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दुनिया

पाकिस्तान में भी लगेगा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन? शहबाज सरकार से विधायक की मांग- सख्त पॉलिसी बनाएं...

प्रस्ताव में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार से बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को कंट्रोल करने और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की गई है.

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Neelam

Updated : Jul 15, 2026, 06:54 PM IST

पाकिस्तान में भी लगेगा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन? शहबाज सरकार से विधायक की मांग- सख्त पॉलिसी बनाएं...

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को लेकर पाकिस्तानी विधायक ने पेश किया प्रस्ताव (Image Source: Unsplash)

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ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और इंडोनेशिया में बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन के बाद पाकिस्तान में भी इसकी मांग उठने लगी है. पाकिस्तान के पंजाब की विधानसभा में एक विधायक ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलने पर रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने पंजाब सरकार से अपील की है कि वह संघीय सरकार से भी इस पर बात करे ताकि पूरे देश में इसे लेकर कदम उठाए जाएं.

मंगलावर (14 जुलाई, 2026) को इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी की विधायक सारा अहमद ने विधानसभा में इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया और संघीय सरकार से बच्चों की सोशल मडिया तक पहुंच को कंट्रोल करने और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए सिफारिश की है. 

सारा अहमद ने जताई चिंता
सारा अहमद पंजाब बाल संरक्षण ब्यूरो की अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने साइबर हरेसमेंट, ऑनलाइन यौन शोषण और बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने प्रस्ताव में इन बातों का जिक्र करते हुए मांग की है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर तत्काल बैन लगना चाहिए.

सरकार से सख्त पॉलिसी बनाने की मांग
प्रस्ताव में देश की शहबाज शरीफ सरकार से बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को कंट्रोल करने और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए व्यापक कानून बनाने की भी सिफारिश की गई है. प्रस्ताव में कहा गया है, 'बच्चों के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास की रक्षा करना राज्य की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है. सोशल मीडिया तक अनियंत्रित पहुंच के कारण बच्चे साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन यौन शोषण, अनुचित सामग्री, मानसिक तनाव, डिजिटल लत और अन्य गंभीर ऑनलाइन खतरों के संपर्क में आ रहे हैं.'

प्रस्ताव में यह भी सिफारिश की गई है कि सरकार इसे लेकर ऐसा सख्त कानून बनाए, जिसके तहत एज वेरिफाई सिस्टम के जरिए पैरेंट्स या कानूनी संरक्षक की सहमति के बिना सोशल मीडिया अकाउंट खोलने या उनका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी.

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश
ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर, 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नेपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. यहां एज वेरिफाई के बाद ही कोई अकाउंट खोल सकता है. अलग-अलग तरीकों से एज वेरफाई की जाती है. सोशल मीडिया प्लटफॉर्म्स ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स के लिए सरकार की इन पॉलिसी का पालन करते हैं. 

ये देश भी कर रहे सोशल मीडिया बैन की तैयारी
ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा, ब्राजील और इंडोनेशिया ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, ब्रिटेन के केयरटेकर पीएम कीर स्टार्मर ने भी हाल ही में इसे लेकर घोषणा की है. वहीं, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, थाईलैंड और साउथ कोरिया भी ऐसी पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहे हैं.

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