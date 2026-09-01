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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

पाकिस्तान में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर चला बुलडोजर, मदरसे के लिए गिराए जाने का दावा

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में करीब 125 साल पुराने ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को ढहाए जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 01, 2026, 12:02 PM IST

पाकिस्तान में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर चला बुलडोजर, मदरसे के लिए गिराए जाने का दावा

पाकिस्तान में गिराया गया 125 साल पुराना मंदिर (Image- PTI)

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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सदी से भी ज़्यादा पुराने हिंदू मंदिर को गिराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर नारोवाल जिले के सिराज गांव में बने इस लगभग 125 साल पुराने मंदिर को 21 अगस्त को ढहा दिया गया. आरोप है कि पास के एक मदरसे के विस्तार के लिए कुछ कट्टरपंथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

अब पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक संगठन और राजनीतिक पार्टियां शहबाज शरीफ सरकार से इस मामले की जांच, मंदिर के पुनर्निर्माण और उसकी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रहे हैं.

क्या है विवाद और विरोध की वजह?

अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए काम करने वाली पार्टी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी (PMMP) और स्थानीय हिंदू नेताओं ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. PMMP के अध्यक्ष असलम परवेज सहोत्रा ने पंजाब के अतिरिक्त गृह सचिव से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपा है. उनका आरोप है कि मंदिर के शिखर में लगी धातु की चीज़ें और उसकी कीमती पुरानी ईंटें तक मौके से गायब कर दी गई हैं.

अवैध कब्जे का खेल

सहोत्रा ने राजस्व विभाग की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि जिस जमीन पर मदरसा बना है, उसका पट्टा यानी लीज इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने किराया न चुकाने पर पहले ही रद्द कर दिया थाय इस संबंध में इसी साल 29 जनवरी को बेदखली और संपत्ति को सील करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन प्रशासन ने इसे लागू ही नहीं किया.

खौफ का माहौल

नारोवाल जिला शांति समिति के हिंदू सदस्य रतन लाल ने घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और ETPB की लापरवाही की वजह से यह प्राचीन मंदिर तबाह हुआ. मदरसे के प्रभाव के कारण स्थानीय हिंदू सदस्य उस जगह जाने से भी डर रहे हैं.

सरकार और ETPB का क्या कहना है? 

सरकारी पक्ष प्रदर्शनकारियों के दावों से बिल्कुल अलग है. ETPB के वरिष्ठ अधिकारी राणा इफ्तिखार का कहना है कि यह मंदिर 100 से 125 साल पुराना जरूर था, लेकिन यह किसी हमले में नहीं बल्कि इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गिर गया. इफ्तिखार ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में मंदिर का कोई खास नाम दर्ज नहीं है. हालांकि उन्होंने यह माना कि पास की जमीन मदरसे के लिए दी गई थी, लेकिन मंदिर की अपनी जमीन कभी किसी को लीज पर नहीं दी गई.

उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंदिर के दोबारा निर्माण पर विभाग के उच्च अधिकारी जल्द ही कोई फैसला लेंगे. हालांकि, अप्रैल महीने की एक पुलिस रिपोर्ट से सामने आया है कि स्थानीय प्रशासन को इस ऐतिहासिक मंदिर की सुरक्षा और इस पर मंडरा रहे खतरे की जानकारी पहले से थी. फिलहाल हिंदू समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि सरकार न सिर्फ इस मंदिर को उसके पुराने रूप में बनवाए, बल्कि पूरे पंजाब प्रांत में हिंदू मंदिरों, सिख गुरुद्वारों और चर्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे. 

ये भी पढ़ें- नेपाल की तबाही में 1000 लोगों की मौत, 1 ही घर में मिले 23 शव, सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने में जुटा प्रशासन

 

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