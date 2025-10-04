PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर

पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के सलाहकारों ने बंदरगाह बनाने के लिए अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क कर 1.2 अरब डॉलर तक की पेशकश की है.

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा. वह भारत के खिलाफ कुछ न कुछ साजिशें करता रहता है. अब उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अरब सागर में एक बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वह अमेरिका से संबंध मजबूत करने के साथ-साथ भारत को भी झटका दे सके. क्योंकि यह बंदरगाह वह भारत-ईरान के चाबहार के पास बनाना चाहता है.

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बलूचिस्तान के ग्वादर में नागरिक बंदरगाह बनाने और संचालन करने का प्रस्ताव दिया है. अरब सागर में यह अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है.

1.2 अरब डॉलर की पेशकश

रिपोर्ट के अनुसार, असीम मुनीर के सलाहकारों ने बंदरगाह बनाने के लिए अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों से संपर्क कर 1.2 अरब डॉलर की पेशकश की है. अमेरिका पासनी बंदरगाह पर एक टर्मिनल बनाने का प्लान कर रहा है, ताकि वह पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच सके. अशांत बलूचिस्तान प्रांत का यह इलाका अफगानिस्तान और ईरान सीमा से लगा हुआ है.

मुनीर की इस करतूत का खुलासा तब हुआ जब एक अमेरिकी मेटल्स कंपनी ने पाकिस्तान के साथ 50 करोड़ डॉलर का निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए. इसके तहत रक्षा और प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए पाकिस्तान में संयुक्त रूप से रणनीतिक खनिजों का अन्वेषण किया जाएगा.

पिछली बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान को दूर रखा था, लेकिन ट्रंप के आते ही वह उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश में जुटा है. खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.

