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पहले एयर स्ट्राइक, अब अफगानों को गिरफ्तार करने का आदेश, हमलों से दहले पाकिस्तान में 10 जुलाई से लागू होगा ये सख्त नियम

पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि 10 जुलाई से बिना वैध वीजा के रह रहे फगान नागरिक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. सभी प्रांतो के इसकी दैनिक रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 29, 2026, 06:13 PM IST

पहले एयर स्ट्राइक, अब अफगानों को गिरफ्तार करने का आदेश, हमलों से दहले पाकिस्तान में 10 जुलाई से लागू होगा ये सख्त नियम

अफगान नागरिकों को निकालेगा पाकिस्तान. (फाइल फोटो- IANS)

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  • बीना वीजा रह रहे अफगान नागरिकों को निकालेगा पाकिस्तान.
  • पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने सभी प्रांतो के लिए जारी किया आदेश.
  • 10 जुलाई के बाद गिरफ्तार किए जाएंगे बिना वीजा वाले अफगान नागरिक.


कराची में आतंकी हमले के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतो में हवाई हमले किए हैं जिसमें 36 नागरिक मारे गए और 163 घायल हो गए. अब पाकिस्तान सरकार अफगानों के खिलाफ एक और अमानवीय कार्रवाई करने जा रही है. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने रविवार, 29 जून को एक आदेश जारी कर कहा है कि 10 जुलाई से बिना वैध वीजा के पाकिस्तान में रह रहे अफगान नागरिकों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने देश के सभी 
चार प्रांतों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिरीक्षकों (IGP) और इस्लामाबाद प्रशासन को जारी एक अधिसूचना में 'अवैध विदेशियों की वापसी योजना' को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जून को हुई समीक्षा बैठक के दौरान, सभी प्रांतीय सरकारों, विशेष क्षेत्रों के प्रशासन और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी (ICT) प्रशासन को अफगान नागरिकों की वापसी और निर्वासन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था. इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई है. प्रशासन से IFRP को सख्ती से लागू करने को कहा गया है. आदेश में ये भी कहा गया है कि 10 जुलाई, 2026 से, बिना वैध वीजा के पाकिस्तान में रह रहे किसी भी अफगान नागरिक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 11 जुलाई, 2026 से अधिकारियों को गृह मंत्रालय को दैनिक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है. 

अफगानों को क्यों बाहर निकाल रहा है पाकिस्तान?

कभी अफगानिस्तान को अपना बिरादर मुल्क और तालिबान को सगा भाई बताने वाला पाकिस्तान अब अफगान नागरिकों को देखना भी नहीं चाहता. पाकिस्तान का आरोप है उसकी सीमा में रहने वाले अफगान नागरिक गैर-कानूनी गतिविधियों में व्यस्त हैं. बता दें कि पाकिस्तान ने पिछले चार दशकों में लाखों अफगान शरणार्थियों को पनाह दी है. इनमें से कई अफगानिस्तान में लगातार हो रहे संघर्षों के कारण वहां से भागकर आए थे. 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद इनकी संख्या और बढ़ गई. लेकिन, तालिबान से संबंध खराब होने के बाद पाकिस्तान अफगान नागरिकों पर सख्ती बरतने लगा. पाकिस्तान ने 2025 में कुल 1,155,221 अफगान नागरिकों को देश से वापस भेजा था. 

अफगानिस्तान पर क्यों की एयरस्ट्राइक?

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से अलग हुए गुट जमात-उल-अहरार ने बीते दिनों कराची में एक सैन्य छावनी पर हमला किया था जिसमें पाकिस्तान के तीन अर्द्धसैनिक जवान मारे गए थे. मुठभेड़ में तीन हमलावर भी मारे गए. इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पक्तिया प्रांत के चमकनी जिले के मंडोखेल गांव में एक नागरिक के घर पर बमबारी की. तालिबान के उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने पाकिस्तानी हमले के बारे में बताया है कि जब स्थानीय निवासी घायलों को बचाने के लिए एकत्र हुए, तो उस स्थान पर दूसरी बार बमबारी की गई, जिससे 28 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई और 158 अन्य घायल हो गए. 

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