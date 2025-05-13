US-Iran बातचीत से पहले पाकिस्तान ने लगा 'लॉकडाउन', स्कूल-ऑफिस सब रहेंगे बंद!

US Iran के बीच शनिवार 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने जा रही है. इससे पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक बड़ा फैसला लिया है.

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच पिछले 40 दिनों से युद्ध चल रहा था. लेकिन बुधवार को पाकिस्तान ने इन देशों के बीच दो हफ्ते का सीजफायर लागू करवा दिया है. हालांकि अब दोनों देशों के बीच शनिवार 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने जा रही है. इससे पहले पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, ईरान-यूएस की वार्ता के इस्लामाबाद में अवकाश घोषित किया है, जो लगभग लॉकडाउन के बराबर होगा. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान ने नोटिस जारी करते हुए क्या कहा है.

पाकिस्तान ने जारी किया नोटिस

मीडिया रिपोर्टो में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को नोटिस जारी करते हुए कहा, ये सूचित किया जाता है कि 11 अप्रैल, 2026 शनिवार को एमसीआई, सीडीए, आईसीटी प्रशासन, आईसीटी पुलिस, आईईएससीओ, एसएनजीपीएल और अस्पतालों सहित जरूरत की सेवाओं के कार्यालयों को छोड़कर इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र की राजस्व सीमा के भीतर स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है."

इस्लामाबाद में स्कूल, कॉलेज से लेकर मार्केट तक सभी बंद रहेंगे. हालांकि ईरान-यूएस की वार्ता के दौरान इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा. हालांकि इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी है और कई होटलों को खाली करवा दिया गया है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि दो दिन तक कर्फ्यू जैसा हालात रहेंगे और सभी को घर में रहने के लिए कहा गया है. इसके अलावा इस्लामाबाद में भारी संख्या में पुलिस, आर्मी और हाई सिक्योरिटी रहेगी.

वार्ता में कौन करेगा US-IRAN का प्रतिनिधित्व?

पाकिस्तान में होने वाली यूएस-ईरान के बीत शांती वार्ता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, जेडी वेंस शुक्रवार को ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए. वहीं ईरान का प्रतिनिधित्व के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि सीजफायर के बाद इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान ने कहा था कि अब अमेरिका से तभी बात होगी, जब लेबनान पर सीजफायर लागू किया जाएगा.

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