शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए 3 साल में पहली बार किसी पाकिस्तानी मंत्री ने भारत का दौरा किया है. दिल्ली के पुराने किले में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है.

पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे. उनका यह दौरा नई दिल्ली के पुराने किले में 20 से 22 नवंबर तक चलने वाले पहले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में भाग लेने के लिए हो रहा है.

पिछले 3 सालों के लंबे समय के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पहुंचने पर पाकिस्तान हाई कमीशन के चार्ज डी अफेयर्स साद वड़ैच ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. हालांकि, भारत सरकार का कोई भी अधिकारी उनको लेने नहीं पहुंचा. मुसादिक मलिक इस तीन दिन के कार्यक्रम में पाकिस्तानी दल की अगुवाई कर रहे हैं .

ताजमहल क्यों नहीं देख सकेंगे पाकिस्तानी मंत्री?

NDTV के सूत्रों के मुताबिक, मुसादिक मलिक भारत आने के बाद आगरा का ताज महल और दिल्ली की मशहूर हजरत निजामुद्दीन दरगाह देखने जाना चाहते थे. लेकिन भारत सरकार की तरफ से उनको वहां जाने की मंजूरी नहीं मिली है.

सूत्रों ने साफ किया है कि पाकिस्तानी मंत्री को भारत आने की इजाजत सिर्फ मल्टीलैटरल बैठक में शामिल होने के लिए दी गई है. उनके वीजा की शर्तें केवल SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की गतिविधियों तक सीमित हैं. यही वजह है कि उनको किसी भी दूसरी जगह जाने या घूमने की परमिशन नहीं दी गई

आतंकवाद के सवाल पर पाक मंत्री ने क्या कहा?

ANI की खबर के मुताबिक, जब मुसादिक मलिक से पूछा गया कि क्या इस बैठक से भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते सुधरेंगे, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र के देश बड़े नजरिए से सोचेंगे. उन्होंने कहा कि पूरे इलाके में बदलाव हो रहा है और राजनीति के नीचे की चट्टानें तेजी से खिसक रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृति और सभ्यता सीमाओं से परे होती है और साझा इतिहास पर बात करना एक बेहतरीन मौका है.

हालांकि, जब पत्रकारों ने भारत में सीमा पार आतंकवाद के खतरे पर सवाल पूछा, तो मुसादिक मलिक टालमटोल करते दिखे. उन्होंने कहा कि जब वे अगले दिन बैठक में बात रख लेंगे, तब इस मुद्दे पर बहुत बातचीत होगी. इसके अलावा, उन्होंने भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और मध्य एशियाई देशों के पुराने संपर्कों का हवाला दिया.

#WATCH | Delhi: On the First SCO Civilisational Dialogue Forum, Pakistan Minister Musadik Masood Malik says, "I think the geopolitics that flux, and I think the easiest thing to do is to speak about things that affect us all. And that is to talk about culture, talk about civilisations, and talk about how these civilisations have affected all of us. So, it's a very welcome sign. I'm very grateful that SCO is holding these fora. They create an opportunity for all the countries in the region to come together and speak about ideas that transcend boundaries..." — ANI (@ANI) November 20, 2026

भारतीय विपक्ष ने क्या सवाल उठाए?

पाकिस्तानी मंत्री के दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है. मनीष तिवारी ने कहा कि एससीओ एक बहुपक्षीय मंच है जिसमें सभी सदस्य देश हिस्सा लेते हैं, इसलिए पाक प्रतिनिधि का आना कोई अनोखी बात नहीं है.

लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा जोर-शोर से उठाया. मनीष तिवारी ने याद दिलाया कि पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले को डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. उन्होंने सवाल किया कि इस दौरान पाकिस्तान की सोच में क्या बदलाव आया है? क्या पाकिस्तान ने उस हमले पर कोई अफसोस जताया है या वहां चल रहे आतंकी ढांचे के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया है? उन्होंने साफ कहा कि भारत की मांग हमेशा यही रही है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देना पूरी तरह बंद करे.

SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम क्या है?

यह पहला मौका है जब भारत SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की मेजबानी कर रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 अक्टूबर को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई एससीओ बैठक में भारत की तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित करने का ऐलान किया था.

इस तीन दिन के मंच का मकसद सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक लेन-देन, आपसी समझ और लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देना है. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में कुल 10 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस शामिल हैं. भारत साल 2017 में इस संगठन का पूर्ण सदस्य बना था. खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं.

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