FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
LNJP अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर CM रेखा गुप्ता नर्सों को चौंकाया, कही दिल छू लेने वाली बात

LNJP अस्पताल में सरप्राइज विजिट कर CM रेखा गुप्ता नर्सों को चौंकाया, कही दिल छू लेने वाली बात

पाकिस्तान के सीक्रेट ऑपरेशन की खुली पोल! ईरान को बचाने के लिए इस तरह अमेरिका की आंखों में झोंकी धूल

पाकिस्तान हुआ बेनकाब! अमेरिका से किया मध्यस्थता का ड्रामा, अंदरखाने ईरान के लिए चला रहा था सीक्रेट मिशन

CM बनते ही एक्शन में आए विजयः राज्य की 700 से ज्यादा शराब दुकानें होंगी बंद, क्यों लिया ये फैसला

CM बनते ही एक्शन में आए विजयः राज्य की 700 से ज्यादा शराब दुकानें होंगी बंद, क्यों लिया ये फैसला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल

दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल

अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो

दुनिया का वो जंगल जो खुद करवाता है बारिश! पेड़ बनाते हैं बादल, जानें कैसे काम करता है ये 'नेचुरल वॉटर पंप'

दुनिया का वो जंगल जो खुद करवाता है बारिश! पेड़ बनाते हैं बादल, जानें कैसे काम करता है ये 'नेचुरल वॉटर पंप'

Homeदुनिया

दुनिया

पाकिस्तान के सीक्रेट ऑपरेशन की खुली पोल! ईरान को बचाने के लिए इस तरह अमेरिका की आंखों में झोंकी धूल

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग में पाकिस्तान ने मध्यस्थता का ड्रामा करते हुए पीछे से ईरान की मदद की. एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : May 12, 2026, 12:17 PM IST

पाकिस्तान के सीक्रेट ऑपरेशन की खुली पोल! ईरान को बचाने के लिए इस तरह अमेरिका की आंखों में झोंकी धूल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत की है. एक नई रिपोर्ट में, घटनाक्रम से परिचित अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान, जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभा रहा है, ने चुपके से ईरानी सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर पार्क करने की अनुमति दी. ऐसा उन्हें अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए किया गया. 

    अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से सीजफायर ज़्यादातर कायम रहा है. पिछले महीने पाकिस्तान में दोनों पक्षों के बीच हुई आमने-सामने की बातचीत से, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष को खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हो पाया. 

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने ठुकराया शांति प्रस्ताव

    रविवार को, ईरान ने पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के शांति प्रस्ताव का जवाब देते हुए, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजे और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को समाप्त करने की मांग की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए ईरान के जवाब को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया. 

    पाकिस्तान ने चुपके से ईरान की मदद की

    इसी बीच CBS न्यूज ने इस मामले से परिचित अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस्लामाबाद ने चुपके से ईरानी सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर पार्क करने की अनुमति दे दी. ईरान ने अपने नागरिक विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी भेज दिया. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि इन उड़ानों में सैन्य विमान भी शामिल थे या नहीं. 

    नूर खान एयर फोर्स बेस पर कई विमान भेजे

    कुल मिलाकर, विमानों की ये गतिविधियां एक ऐसे प्रयास का हिस्सा प्रतीत हो रही थीं, जिसका उद्देश्य संघर्ष के विस्तार के साथ-साथ ईरान की शेष सैन्य और विमानन संपत्तियों में से कुछ की सुरक्षा करना था. अमेरिकी अधिकारियों ने, जिन्होंने CBS न्यूज से नाम न बताने की शर्त पर बात की, बताया कि अप्रैल की शुरुआत में जब ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद तेहरान ने पाकिस्तान के नूर खान एयर फोर्स बेस पर कई विमान भेजे थे.

    खास बात यह है कि यह बेस पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के पास स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है. रिपोर्ट के अनुसार, इस विमान में ईरानी वायु सेना का एक RC-130 शामिल था, जो लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान का एक निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने वाला संस्करण है. 

