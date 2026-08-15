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ट्रंप की मेहरबानी से उछल रहे शहबाज-मुनीर, देश अब भी तबाही की ओर...अमेरिकी एनालिस्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल

अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा है कि पाकिस्तान को कूटनीति के स्तर जो थोड़ी-बहुत सफलता मिली है वह डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी के कारण मिली है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 15, 2026, 10:38 PM IST

ट्रंप की मेहरबानी से उछल रहे शहबाज-मुनीर, देश अब भी तबाही की ओर...अमेरिकी एनालिस्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल

अमेरिकी प्रोफेसर ने पाकिस्तान के फर्जी दावों की पोल खोली. (फोटो - IANS)

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  • पाकिस्तान में आज 16.5 प्रतिशत लोग अत्यधिक गरीब हैं
  • पाकिस्तान की 39 प्रतिशत आबादी अनपढ़ है
  • पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती आबादी सबसे बड़ा खतरा

सऊदी अरब और तुर्की के साथ रक्षा समझौता करके और ईरान-अमेरिका युद्ध में मैसेंजर की भूमिका निभाकर पाकिस्तान खुद को दुनिया का बड़ा कूटनीतिक खिलाड़ी समझ रहा है. हालांकि देश के अंदर की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. भारतीय मूल के अमेरिकी भू-राजनीति विशेषज्ञ प्रोफेसर मुक्तदीर खान ने इसे लेकर कहा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सच नहीं है. मुक्तदीर खान ने कहा है कि पाकिस्तान को कूटनीति के स्तर जो थोड़ी-बहुत सफलता मिली है वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी के कारण मिली है. उन्होंने कहा कि जो चीजें आसानी से आती हैं वो आसानी से चली भी जाती हैं.

ट्रंप को खुश करने का इनाम मिला...

प्रोफेसर मुक्तदीर खान ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भारत के मुकाबले बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया. अभी पाकिस्तान को थोड़ा-बहुत जो कुछ भी मिला है वह ट्रंप को खुश करने का इनाम है. लेकिन इससे पाकिस्तान के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला. ईरान युद्ध में मध्यस्त बन कर न तो पाकिस्तान ज्यादा सुरक्षित हो गया है, न ही पाकिस्तान में कोई निवेश करने आ रहा है. 

पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी के साथ एक बातचीत के दौरान प्रोफेसर मुक्तदीर खान ने कहा कि ईरान युद्ध के बाद आपको सऊदी अरब का साथ तो मिला है लेकिन संयुक्त अरब अमीरात आपसे दूर हो गया है. उन्होंने कहा कि एक देश से कर्ज लेकर दूसरे देश का कर्ज उतार देना कोई सफलता नहीं है. 

भारत-पाकिस्तान की तुलना कर दिखाया आईना

प्रोफेसर मुक्तदीर खान ने इस दौरान भारत और पाकिस्तान की तुलना भी की और बताया कि कैसे आजादी के बाद से भारत सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया और पाकिस्तान ने तबाही का रास्ता चुना. उन्होंने बताया कि आजादी के समय भारत की जीडीपी केवल 30 बिलियन डॉलर थी और पाकिस्तान की 3 से 4 बिलियन. लेकिन आज भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन से ज्यादा है और पाकिस्तान की मात्र 407 बिलियन.

शिक्षा के मामले में भी पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए प्रोफेसर मुक्तदीर खान ने कहा कि आजादी के समय भारत में साक्षरता दर 12 प्रतिशत थी और पाकिस्तान में 14 प्रतिशत. लेकिन आज भारत की साक्षरता दर 81 प्रतिशत है और पाकिस्तान की 61 प्रतिशत. 

लोगों को गरीबी से निकालने के मामले में भी पाकिस्तान फेल रहा है. प्रोफेसर मुक्तदीर खान ने बताया कि आजाद के समय भारत की 70 से 80 प्रतिशत आबादी घोर गरीबी में जी रही थी. ठीक इसी समय पाकिस्तान में 60 प्रतिशत आबादी बेहद गरीब थी. लेकिन आज भारत में अत्यधिक गरीब केवल 2.6 प्रतिशत हैं जबकि पाकिस्तान में ये आंकड़ा 16.5 प्रतिशत है. 

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