PAK इंटरनेशनल एयरलाइन हो गई नीलाम, जानें कौन बना नया मालिक और कितने करोड़ रुपये में खरीदा?

Rashifal 24 December 2025: सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Winter Diet: सर्दियों का सुपरफूड हैं ये 2 देसी चीजें, इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर हड्डियों तक के लिए फायदेमंद

Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी? 

Test में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ी

दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी

PAK इंटरनेशनल एयरलाइन हो गई नीलाम, जानें कौन बना नया मालिक और कितने करोड़ रुपये में खरीदा?

PIA auction: शहबाज सरकार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 3,200 करोड़ रुपये तक बेचना चाहती थी, लेकिन नीलामी में इतनी बड़ी बोली देखकर सब हैरान रह गए.

रईश खान

Updated : Dec 23, 2025, 09:07 PM IST

Pakistan International Airlines

पाकिस्तान के वित्तीय हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे अपनी सरकारी एयरलाइंस कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन (PIA) को नीलाम करना पड़ा है. पीआईए को आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने 4,317 करोड़ रुपये में खरीदा है. आरिफ हबीब ग्रुप ने नीलामी के दौरान सबसे बड़ी बोली लगाई. यह पाकिस्तान की सबसे पुरानी एयरलाइन है.

शहबाज सरकार PIA को 3,200 करोड़ रुपये तक बेचना चाहती थी, लेकिन नीलामी में इतनी बड़ी बोली देखकर सब हैरान रह गए. नीलामी में आरिफ हबीब कंसोर्टियम और लकी सीमेंट के बीच टकराव देखने को मिला. लकी सीमेंट ने 101.5 अरब पाकिस्तानी रुपये (4288 करोड़ रुपये) तक बोली लगाई, लेकिन आखिर में आरिफ हबीब ने 135 अरब पाकिस्तानी रुपये का दांव खेलकर एयरलाइन को अपने नाम कर लिया.

आरिफ हबीब ग्रुप पाकिस्तान का एक बड़ा और प्रतिष्ठित बिजनेस कांग्लोमेरेट है. जिसकी स्थापना आरिफ हबीब ने 1970 में की थी. इस ग्रुप का मुख्यालय कराची में है. इसकी फर्टीलाइजर, पॉवर सीमेंट और एजुकेशन सेक्टर में बड़ी धमक है. यह ग्रुप पाकिस्तान के सबसे अमीरों में से एक है. आरिफ हबीब ग्रुप की कुल संपत्ति लगभग 1 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपये में लगभग 278 अरब रुपये है.

PIA की कब हुई शुरुआत

वहीं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) की बात करें तो इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1946 को हुई थी. यह एयरलाइन पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन है. इसका मुख्यालय कराची में स्थित है. PIA की स्थापना ओरिएंटल एयरवेज के रूप में हुई थी, लेकिन 1955 में इसका नाम बदलकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए कर दिया गया था.

पाकिस्तान की हालत खस्ता

पाकिस्तान इस समय बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है. शहबाज शरीफ को सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश को चलाना पड़ रहा है. पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज जून 2025 तक 286.832 अरब डॉलर (80.6 हजार करोड़ पाकिस्तानी रुपये) तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 13% अधिक है. वहीं, विदेशी कर्ज 135 अरब डॉलर हो गया है, जिसमें से 87.4 अरब डॉलर का कर्ज विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का है.