    पाकिस्तानी अधिकारी ने इन दावों को किया खारिज

    वहीं, एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने नूर खान एयर बेस से जुड़े दावों को खारिज कर दिया. CBS न्यूज से बात करते हुए अधिकारी ने कहा, "नूर खान बेस शहर के ठीक बीच में स्थित है. वहां खड़े विमानों के विशाल बेड़े को आम जनता की नजरों से छिपाया नहीं जा सकता." अफगानिस्तान के एक नागरिक उड्डयन अधिकारी ने मीडिया को बताया कि युद्ध शुरू होने से कुछ ही समय पहले, महान एयर द्वारा संचालित एक ईरानी नागरिक विमान काबुल में उतरा था. ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद, वह विमान काबुल हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहा. 

    तालिबान ने ईरानी विमान की मौजूदगी से किया इनकार

    तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने इस बात से इनकार किया कि अफगानिस्तान में कोई ईरानी विमान मौजूद था. उन्होंने CBS न्यूज से कहा, "नहीं, यह सच नहीं है और ईरान को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है." 

    अमेरिकी सीनेटर भड़के

    इस रिपोर्ट के जवाब में, अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर ये दावे सच पाए जाते हैं, तो ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करना होगा. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "इजरायल को लेकर पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के कुछ पिछले बयानों को देखते हुए, अगर यह बात सच निकली तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी."

    खास बात यह है कि इस संकट के दौरान इस्लामाबाद ने दोनों पक्षों के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश की है. उसने वॉशिंगटन के सामने खुद को स्थिरता लाने वाली एक शक्ति के रूप में पेश किया है, और साथ ही ऐसे किसी भी कदम से भी परहेज किया है जिससे ईरान या चीन नाराज हो सकते हैं.

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल
    दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल
    अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो
    अब ये फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस लेनी वाली हैं पति से तलाक? एक दूसरे को सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो
    दुनिया का वो जंगल जो खुद करवाता है बारिश! पेड़ बनाते हैं बादल, जानें कैसे काम करता है ये 'नेचुरल वॉटर पंप'
    दुनिया का वो जंगल जो खुद करवाता है बारिश! पेड़ बनाते हैं बादल, जानें कैसे काम करता है ये 'नेचुरल वॉटर पंप'
    Numerology: इन तारीखों में जन्मे बच्चे होते हैं मां के सबसे लाडले, हर कदम पर मिलता है सपोर्ट
    इन तारीखों में जन्मे बच्चे होते हैं मां के सबसे लाडले, हर कदम पर मिलता है सपोर्ट
    Train Ticket Booking: कन्फर्म टिकट होने के बाद भी यात्री पर लगा 2500 रु का जुर्माना, रेलवे का ये नियम जानना जरूरी
    Train Ticket Booking: ट्रेन में सीट कन्फर्म थी फिर भी भरना पड़ा 2500 रु का फाइन, जान लीजिए रेलवे का ये जरूरी नियम
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    Vastu Tips For Office Desk: ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
    ऑफिस डेस्क पर रखी ये चीजें नौकरी और प्रमोशन में पैदा करती है रुकावट, नहीं हटाया तो होगा सिर्फ पतन
    Rahu-Ketu Yuti: राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
    राहु-केतु इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, अगले 26 महीनों तक करियर, पैसा और रिश्तों के बिगड़ने का रहेगा डर
    Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
    Numerology: ये 3 नंबर व्यक्ति को जीवन में दिलाते हैं नेम,फेम और मनी, जानें क्या हैं इनका न्यूमरोलॉजी कनेक्शन
    Apara Ekadashi Vrat Katha 2026: इस दिन है अपरा एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर व्रत की कथा और महत्व
    इस दिन है अपरा एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर व्रत की कथा और महत्व
    Numerology: ये 2 मूलांक वाले भले माफ कर दें, लेकिन भूलते नहीं, मौका मिलते ही लेते हैं खतरनाक बदला
    ये 2 मूलांक वाले भले माफ कर दें, लेकिन भूलते नहीं, मौका मिलते ही लेते हैं खतरनाक बदला
    MORE
    Advertisement