Pakistan: कर्ज के कुएं में डूबा पाकिस्तान, अब तक 287 अरब डॉलर का लोन ले चुका है पड़ोसी मुल्क

पाकिस्तान इन दिनों लगातार कर्ज के कुएं में डूबता जा रहा है. पाक पर 287 अरब डॉलर का कर्ज हो चुका है. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि हाल ही में भी पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से खैरात मिली है.

भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है. आंकड़े बता रहे हैं कि पाक की स्थिति दिन-प्रितदिन और ज्यादा खराब होती जा रही है. पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज (Public Debt) जून 2025 तक बढ़कर 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये) हो गया है, ये पिछले की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा हैं. आधिकारिक आकंड़े इस बात की गवाही देते है कि पाकिस्तान बड़े संकट की ओर अग्रसर हैं.

Annual Debt Review

पाक वित्त मंत्रालय की ओर से जारी वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक ऋण समीक्षा (Annual Debt Review) में बताया गया कि जून 2025 के अंत तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 80.6 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है. इस में घरेलू और विदेशी दोनों तरीकों का ऋण शामिल है. बता दें कि पाकिस्तान पर घरेलू ऋण (Domestic Debt) 54.5 ट्रिलियन रुपये और विदेशी कर्ज (External Debt) 26.0 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं.

Debt-to-GDP

रिपोर्ट्स की माने तो Debt-to-GDP अनुपात जून 2025 में बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया. वहीं जून 2024 में ये 68 प्रतिशत था. पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने कहा, 'यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से 2025 में अपेक्षा से कम नाममात्र GDP वृद्धि के कारण हुई. मुद्रास्फीति में कमी से आर्थिक विस्तार की रफ्तार धीमी रही, जिससे राजकोषीय सुधारों (fiscal consolidation) के बावजूद कर्ज-से-GDP अनुपात बढ़ गया.'

आईएमएफ से मिली खैरात

इतना ही नहीं पाकिस्तान को एक बार फिर से आईएमएफ की तरफ से खैरात मिल चुकी है. बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर के नए वित्तपोषण (फाइनेंसिंस) को मंजूरी दे दी हैं. भारतीय करेंसी में ये मुद्रा करीब 10 हजार करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक है. लेकिन हैरानी कि बात तो ये है कि खाने की किल्लत रखने वाला पाकिस्तान हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च करता है.

IMF ने क्यों दिया पाकिस्तान को कर्ज

अब सवाल ये उठता है कि आखिर आईएमएफ ने पाकिस्तान की मदद क्यों की हैं. दरअसल आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि हाल में आए विनाशकारी बाढ़ के बावजूद पाकिस्तान ने मजबूती से कार्यक्रम लागू किया है, जिसने "स्थिरता बनाए रखने और वित्तपोषण और बाहरी स्थितियों में सुधार करने" में मदद की है. सितंबर 2024 में स्वीकृत 37 महीने के EFF का उद्देश्य स्थिरता बनाना, रिजर्व को फिर से बनाना, सरकार के लिए टैक्स आधार का विस्तार करना, वहां के मार्केट में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों में सुधार करना और ऊर्जा क्षेत्र की व्यवहार्यता को बहाल करना है.

