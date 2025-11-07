FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS 5th T20I Pitch Report: गाबा में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है ब्रिस्बेन की पिच

IND vs AUS 5th T20I Pitch Report: गाबा में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है ब्रिस्बेन की पिच

अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब

अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब

विक्की-कैट के बाद अब किन सेलेब्स के घर गूंजेगी किलकारी? दिसंबर-जनवरी में इनके यहां आने वाला है नन्हा मेहमान

विक्की-कैट के बाद अब किन सेलेब्स के घर गूंजेगी किलकारी? दिसंबर-जनवरी में इनके यहां आने वाला है नन्हा मेहमान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या होता है AMSS सिस्टम, कैसे करता है काम? जिसके ठप होने से थम जाती है प्लेन की उड़ान

क्या होता है AMSS सिस्टम, कैसे करता है काम? जिसके ठप होने से थम जाती है प्लेन की उड़ान

Test में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, चार खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा बार किया है कारनामा

Test में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, चार खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा बार किया है कारनामा

पिता थे बिमार फिर भी छोड़ दी नौकरी, इस बिजनेस से बनाया करोड़ों का साम्राज्य

पिता थे बिमार फिर भी छोड़ दी नौकरी, इस बिजनेस से बनाया करोड़ों का साम्राज्य

Homeदुनिया

दुनिया

अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब

भारत ने ट्रंप के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान की गुप्त परमाणु गतिविधियां तस्करी और अवैध नेटवर्क का नतीजा हैं. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के परमाणु इतिहास को अवैध गतिविधियों से भरा बताया.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 07, 2025, 07:52 PM IST

अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब

 रणधीर जायसवाल

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पाकिस्तान की गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां कोई नई बात नहीं हैं. विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम तस्करी, गुप्त समझौतों और निर्यात नियंत्रण के उल्लंघनों पर टिका हुआ है. ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान को उन देशों में शामिल किया था जिन्होंने परमाणु हथियार परीक्षण किए हैं, जिसके बाद भारत ने यह कड़ी प्रतिक्रिया दी. 

हमेशा से अवैध नेटवर्क से जुड़ा रहा

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान की गुप्त परमाणु कोशिशें उसके लंबे समय से जारी तस्करी भरे इतिहास का हिस्सा हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि “पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से अवैध नेटवर्क और निर्यात नियंत्रण के उल्लंघनों से जुड़ा रहा है. यह एक्यू खान नेटवर्क और इसके माध्यम से किए गए आगे प्रसार का परिणाम है.”

यह भी पढ़ें: कड़क अंदाज वाली IPS तदाशा मिश्रा से थर-थर कांपते हैं अपराधी, अब बनीं झारखंड की पहली महिला DGP

वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा

जायसवाल ने बताया कि भारत ने कई बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के इन काले कारनामों के बारे में आगाह किया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गतिविधियां क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो परमाणु परीक्षण करते रहे हैं. उन्होंने यह बात अपने प्रशासन की नई योजना,अमेरिका द्वारा फिर से परमाणु संसाधनों का परीक्षण शुरू करने को सही ठहराने के लिए कही थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS 5th T20I Pitch Report: गाबा में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है ब्रिस्बेन की पिच
IND vs AUS 5th T20I Pitch Report: गाबा में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है ब्रिस्बेन की पिच
अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब
अवैध परमाणु गतिविधियां करना पाकिस्तान की पुरानी आदत... ट्रंप के दावे पर भारत सरकार करारा जवाब
विक्की-कैट के बाद अब किन सेलेब्स के घर गूंजेगी किलकारी? दिसंबर-जनवरी में इनके यहां आने वाला है नन्हा मेहमान
विक्की-कैट के बाद अब किन सेलेब्स के घर गूंजेगी किलकारी? दिसंबर-जनवरी में इनके यहां आने वाला है नन्हा मेहमान
दिल्ली के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, IndiGo-एयर इंडिया ने जारी की एडवाजरी
दिल्ली के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर 400 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, IndiGo-एयर इंडिया ने जारी की एडवाजरी
वर्ल्ड चैंपियन मंधाना-जेमिमा समेत इन खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा, 2.25 करोड़ के नकद पुरस्कार से किया सम्मानित
वर्ल्ड चैंपियन मंधाना-जेमिमा समेत इन खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा, 2.25 करोड़ के नकद पुरस्कार से किया सम्मानित
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या होता है AMSS सिस्टम, कैसे करता है काम? जिसके ठप होने से थम जाती है प्लेन की उड़ान
क्या होता है AMSS सिस्टम, कैसे करता है काम? जिसके ठप होने से थम जाती है प्लेन की उड़ान
Test में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, चार खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा बार किया है कारनामा
Test में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले 10 बल्लेबाज, चार खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा बार किया है कारनामा
पिता थे बिमार फिर भी छोड़ दी नौकरी, इस बिजनेस से बनाया करोड़ों का साम्राज्य
पिता थे बिमार फिर भी छोड़ दी नौकरी, इस बिजनेस से बनाया करोड़ों का साम्राज्य
मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, बोलीं- 4 नहीं 10 लाख रुपये चाहिए
मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, बोलीं- 4 नहीं 10 लाख रुपये चाहिए
कौन हैं भारत के सबसे बड़े दानवीर? अंबानी- अडानी से भी निकले आगे, हर साल इतने करोड़ करते हैं दान
कौन हैं भारत के सबसे बड़े दानवीर? अंबानी- अडानी से भी निकले आगे, हर साल इतने करोड़ करते हैं दान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE