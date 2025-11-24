FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बाबरी मस्जिद पर उमेर इलियासी ने कहा 'ये बू मुझे बांग्लादेश से आ रही है'- इलियासी, | बाबरी मस्जिद की मांग वालों पर कार्रवाई हो-उमा | बाबरी मस्जिद को लेकर उमा भारती का पोस्ट- 'मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह, बाबर के नाम से बनी इमारत का बुरा हाल होगा, बाबर की इमारत की ईंटें गायब हो गई थीं'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी

आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी

Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर

Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर

Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी

पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 

पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?

iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य

Homeदुनिया

दुनिया

Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी

Peshawar Paramilitary Force Headquarters Attack: पाकिस्तान के पेशावर में एफसी मुख्यालय पर हमले की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है एफसी मुख्यालय पर दो धमाके हुए हैं. इसमे कई लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 24, 2025, 10:43 AM IST

Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी

Pakistan News

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में एक आतंकी हमले की खबर समाने आ रही है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पेशावर में सोमवार सुबह फेडरल कॉन्स्टेबुलरी (FC) मुख्यालय पर आतंकी हमला किया गया है. इस हमले कि पुष्टि करते हुए पाकिस्तान के कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर डॉ. मियां सईद अहमद ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया है, कि सुरक्षा बल और हमलावरों के बीच लगातार रुक-रुक कर गोलाबारी जारी है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 2 धमाके होने की खबर मिल रही है. 

सुरक्षाबलों ने तुरंत की जवाबी कार्यवाही

डॉ. मियां सईद अहमद ने कहा है कि 'आतंकियों ने मुख्यालय को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की. पाकिस्तान सेना ने अभी 3 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि पांच घायल हुए हैं. वहीं 3 आतंकी भी मारे गये हैं, जिनमें से आत्मघाती हमला करने वाला आतंकी भी शामिल है.' स्थिति कंट्रोल करने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. वहीं अतिरिक्त सुरक्षा बल ने मौके पर पहुंच कर ऑपरेशन तेज कर दिया है. 

आम जनता और वाहनों की रोक

डॉन के मुताबिक, हमले के बाद पेशावर के व्यस्त सद्दर क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया है. आम जनता और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. वहीं, पुलिस और रैपिड रिएक्शन फोर्स की टीमें क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही हैं. डॉन ने सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से बताया कि एक सुसाइड बॉम्बर ने FC हेडक्वार्टर गेट पर खुद को उड़ा लिया है. बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी है. उन्होंने कहा कि दो मिलिटेंट मारे गए हैं और सिक्योरिटी फोर्स ने भी इलाके की घेराबंद कर ली है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी
आटा गूंथने के कितने देर बाद यूज कर लेना चाहिए? वरना पेट की ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी
Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर
Justice Surya Kant: 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ली शपथ, आसान नहीं था हिसार से Supreme Court तक का सफर
Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी
पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी
UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति ने बेरहमी की कर दी सारी हदें पार
UP: सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पति ने बेरहमी की कर दी सारी हदें पार
Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना
Delhi Pollution: प्रदूषण के साथ अब कोहरा भी बढ़ाएगा मुसीबत, दिल्ली-NCR में AQI 'बहुत खराब' रहने की संभावना
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? जानें भारत में कहां-कहां बिकता है ये माल
दुनिया में सेकेंड हैंड कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन है? जानें भारत में कहां-कहां बिकता है ये माल
भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है
भारत के इन 6 जिलों में मां के दूध में मिला जहर, जानें चौंकाने वाली ये स्टडी क्या बता रही है
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE