पाकिस्तान फिर बेनकाब! नई रिपोर्ट ने हटाया चेहरे से मुखौटा, सामने आई हिंदू आबादी में 'बेतहाशा कमी' की असली वजह

भारत की 1941 की जनगणना के हिसाब से पश्चिमी पाकिस्तान वाले इलाके में हिंदुओं की आबादी 14.6% थी, जो अब गिरकर 2% से भी कम रह गई है.

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली सामने रिपोर्ट आई है. ब्रिटेन की संसद में यह रिपोर्ट रखी गई. ब्रिटिश हिंदू संगठन 'इनसाइट यूके' ने ब्रिटेन की संसद में 'ऑल-पार्टी संसदीय समूह' (APPG) के सामने इस रिपोर्ट को पेश किया है. इसका नाम 'द रिलिजियस परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान' है. इसकी शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से होती है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म की तस्वीर दिखाती है.

भारत में 1941 में हुए जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, जो इलाका आगे चलकर पश्चिमी पाकिस्तान बना, वहां हिंदुओं की आबादी 14.6 प्रतिशत थी. बंटवारे के बाद से यह आंकड़ा तेजी से नीचे गिरता चला गया और आज पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल संख्या 2 फीसदी से भी कम बची है.

सात दशकों में आबादी का इस तरह गिरना पाकिस्तान सरकार का वह झूठ उजागर करता है, जिनमें वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की बात करती है. रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आंकड़ों के पीछे हिंसा, बेदखली और आर्थिक रूप से कमजोर करने की एक लंबी दास्तां छिपी हुई है.

पाकिस्तान में कैसे कम हो रही हिंदुओं की आबादी?

विदेश मामलों के जानकार शीतल त्रिपाठी ने 'DNA India' से बातचीत में बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 2% से भी कम होने का मुख्य कारण देश की सोच में आया बड़ा बदलाव है. 1947 में विभाजन के समय हुई भारी हिंसा और विस्थापन के बाद 1949 के प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान को इस्लामिक देश का रूप दे दिया गया. इसके बाद लागू हुए कई फैसलों ने अल्पसंख्यकों को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी तौर पर पंगु बना दिया.

1965 और 1971 के युद्ध के बाद बने 'शत्रु संपत्ति कानून' से हिंदुओं की पुश्तैनी जमीनें, दुकानें और मंदिर जब्त कर लिए गए, जिससे उनका रोजगार छिन गया. संविधान के अनुच्छेद 41 और 91 के तहत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद सिर्फ मुसलमानों के लिए आरक्षित करके गैर-मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया. पहचान पत्र में धर्म लिखना जरूरी होने से हर मोड़ पर भेदभाव होता है. वहीं ईशनिंदा कानून का डर दिखाकर हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जे किए जाते हैं.



INSIGHT UK has launched its report, The Religious Persecution of Hindus in Pakistan, before the All-Party Parliamentary Group (APPG) for British Hindus. The report brings together historical evidence and present-day testimony on the discrimination, attacks on religious freedom, and threats to safety and dignity faced by Hindu communities in Pakistan. The figures are devastating: an estimated more than 1,000 women and girls from Hindu and Christian communities are abducted, forcibly converted to Islam and forcibly married to their captors every year. Human rights organisations and international reporting have repeatedly documented this pattern, particularly affecting young women from minority communities. This launch is an important step in placing evidence, survivor testimony and lived realities directly before Parliament and in insisting that the human rights of Hindus and other minorities in Pakistan are neither denied nor ignored. Religious freedom is a human right. The safety, dignity and agency of minorities must be protected. @APPGBritHindus @BobBlackman — INSIGHT UK (@INSIGHTUK2) October 24, 2026

गैर-मुस्लिमों के साथ क्या भेदभाव

'इनसाइट यूके' की रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया है कि पाकिस्तान में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न सिर्फ सड़कों पर या उपद्रवियों तक सीमित नहीं है. यह उत्पीड़न वहां के संविधान और सरकारी नियमों में गहराई तक समाया हुआ है.

पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 91 यह नियम तय करता है कि केवल मुस्लिम ही देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है. किसी भी गैर-मुस्लिम को देश का शीर्ष पद हासिल करने की इजाजत नहीं है. साल 2019 में इस नियम को बदलने के लिए एक सुधार बिल लाया गया था, लेकिन कट्टरपंथियों और नेताओं ने उस बिल को संसद में ही रोक दिया.

इसके अलावा, पाकिस्तान में हर नागरिक को पासपोर्ट बनवाते समय धर्म लिखना जरूरी बनाया गया है. इस वजह से सरकारी स्तर पर और आम जिंदगी में धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करना बहुत आसान हो जाता है.

हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण

रिपोर्ट का सबसे गंभीर और डरावना अध्याय महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे जुल्म से जुड़ा है. 'इनसाइट यूके' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में हर साल 1000 से भी ज्यादा हिंदू और ईसाई महिलाओं और बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है. अपहरण करने के बाद इन लड़कियों का जबरन धर्म बदला जाता है और फिर अपहरण करने वालों से ही उनका निकाह करा दिया जाता है. इस तरह के जुल्म का शिकार बनने वाली ज्यादातर लड़कियां गरीब और पिछड़े परिवारों की नाबालिग बच्चियां होती हैं.

इन गरीब परिवारों के पास पुलिस या अदालत में जाकर न्याय मांगने की कोई ताकत या साधन नहीं होता. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और वैश्विक मीडिया रिपोर्टें भी लंबे समय से पाकिस्तान में नाबालिग लड़कियों के इस तरह के अपहरण और जबरन धर्मांतरण को उजागर करती रही हैं.

इस्लामाबाद में एक भी मंदिर क्यों नहीं?

रिपोर्ट में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से जुड़ा एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने रखा गया है. इस्लामाबाद जैसी बड़ी राजधानी में हिंदुओं के लिए पूजा करने के लिए एक भी मंदिर नहीं है. साल 2020 में सरकारी मंजूरी मिलने के बाद इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने का काम शुरू किया गया था. हालांकि जैसे ही मंदिर का काम शुरू हुआ, इस्लामी कट्टरपंथी समूहों ने इसका हिंसक विरोध शुरू कर दिया.

कट्टरपंथियों के उग्र विरोध और धमकियों के कारण मंदिर का निर्माण कार्य बीच में ही रोक देना पड़ा. साल 2020 के बाद से आज तक वह मंदिर अधूरा पड़ा है और इस्लामाबाद में हिंदू समुदाय को प्रार्थना करने के लिए कोई जगह नहीं मिल सकी है.

पाकिस्तान के खिलाफ क्या 5 कदम उठाने की मांग?

ऑल-पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के सामने इस रिपोर्ट को पेश करते हुए 'इनसाइट यूके' संस्था ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री के धार्मिक स्वतंत्रता दूत और इंडो-पैसिफिक मंत्री से पांच बड़ी मांगें की हैं:

बातचीत में मानवाधिकार की शर्त: पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच होने वाली हर कूटनीतिक बातचीत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को जरूरी शर्त बनाया जाए. इसके साथ ही मंदिरों की सुरक्षा और तेज न्याय के लिए समय सीमा तय की जाए. आर्थिक मदद को मानवाधिकार से जोड़ना: ब्रिटेन की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली सरकारी मदद को मानवाधिकारों के सुधार से जोड़ा जाए और फंड का एक हिस्सा अल्पसंख्यक अधिकार समूहों के लिए आरक्षित किया जाए. ब्रिटिश हाई कमीशन में विशेष पद: इस्लामाबाद स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन में दो पद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित किए जाएं ताकि उन पर होने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट बिना किसी पक्षपात या फिल्टर के सीधे पहुंच सके. छमाही रिपोर्ट जारी करना: ब्रिटेन सरकार हर छह महीने में पाकिस्तान के हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर एक आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित करे. सुरक्षित शरण का रास्ता: जबरन धर्मांतरण और धार्मिक उत्पीड़न के शिकार बने पीड़ितों के लिए ब्रिटेन में सुरक्षित शरण देने का विशेष कानूनी रास्ता बनाया जाए.

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