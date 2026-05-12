पाकिस्तान के सीक्रेट ऑपरेशन की खुली पोल! ईरान को बचाने के लिए इस तरह अमेरिका की आंखों में झोंकी धूल

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग में पाकिस्तान ने मध्यस्थता का ड्रामा करते हुए पीछे से ईरान की मदद की. एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.

पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत की है. एक नई रिपोर्ट में, घटनाक्रम से परिचित अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान, जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है, ने चुपके से ईरानी सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर पार्क करने की अनुमति दी. ऐसा उन्हें अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए किया गया.

अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से सीजफायर ज़्यादातर कायम रहा है. पिछले महीने पाकिस्तान में दोनों पक्षों के बीच हुई आमने-सामने की बातचीत से, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष को खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हो पाया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ठुकराया शांति प्रस्ताव

रविवार को, ईरान ने पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के शांति प्रस्ताव का जवाब देते हुए, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजे और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को समाप्त करने की मांग की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए ईरान के जवाब को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया.

पाकिस्तान ने चुपके से ईरान की मदद की

इसी बीच CBS न्यूज ने इस मामले से परिचित अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस्लामाबाद ने चुपके से ईरानी सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर पार्क करने की अनुमति दे दी. ईरान ने अपने नागरिक विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी भेज दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि इन उड़ानों में सैन्य विमान भी शामिल थे या नहीं.

नूर खान एयर फोर्स बेस पर कई विमान भेजे

कुल मिलाकर, विमानों की ये गतिविधियां एक ऐसे प्रयास का हिस्सा प्रतीत हो रही थीं, जिसका उद्देश्य संघर्ष के विस्तार के साथ-साथ ईरान की शेष सैन्य और विमानन संपत्तियों में से कुछ की सुरक्षा करना था. अमेरिकी अधिकारियों ने, जिन्होंने CBS न्यूज से नाम न बताने की शर्त पर बात की, बताया कि अप्रैल की शुरुआत में जब ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद तेहरान ने पाकिस्तान के नूर खान एयर फोर्स बेस पर कई विमान भेजे थे.

खास बात यह है कि यह बेस पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के पास स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है. रिपोर्ट के अनुसार, इस विमान में ईरानी वायु सेना का एक RC-130 शामिल था, जो लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान का एक निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने वाला संस्करण है.

पाकिस्तानी अधिकारी ने इन दावों को किया खारिज

वहीं, एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने नूर खान एयर बेस से जुड़े दावों को खारिज कर दिया. CBS न्यूज से बात करते हुए अधिकारी ने कहा, "नूर खान बेस शहर के ठीक बीच में स्थित है. वहां खड़े विमानों के विशाल बेड़े को आम जनता की नजरों से छिपाया नहीं जा सकता." अफगानिस्तान के एक नागरिक उड्डयन अधिकारी ने मीडिया को बताया कि युद्ध शुरू होने से कुछ ही समय पहले, महान एयर द्वारा संचालित एक ईरानी नागरिक विमान काबुल में उतरा था. ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद, वह विमान काबुल हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहा.

तालिबान ने ईरानी विमान की मौजूदगी से किया इनकार

तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस बात से इनकार किया कि अफगानिस्तान में कोई ईरानी विमान मौजूद था. उन्होंने CBS न्यूज से कहा, "नहीं, यह सच नहीं है और ईरान को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है."

अमेरिकी सीनेटर भड़के

इस रिपोर्ट के जवाब में, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर ये दावे सच पाए जाते हैं, तो ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करना होगा. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "इजरायल को लेकर पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के कुछ पिछले बयानों को देखते हुए, अगर यह बात सच निकली तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी."

खास बात यह है कि इस संकट के दौरान इस्लामाबाद ने दोनों पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश की है. उसने वॉशिंगटन के सामने खुद को स्थिरता लाने वाली एक शक्ति के रूप में पेश किया है, और साथ ही ऐसे किसी भी कदम से भी परहेज किया है जिससे ईरान या चीन नाराज हो सकते हैं.