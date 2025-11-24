Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के पेशावर में FC मुख्यालय पर बड़ा आत्मघाती हमला, 3 जवानों की मौत, भीषण गोलाबारी जारी

Peshawar Paramilitary Force Headquarters Attack: पाकिस्तान के पेशावर में एफसी मुख्यालय पर हमले की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है एफसी मुख्यालय पर दो धमाके हुए हैं. इसमे कई लोगों के मौत की जानकारी मिल रही है.

Pakistan Peshawar Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर में एक आतंकी हमले की खबर समाने आ रही है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पेशावर में सोमवार सुबह फेडरल कॉन्स्टेबुलरी (FC) मुख्यालय पर आतंकी हमला किया गया है. इस हमले कि पुष्टि करते हुए पाकिस्तान के कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर डॉ. मियां सईद अहमद ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया है, कि सुरक्षा बल और हमलावरों के बीच लगातार रुक-रुक कर गोलाबारी जारी है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 2 धमाके होने की खबर मिल रही है.

सुरक्षाबलों ने तुरंत की जवाबी कार्यवाही

डॉ. मियां सईद अहमद ने कहा है कि 'आतंकियों ने मुख्यालय को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की. पाकिस्तान सेना ने अभी 3 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की है, जबकि पांच घायल हुए हैं. वहीं 3 आतंकी भी मारे गये हैं, जिनमें से आत्मघाती हमला करने वाला आतंकी भी शामिल है.' स्थिति कंट्रोल करने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. वहीं अतिरिक्त सुरक्षा बल ने मौके पर पहुंच कर ऑपरेशन तेज कर दिया है.

आम जनता और वाहनों की रोक

डॉन के मुताबिक, हमले के बाद पेशावर के व्यस्त सद्दर क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया है. आम जनता और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. वहीं, पुलिस और रैपिड रिएक्शन फोर्स की टीमें क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रही हैं. डॉन ने सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से बताया कि एक सुसाइड बॉम्बर ने FC हेडक्वार्टर गेट पर खुद को उड़ा लिया है. बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी है. उन्होंने कहा कि दो मिलिटेंट मारे गए हैं और सिक्योरिटी फोर्स ने भी इलाके की घेराबंद कर ली है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.