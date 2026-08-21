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इमरान खान का हो गया इलाज? कुछ ही घंटों में शिफा अस्पताल से अदियाला जेल में कर दिया शिफ्ट

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 अगस्त) को इमरान खान को जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था, जिसके बाद शहबाज सरकार ने देर रात उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया और कुछ ही घंटों में वापस अदियाला जेल में शिफ्ट कर दिया.

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Rishi Kant

Updated : Aug 21, 2026, 10:41 AM IST

इमरान खान का हो गया इलाज? कुछ ही घंटों में शिफा अस्पताल से अदियाला जेल में कर दिया शिफ्ट

इमरान खान को फिर जेल में किया शिफ्ट

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  • पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था. 
  • इमरान खान देर रात शिफा अस्पताल में शिफ्ट हुए और कुछ ही घंटों में वापस जेल भेज दिया गया.
  • शहबाज सरकार का कहना है कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं. 

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार (21 अगस्त) तड़के इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. हालांकि शहबाज सरकार ने उन्हें अगले कुछ ही घंटों में वापस अदियाला जेल भेज दिया. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि अस्पताल में इमरान खान के मेडिकल टेस्ट कराए गए थे. हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में इमरान खान या शिफा अस्पताल का नाम नहीं लिया था.

अताउल्लाह तरार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैदी को 20 और 21 अगस्त की रात के दौरान उचित सुरक्षा व्यवस्था के तहत अस्पताल ले जाया गया था. नेत्र रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ और एक डॉक्टर समेत योग्य टीम ने उनकी विस्तृत जांच की और उन्हें चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित किया. उनकी बहन उज़मा खान, चिकित्सा जांच के सभी चरणों के दौरान मौजूद रहीं. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, उन्हें 21 अगस्त की सुबह लगभग 5 बजे वापस अदियाला जेल भेज दिया गया.'

नवाज शरीफ को भी इसी तरह अस्पताल में किया गया था शिफ्ट 

इमरान खान के अस्पताल में शिफ्ट करने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था ठीक उसी तरह थी, जब नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया था. पाकिस्तान में इतिहास पूरी तरह खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है. शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के सेक्टर H-8 में स्थित है, जहां कई शैक्षणिक संस्थान और अन्य सरकारी कार्यालय भी हैं. इमरान खान के शिफा अस्पताल में शिफ्ट होने की वजह से आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी. अस्पताल की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी. पाकिस्तान के अखबार 'द डॉन' के मुताबिक, सुरक्षा जांच के बाद परिसर के अंदर और आसपास करीब 800 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. इस्लामाबाद के पुलिस चीफ सैयद अली नासिर रिजवी ने भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए दो बार अस्पताल का दौरा किया.

तीन साल पहले जेल भेजे गए थे इमरान खान

इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद तोशाखाना मामले में 5 अगस्त, 2023 को जेल में बंद किया गया. रावलपिंडी की अदियाला जेल में 19 करोड़ पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में इमरान 14 साल की सजा काट रहे हैं, जिसे अल-कादिर ट्रस्ट मामले के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि जेल की सजा के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है. उनकी बहन नूरी नियाजी और पत्नी बुशरा बीबी ने आरोप लगाया था कि उनकी जेल में ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी. इसलिए हमें करीब 9 महीने तक नहीं मिलने दिया गया था. 

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में शिफ्ट करने का दिया था आदेश

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 अगस्त) को इमरान खान को जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था. जस्टिस शाहिद वहीद की अध्यक्षता वाली बेंच ने इमरान को अस्पताल में भर्ती के साथ-साथ परिवार के लोगों से मीटिंग की मांग वाली कई याचिकाओं पर फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में कहा, 'कैदी को कारावास की वजह से मानवीय व्यवहार और जरूरी मेडिकल देखभाल का अधिकार नहीं खोना चाहिए.' इसमें आगे कहा था कि अगली सुनवाई की तारीख तक इस आदेश का पालन किया जाए. 

ये भी पढ़ें- नवाज शरीफ की तरह इमरान खान की भी हुई सीक्रेट डील? PAK पत्रकार बोले- 'पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है'

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