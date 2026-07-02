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तक्षशिला की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर गड़बड़ी कर रहा था पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र ने लगाई फटकार, लिस्ट से हटाने की चेतावनी दी

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दुनिया

तक्षशिला की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर गड़बड़ी कर रहा था पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र ने लगाई फटकार, लिस्ट से हटाने की चेतावनी दी

पाकिस्तान ने तक्षशिला के ऐतिहासिक मोहरा मोरादु और सिरकप जैसे प्राचीन स्थलों पर पुरानी दीवारों की जगह नया निर्माण कर दिया है. UNESCO इससे नाराज है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 02, 2026, 05:11 PM IST

तक्षशिला की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर गड़बड़ी कर रहा था पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र ने लगाई फटकार, लिस्ट से हटाने की चेतावनी दी

यूनेस्को ने पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार. (AI इमेज)

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  • यूनेस्को ने पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार.
  • तक्षशिला के विश्व धरोहर स्थल पर पाकिस्तान ने किया गलत निर्माण.
  • यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा छीन लेने की भी चेतावनी दी.

संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने पाकिस्तान को एक सख्त चेतावनी जारी की है. यूनेस्को ने साफ कहा है कि ऐतिहासिक तक्षशिला हेरिटेज साइट पर किए गए नए निर्माण कार्य को हटाकर स्थिति पहले जैसी की जाए. संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से कहा है कि उसे देश को दो प्राचीन जगहों पर किए गए पुनर्निर्माण के काम को उलटना होगा. ऐसा न करने पर इस जगह का खास हेरिटेज स्टेटस छिन सकता है. संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से कहा है कि उसकी हरकत के कारण तक्षशिला जैसी श्विक धरोहर को खतरे की सूची में डाल दिया जाएगा. इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी खोना पड़ सकता है.

पाकिस्तान से क्यों नाराज हुआ यूनेस्को?

प्रमुख पाकिस्तानी समाचार पत्र 'डॉन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूनेस्को ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कहा है कि मोहरा मोराडु और सिरकप पुरातात्विक स्थलों पर किए गए बदलावों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अखंडता को नुकसान पहुंचाया है. यूनेस्को ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, तो वह तक्षशिला को 'वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट' से हटाने में संकोच नहीं करेगा. यूनेस्को ने पाकिस्तान को याद दिलाया है कि उसने पहले भी जर्मनी में एक 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट' को इसी तरह के मुद्दों के कारण सूची से हटाया था. 

यह चेतावनी पंजाब पुरातत्व विभाग द्वारा इन दो जगहों पर हाल ही में किए गए कामों को लेकर मिली शिकायतों के बाद दी गई है. 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 में एक पर्यटक ने पेरिस में UNESCO में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि के साथ काम की तस्वीरें और जानकारी साझा कीं और संरक्षित स्मारकों में किए गए बदलावों पर चिंता जताई. 

दरअसल पाकिस्तान के  पंजाब प्रांत के पुरातत्व विभाग ने मोहरा मोरादु और सिरकप जैसे प्राचीन स्थलों के संरक्षण के नाम पर कंक्रीट, सीमेंट और आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग करके प्राचीन दीवारों का 'पुनर्निर्माण' कर दिया है. पुरानी ऐतिहासिक दीवारों को हटाकर नई दीवारें बनाई गई हैं और उनकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है. तस्वीरों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट से पता चला कि नई चिनाई और पॉलिश किए गए आधुनिक चौकोर पत्थरों को प्राचीन, असमान और ऐतिहासिक पत्थरों के साथ मिला दिया गया, जिससे साइट की ऐतिहासिक मौलिकता नष्ट हो गई. 

तक्षशिला का ऐतिहासिक महत्व क्या है?

तक्षशिला केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दुनिया के इतिहास में एक खास जगह रखता है. इसे 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था. यह प्राचीन गांधार सभ्यता का केंद्र था, जहां बौद्ध धर्म, ग्रीक कला और वैदिक संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. यहां स्थित मोहरा मोरादु एक प्राचीन बौद्ध स्तूप और मठ है. सिरकप में एक सुनियोजित प्राचीन शहर के अवशेष हैं जिसे ग्रीक राजाओं ने बसाया था.

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