क्या है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब का इतिहास? जिसपर पाकिस्तान में चला बुलडोजर

पाकिस्तान के फारूकाबाद में 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ढहाए जाने का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है.

फारूकाबाद में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को 24 जून को ढहा दिया गया

इसका संबंध 1873 में शुरू हुए ऐतिहासिक सिंह सभा आंदोलन से था

भारत ने इस घटना को बेहद निंदनीय और सोच-समझकर किया गया हमला बताया

भारत ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर भारत ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है. हाल ही में पाकिस्तान के फारूकाबाद में करीब 125 साल पुराने 'गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब' को ढहा दिया गया, जिस पर बुधवार (1 जुलाई 2026) को भारत सरकार ने बहुत सख्त नाराजगी जताई है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे बेहद निंदनीय और सोच-समझकर किया गया हमला बताया है.

क्या है पूरा मामला?

बीती 24 जून को कुछ असामाजिक तत्वों ने इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को गिरा दिया था. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वहां के स्थानीय प्रशासन या इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, जो कि बेहद चिंताजनक है. उन्होंने यह भी साफ किया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके इबादत गाहों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा.

इस गुरुद्वारे का ऐतिहासिक महत्व

यह गुरुद्वारा सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि इसका सिख इतिहास से गहरा नाता था-

सिंह सभा आंदोलन से जुड़ाव- इस गुरुद्वारे का संबंध 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुए सिंह सभा आंदोलन से था. यह आंदोलन 1873 में अमृतसर से शुरू हुआ था और बाद में लाहौर तक फैल गया. इसी आंदोलन ने आगे चलकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नींव रखी थी.

इस गुरुद्वारे का संबंध 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुए सिंह सभा आंदोलन से था. यह आंदोलन 1873 में अमृतसर से शुरू हुआ था और बाद में लाहौर तक फैल गया. इसी आंदोलन ने आगे चलकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नींव रखी थी. शहर का इतिहास- लाहौर से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित फारूकाबाद को 1980 के दशक तक 'चूहड़ काना' कहा जाता था. इस शहर को महाराजा रणजीत सिंह के दरबारी सरदार चूहड़ सिंह ने बसाया था. बाद में राष्ट्रपति जिया-उल-हक के दौर में इसका नाम बदल दिया गया.

भारत की दोटूक मांग

भारत सरकार ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा है कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसके पीछे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. भारत की मांग है कि गुरुद्वारे के ढहाए गए हिस्से को जल्द से जल्द दोबारा बनवाया जाए. साथ ही, पाकिस्तान सरकार को अपने देश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और वहां बढ़ रही धार्मिक कट्टरता पर लगाम लगानी चाहिए.

अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक सिख बुजुर्ग दंपत्ति (जगन्नाथ और आसमा वंती) की गुरुद्वारे के अंदर हत्या कर दी गई थी. हालांकि, वहां की पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है. इन घटनाओं ने पाकिस्तान इवेक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

1947 में विभाजन के बाद जो हिंदू और सिख भारत आ गए थे, उनकी जमीनों, अस्पतालों, पुस्तकालयों और धार्मिक स्थलों की देखरेख के लिए 1960 में इस बोर्ड का गठन किया गया था. लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि यह बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है.

पाकिस्तान सरकार का पक्ष

बढ़ते विवाद के बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मानवाधिकार और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने इस जगह का दौरा किया. उन्होंने मीडिया को बताया कि एक स्थानीय कारोबारी ने बिना किसी एनओसी के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को गिरा दिया है. उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और भरोसा दिलाया है कि इस गुरुद्वारे को जल्द ही दोबारा ठीक कराया जाएगा. बहरहाल, पड़ोसी मुल्क में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी है.

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