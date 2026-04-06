तेल संकट के बीच महंगाई ही नहीं, इस बड़ी आफत ने पाकिस्तान को डुबाया, 45 लोगों की मौत

तेल संकट के चलते महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान को अब एक और झटका लगा है. पाकिस्तान के खैबर पख्तूख्वा इलाके में भारी बारिश के चलते 45 लोगों की मौत हो गई है.

मिडिल ईस्ट के हालात के चलते महंगाई से जूझ रहा पाकिस्तान एक और बड़ी आपदा से जूझ रहा है. ये प्राकृतिक आपदा है जिसने अब तक 45 लोगों की जान ले ली है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं. पाकिस्तान के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में भारी बारिश का कहर जारी है. बारिश की वजह से प्रांत के कई जिलों में छतें और दीवार गिरने की खबरें आई हैं. इस हादसों में बड़ी मात्रा में जान और माल का नुकसान हुआ है.

पाकिस्तान को कितना नुकसान?

पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया आउटलेट जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पीडीएमए ने बताया कि मरने वालों में 23 बच्चे, 17 पुरुष और पांच महिलाएं शामिल हैं, जबकि घायलों में 45 पुरुष, 16 महिलाएं और 44 बच्चे शामिल हैं. खैबर पख्तूनख्वा में कुल 442 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 382 घर आंशिक रूप से और 60 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए.

ये घटनाएं खैबर पख्तूनख्वा के कई हिस्सों में हुईं, जिनमें कोहाट, उत्तर वजीरिस्तान, पेशावर, खैबर, नौशेरा, डेरा इस्माइल खान, कुर्रम, लक्की मारवत, शांगला, बत्ताग्राम, बन्‍नू, एबटाबाद, मरदान, बाजौर, हंगू, मोहम्मद, लोअर दीर, ओरकजई, साउथ वजीरिस्तान, टैंक, लोअर कोहिस्तान, मानसेहरा, तोरघर, स्वात, ऊपरी दीर, चरसद्दा, बुनेर और मलाकंद शामिल हैं.

अभी और होगी बारिश, लोगों से कहा- बेवजह बाहर न निकलें

डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि वह रेस्क्यू टीम, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित संस्थाओं के संपर्क में है और राहत कार्य जारी हैं. प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी गई है और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह राहत प्रयासों को तेज करे और पीड़ितों की मदद सुनिश्चित करे.

जियो न्यूज के अनुसार, 6 से 9 अप्रैल तक अभी और बारिश होने की संभावना है. प्रशासन की तरफ से लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए कहा गया है. खैबर पख्तूनख्वा के संवेदनशील टूरिस्ट स्पॉट्स में लोगों से न जाने की अपील की गई है.

भयंकर तेल संकट से जूझ रहा पाकिस्तान

ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से पाकिस्तान भयंकर तेल संकट से जूझ रहा है. क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की बीच पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 500 PKR के आसपास हैं. भारतीय रुपयों में यह करीब 166 रुपये है. फरवरी के महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 266 PKR थी. तेल की कीमत में इस बढ़ोतरी के असर से पाकिस्तान में भारी महंगाई छाई हुई है. वहां की सरकार ने हालात काबू में रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दिए हैं.

IANS Input

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