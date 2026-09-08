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दुनिया

आसिम मुनीर के खिलाफ एकजुट हुए पाकिस्तानी नेता, क्या सेना और सरकार के बीच होगा सीधा टकराव?

पाकिस्तान के बलूचिस्तान, केपी और पीओके में बढ़ते तनाव के बीच सेना और नेताओं में टकराव बढ़ रहा है. जानिए कैसे आंतरिक चुनौतियों और बुनियादी ढांचे के मुद्दों ने इस संकट को गहराया है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 08, 2026, 03:47 PM IST

आसिम मुनीर के खिलाफ एकजुट हुए पाकिस्तानी नेता, क्या सेना और सरकार के बीच होगा सीधा टकराव?

आसिम मुनीर के खिलाफ लामबंद हुए राजनेता,  AI Modifed Photo 

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  • पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही अशांति से राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा है.
  • आसिम मुनीर के सख्त नियंत्रण के बावजूद राजनीतिक वर्ग का धैर्य अब जवाब दे रहा है.
  • पीओके के प्रदर्शनकारी बुनियादी ढांचे और विकास की तुलना सीधे भारत के जम्मू-कश्मीर से कर रहे हैं.

 

Pakistan Military Political Conflict: पाकिस्तान इस समय एक बेहद गंभीर आंतरिक राजनीतिक और सुरक्षा संकट से गुजर रहा है. देश के तीन प्रमुख और बेहद संवेदनशील क्षेत्रों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हालात लगातार तनावपूर्ण और अस्थिर बने हुए हैं.

इन समस्याओं का अभी तक कोई समाधान नहीं दिख रहा है. इसी वजह से अब वहां राजनीतिक वर्ग के भीतर असतोष तेजी से बढ़ रहा है और नेता सीधे सेना की ओर से लिए जा रहे फैसलों पर गंभीर विचार सवाल उठाने लगे हैं. 

आसिम मुनीर से क्यों नाराज हुए पाकिस्तानी नेता ?

पाकिस्तान में लंबे समय से सेना की नीतियों और उसके राजनीतिक प्रभाव को कोई खुली चुनौती नहीं देता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल रहे हैं. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जैसे अशांत इलाकों में लगातार हो रही हिंसा और विरोध प्रदर्शनों ने देश के पॉलिटिकल लीडर्स की लंका लगा दी है. चूंकि इन नेताओं को सीधे जनता का सामना करना पड़ता है, इसलिए वे वहां हो रही हिंसा और अशांति का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं.

जिसके चलते अब पाकिस्तान में राजनीतिक वर्ग और सेना के बीच एक सीधा और बड़ा क्लेश होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है. हालांकि, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने सख्त कंट्रोल और कड़े फैसलों के जरिए अभी तक स्थिति को जैसे-तैसे मैनेज करके रखा है, लेकिन अब वहां के नेताओं का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे रहा है.

पाक में सेना को लेकर क्या है नेताओं का मूड ? 

पाकिस्तानी सेना हमेशा की तरह देश के भीतर होने वाली हिंसा और अशांति के लिए बाहरी खतरों को जिम्मेदार ठहराती रही है. इसके विपरीत, देश के राजनीतिक वर्ग का कहना है कि देश के सामने जो भी बड़ी चुनौतियां और समस्याएं हैं, वे पूरी तरह से आंतरिक हैं. पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या देश के भीतर मौजूद आतंकवाद और आंतरिक चुनौतियां ही हैं. उन्होंने इन क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए बेहतर समन्वय, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और सबसे महत्वपूर्ण रूप से लोगों की चिंताओं को गंभीरता से सुनने पर जोर दिया. 

भारत के जम्मू-कश्मीर से पीओके की तुलना

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से जुड़ा हुआ है. हाल ही में पीओके में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तानी प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी के अनुसार, अब पाकिस्तान का वह पुराना नैरेटिव पूरी तरह बेअसर साबित हो रहा है जिसमें भारत को हमेशा एक आक्रामक पक्ष के रूप में दिखाया जाता था.

पीओके के लोग अब सीधे तौर पर अपने क्षेत्र की तुलना भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य से करने लगे हैं. विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और विकास के मामले में वहां के लोग पाकिस्तानी प्रशासन से कड़े सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दोनों क्षेत्रों के विकास के स्तर में इतना बड़ा अंतर क्यों है. यह सीधी तुलना पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना दोनों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आंतरिक चुनौती बन गई है.

क्या पाक में सेना का असर हो रहा कमजोर ?

एक अधिकारी के अनुसार, देश का राजनीतिक वर्ग अब सेना द्वारा नियंत्रित किए जा रहे नैरेटिव से पूरी तरह परेशान हो चुका है. वैसे तो पाकिस्तानी सेना का प्रभाव देश के शासन और निर्णयों पर पहले भी रहा है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के कार्यकाल के दौरान यह प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया है.

उन्होंने आगे कहा कि सेना अब तक उठने वाली असहमति और विरोध की आवाजों को दबाने में सफल रही है, लेकिन अब यह सख्त तरीका पहले जैसा असरदार साबित नहीं हो रहा है. सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि राजनीतिक नेता और देश के आम नागरिक अब हर मुद्दे पर सेना की लाइन का आंख मूंदकर समर्थन करने को तैयार नहीं हैं.

इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि सेना बलूचिस्तान, केपी और पीओके जैसे क्षेत्रों में चल रहे जन आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अपने स्तर पर हथियारबंद या सशस्त्र समूहों  का गठन कर रही है और उन्हें वित्तीय सहायता दे रही है. यह कदम राजनीतिक वर्ग की सोच के बिल्कुल विपरीत है, जो बल प्रयोग के बजाय बातचीत और समन्वय के जरिए समस्याओं का समाधान करना चाहता है.

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