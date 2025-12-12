FacebookTwitterYoutubeInstagram
उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होगा

दुनिया

दुनिया

VIDEO: 40 मिनट तक चबाते रहे नाखून, जब पुतिन ने नहीं बुलाया तो गेट खोलकर घुस गए अंदर, पाक PM की फजीहत

Shehbaz Sharif Video: यह पहली बार नहीं है जब व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ को इग्नोर किया है. इससे पहले चीन में SCO समिट में भी पाक प्रधानमंत्री को रूसी राष्ट्रपति ने नजरअंदाज कर दिया था.

रईश खान

Updated : Dec 12, 2025, 09:35 PM IST

VIDEO: 40 मिनट तक चबाते रहे नाखून, जब पुतिन ने नहीं बुलाया तो गेट खोलकर घुस गए अंदर, पाक PM की फजीहत

Shehbaz Sharif Met vladimir putin

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे. वह इंटरनेशल मंच पर अपनी कई बार बेइज्जती करा चुके हैं. ताजा मामला तुर्कमेनिस्तान से सामने आया है, जहां शहबाज को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की चाहत की वजह से भंयकर बेइज्जती का सामना करना पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे. इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी पहुंचे. फोरम मीट से इत्तर शहबाज और पुतिन की मीटिंग होनी थी, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने उन्हें 40 मिनट तक इंतजार कराया.

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि पुतिन से मिलने के इंतजार में शहबाज शरीफ हॉल में बैठे हैं. कुर्सी पर बैठे-बैठे वह अपने नाखून चबा रहे हैं. इस दौरान वह काफी परेशान लग रहे हैं और आंखों ही आंखों में अपने कैबिनेट के मंत्रियों से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं.

खुद ही दरवाजा खोलकर घुस गए अंदर

शहबाज शरीफ का लगभग 40 मिनट बाद सब्र का बाण टूट जाता है. वह दरवाजा में धक्का मारकर कमरे के अंदर घुस जाते हैं, जहां पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मीटिंग चल रही थी. लेकिन 10 मिनट बाद ही वह बाहर निकल आए. पाक पीएम की इस हरकत की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है.

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब पुतिन ने शहबाज शरीफ को इग्नोर किया है. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2025 में भी पुतिन ने पाक प्रधानमंत्री को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वह जबरन उनसे मिलने के लिए आगे आ गए थे.

