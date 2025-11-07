अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब

भारत ने ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियां तस्करी और अवैध नेटवर्क का नतीजा हैं. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के परमाणु इतिहास को अवैध गतिविधियों से भरा बताया.

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान की गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां कोई नई बात नहीं हैं. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम तस्करी, गुप्त समझौतों और निर्यात नियंत्रण के उल्लंघनों पर टिका हुआ है. ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान को उन देशों में शामिल किया था जिन्होंने परमाणु हथियार परीक्षण किए हैं, जिसके बाद भारत ने यह कड़ी प्रतिक्रिया दी.

हमेशा से अवैध नेटवर्क से जुड़ा रहा

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की गुप्त परमाणु कोशिशें उसके लंबे समय से जारी तस्करी भरे इतिहास का हिस्सा हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि “पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से अवैध नेटवर्क और निर्यात नियंत्रण के उल्लंघनों से जुड़ा रहा है. यह एक्यू खान नेटवर्क और इसके माध्यम से किए गए आगे प्रसार का परिणाम है.”

वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

जायसवाल ने बताया कि भारत ने कई बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के इन काले कारनामों के बारे में आगाह किया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो परमाणु परीक्षण करते रहे हैं. उन्होंने यह बात अपने प्रशासन की नई योजना,अमेरिका द्वारा फिर से परमाणु संसाधनों का परीक्षण शुरू करने को सही ठहराने के लिए कही थी.

