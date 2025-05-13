भारत के खिलाफ धर्म को हथियार बना रही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, रिपोर्ट में खुलासा

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद नीतिगत बदलावों और वैचारिक रियायतों की एक श्रृंखला ने इस्लामवादी नेटवर्क के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर दिया है

पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा. उसकी आतंकवाद को प्रायोजित छवि दुनियाभर में जगजाहिर है, लेकिन इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश अनजाने में इस्लामाबाद के गुप्त अभियानों का माध्यम बनता जा रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने क्षेत्र को लॉजिस्टिक और वैचारिक आधार के रूप में इस्तेमाल होने की अनुमति देकर ढाका, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में खुद को उलझाने का जोखिम उठा रहा है.

बांग्लादेश की पत्रिका 'ब्लिट्ज' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, खतरे के संकेत साफ हैं. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) एक बार फिर धर्म को हथियार बनाकर, सीमाओं का दुरुपयोग कर और प्रॉक्सी समूहों के जरिए क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक, “पाकिस्तान के 'डीप स्टेट' के लिए आतंकवाद कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक स्थापित सिद्धांत है. जब दुनिया इस्लामाबाद की कूटनीतिक दिखावेबाजी और खोखले सुधार वादों में उलझी हुई है, उसी दौरान आईएसआई ने भारत के खिलाफ अपना सबसे घातक खेल फिर से सक्रिय कर दिया है- प्रॉक्सी जिहाद. भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के आसपास समयबद्ध इस साजिश के तहत ISI पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक और पश्चिमी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों तक फैली आतंक, तोड़फोड़ और वैचारिक युद्ध की बहुस्तरीय मुहिम चला रही है.”

खुफिया आकलनों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी आईएसआई की 'ढाका सेल' के प्रत्यक्ष संचालन समन्वय में तथाकथित फंसे हुए पाकिस्तानी समुदाय (पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर-पीओके) से जुड़े प्रशिक्षित ऑपरेटिव्स को भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिए योजनाबद्ध तरीके से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराई जा रही है.

IED बनाने की ट्रेनिंग

रिपोर्ट के मुताबिक, “इन व्यक्तियों को विध्वंसक और अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को अंजाम देने का काम सौंपा गया है. खुफिया दस्तावेजों में इस इकाई को 'मोहाजिर रेजिमेंट' कहा गया है, जिसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष और महिला दोनों ऑपरेटिव शामिल हैं. इनमें से कुछ को IED बनाने और आत्मघाती हमलों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2024 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद नीतिगत बदलावों और वैचारिक रियायतों की एक श्रृंखला ने इस्लामवादी नेटवर्क के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर दिया है. इससे लश्कर-ए-तैयबा और बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेताओं के बीच लंबे समय से निष्क्रिय पड़े संबंध फिर से सक्रिय हो रहे हैं.

लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने जो रिश्ते सालों से मुफ्ती हारून इजहार और अंसार अल-इस्लाम के प्रमुख मुफ्ती जशिमुद्दीन रहमानी बना रखे थे. उनको अब एक नेटवर्क के तौर पर जोड़ा जा रहा है.

