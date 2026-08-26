कितना खतरनाक है भारत का वो हथियार जो पाकिस्तान के किराना हिल्स से टकराया था?

पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि सरगोधा एयरबेस के आसपास रडार सिस्टम तलाशने के लिए कई लोइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन भेजे गए थे. उन्होंने कहा कि लोइटरिंग म्यूनिशन करीब दो घंटे तक आसमान में घूमने के दौरान फ्यूल खत्म होने के बाद पहाड़ी से टकरा गया था.

जनरल अनिल चौहान ने कहा- पाकिस्तान के किराना हिल्स को निशाना बनाकर कोई हमला नहीं किया गया था

उन्होंने कहा- रडार सिस्टम का पता लगाने के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन भेजे गए थे, वहीं किसी हिस्से में ये टकाराए होंगे

लोइटरिंग म्यूनिशन 9 घंटे तक हवा में घूम सकता है और लक्ष्य का पता लगाकर उसे नष्ट कर देता है

कभी-कभी लक्ष्य के इंतजार में हवा में घूमते हुए फ्यूल खत्म होने पर ये अनजान जगह गिरकर धमाका भी कर देते हैं

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान के बाद पाकिस्तान का किराना हिल्स एक बार फिर चर्चा में है. एक साल पहले पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए मई महीने में पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था. उस दौरान जब पहाड़ियों से धुआं उठने की खबरें जंगल की आग की तरह फैली तो कहा गया कि भारत की एयरस्ट्राइक में किराना हिल्स को भी निशाना बनाया गया. उस वक्त एयर मार्शल एके भारती और अब पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने साफ किया है कि किराना हिल्स पर भारत ने कोई हमला नहीं किया. हमें वहां परमाणु फैसिलिटी होने की कोई जानकारी भी नहीं थी.

किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोधा से 10 किमी की दूरी पर पहाड़ियों का एक समूह है, जिसे काफी समय से न्यूक्लियर फैसिलिटी और अंडरग्राउंड भंडारण स्थलों से जोड़ा जाता रहा है.

पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक कार्यक्रम में इस घटना का खुलासा किया और बताया कि सरगोधा एयरबेस के आसपास रडार सिस्टम तलाशने के लिए कई लोइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन भेजे गए थे. उन्होंने कहा कि लोइटरिंग म्यूनिशन करीब दो घंटे तक आसमान में घूमने के दौरान फ्यूल खत्म होने के बाद पहाड़ी से टकरा गया था. उन्होंने बताया कि लोइटरिंग म्यूनिशन की उम्र सीमित होती है. वह दो घंटे तक उड़ सकता है और अगर इस दौरान रडार या अपना लक्ष्य उसे नहीं मिलता तो फ्यूल खत्म होने पर वहीं कहीं गिरकर धमाका कर देता है. यही धमाका किराना हिल्स के किसी हिस्से में हुआ होगा. आइए अब जानते हैं कि ये लोइटरिंग म्यूनिशन क्या होते हैं और इनकी ताकत कितनी है-

क्या होते हैं लोइटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन?

जनरल अनिल चौहान ने किसी हथियार का नाम नहीं लिया, लेकिन रिपोर्ट्स और एनालिस्ट के अनुसार ये इजरायली डिजाइन का IAI Harop (हारोप) लोइटरिंग म्यूनिशन हो सकता है. यह एंटी-रेडिएशन क्षमता वाला हथियार है, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़कर उस पर अटैक कर सकता है. ये ड्रोन आसमान में घूमते हुए टारेगट को ढूंढते हैं और फिर उससे टकराकर विस्फोट करते हैं. हारोप के अलावा भारत के पास इजरायल के सहयोग से बने स्काईस्ट्राइकर, स्वदेशी Nagastra-1, पोलिश Warmate और कुछ अन्य स्वदेशी सिस्टम भी हैं. इनकी भी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने की संभावना हो सकती है. हालांकि, रिपोर्ट्स में हारोप को सबसे ज्यादा मेंशन किया गया है.

कितना ताकतवर है Harop सुसाइड ड्रोन?

हारोप में करीब 23 किलोग्राम का वॉरहेड होता है, जो रडार या छोटे सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है.

इनको इस तरह डिजाइन किया गया है कि तब तक ये लक्ष्य क्षेत्र के आसपास मंडराते या घूमते हैं, जब तक लक्ष्य कन्फर्म न हो जाए.

हमले का आदेश मिलने तक या सभी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए सही समय का इंतेजार करता है. हालांकि, इनकी सीमित उड़ान समय की वजह से कभी-कभी अनजान जगह पर भी गिर सकते हैं.

लोइटरिंग म्यूनिशन को विभिन्न वातावरण और भूभागों में आसानी से तैनात किया जा सकता है और ये 9 घंटे तक हवा में घूम सकता है.

यह 400 किमी से ज्यादा की स्पीड के साथ उड़ सकता है और इसकी कम्युनिकेशन रेंज 200 किमी होती है. दिन-रात और हर मौसम में यह काम कर सकता है.

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