विद्रोही अभियान चलाती थी. अफगान तालिबान ने TTP को बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में पूर्व-ANA तत्वों की मौजूदगी का मुकाबला करने का काम सौंपा है. TTP और पूर्व-ANA के बीच हालिया झड़पों में बलूचिस्तान में पश्तूनों की जान भी गई है. चूकि लड़ाई TTP से है इसलिए पाकिस्तान अफगान नेशनल आर्मी (ANA) के पूर्व जवानों की मदद कर रहा है.