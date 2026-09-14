'हम हूती हमलों की निंदा करते हैं', पहले मुसीबत में अकेले छोड़ा फिर डैमेज कंट्रोल के लिए शहबाज ने मोहम्मद बिन सलमान को लगाया फोन

पाकिस्तानी पीएमओ के बयान के अनुसार, 'क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के लोगों के प्रति पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए, पाक प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया हूती विद्रोहियों की कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाला है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति में और व्यवधान आ सकता है.'

सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद शहबाज शरीफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लगाया फोन

मक्का पैक्ट के तहत सैन्य रणनीति से पीछे हटने के बाद पाकिस्तान ने किया डैमेज कंट्रोल

ख्वाजा आसिफ ने कहा था- हूतियों का हमला जारी रहा तो लागू करेंगे मक्का पैक्ट

आसिफ के बाद आया पाकिस्तान सरकार का बयान- पैक्ट का मतलब ये नहीं कि सऊदी पर हमलों के लिए हूतियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

सऊदी अरब पर हुए हूती हमलों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रविवार (13 सितंबर, 2026) को फोन पर बात की और कहा कि सऊदी नागरिकों और आर्थिक ढांचों पर हमलों की पाकिस्तान कड़ी निंदा करता है. मक्का पैक्ट के तहत अपनी सैन्य रणनीति से पीछे हटने के बाद पाकिस्तानी पीएम के इस कदम को डैमेज कंट्रोल की कोशिश माना जा रहा है. ऐसे समय पर पाकिस्तान की तरफ से यह कदम उठाया गया है, जब उसने कहा था कि मक्का रक्षा समझौता रक्षात्मक है इसका मतलब यह नहीं है कि सऊदी पर हमलों को लेकर पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ हमले करेगा. उससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर हूती सऊदी पर हमला जारी रखते हैं तो मक्का रक्षा समझौते को एक्टिवेट किया जा सकता है. ख्वाजा आसिफ के सुझाव के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से यह स्पष्टीकरण आया था.

शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को लगाया फोन

रविवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत में पाकिस्तान ने सऊदी के प्रति पूर्ण एकजुटता व्यक्त की और चेतावनी दी कि ये हमले क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए खतरा हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के नागरिकों और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर हूती विद्रोहियों के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि इन हमलों से वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति और अधिक प्रभावित हो सकती है.

जल्द हो सकती है MBS और पाक पीएम की मुलाकात?

पाकिस्तानी पीएमओ के बयान के अनुसार, 'क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के लोगों के प्रति पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया हूती विद्रोहियों की कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डाला है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति में और व्यवधान आ सकता है.' पाकिस्तान पीएमओ के अनुसार शहबाज शरीफ ने कहा कि वह, पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने और शांति कायम करने के लिए प्रयास करते रहेंगे. बयान में कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों की सराहना की. बयान में कहा गया कि दोनों नेता लगातार संपर्क में रहने पर सहमत हुए और जल्दी ही उनकी मुलाकात भी हो सकती है.

सऊदी ने बंद किया बाब अल-मांदेब स्ट्रेट

यमन में हूती विद्रोहियों और सऊदी समर्थित सरकारी बलों में चल रहे संघर्ष के बीच पाकिस्तान की तरफ से क्राउन प्रिंस को यह कॉल गया था. इराक की तरफ से हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमलों के चलते सऊदी अरब ने अपनी 1,200 किलोमीटर लंबी पूर्व-पश्चिम तेल पाइपलाइन बाब अल-मांदेब स्ट्रेट को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है. यह पाइपलाइन सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट के लिए एक प्रमुख वैकल्पिक मार्ग है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इस्तेमाल किए बगैर भी यहां से कच्चा तेल लाल सागर तक पहुंच सकता है. अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल और गैस के जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, ऐसे में सऊदी कच्चे तेल के एक्सपोर्ट के लिए बाब अल-मांदेब स्ट्रेट रूट का उपयोग करता है.

क्या है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किए का डिफेंस पैक्ट?

पिछले महीने ही पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए के बीच मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है. इसके तहत अगर इनमें से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो उसको बाकी देशों पर भी अटैक माना जाएगा. पिछले हफ्ते हूती विद्रोहियों के हमले को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस कार्रवाई से मक्का पैक्ट एक्टिवेट हो सकता है. ख्वाजा आसिफ ने कहा था, 'अगर बिना उकसावे के आक्रमकता होती है या यमन में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर सऊदी अरब पर पड़ता है तो निश्चित रूप से मक्का समझौता लागू हो जाएगा.'

क्यों सऊदी पर हमले कर रहे हूती विद्रोही?

सितंबर से यमन में हूतियों और सऊदी अरब के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है. पिछले हफ्ते हूतियों ने सऊदी के चार शहरों पर हमले किए, वहीं अबहा एयरपोर्ट, किंग खालिद एयरबेस और अरामको की कुछ फैसिलिटी पर भी हमले की खबरें हैं. वहीं हूती विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने अल हज्म शहर में एक जेल पर हमला किया, जिसमें 11 लोग मारे गए. यमन में 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से सीजफायर हुआ था, जिसके बाद बड़े स्तर की लड़ाई काफी कम हो गई थी. 2026 में फिर से हालात बगड़ने लगे और यमन में हूतियों और सऊदी समर्थित सेना के बीच हमले बढ़ गए. यह विवाद 13 जुलाई को तब शुरू हुआ जब कुछ हूती नेता अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में शामिn होने के बाद लौट रहे थे और यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने उनका प्लेन सना एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया.

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