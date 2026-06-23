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दुनिया

पाकिस्तान का बड़ा फैसला: महरंग बलोच को उम्रकैद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना तेज

बलूचिस्तान में अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करने वालीं मशहूर बलूच कार्यकर्ता महरंग बलोच और उनके साथियों को पाकिस्तानी अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद बवाल मच गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 23, 2026, 06:12 PM IST

पाकिस्तान का बड़ा फैसला: महरंग बलोच को उम्रकैद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना तेज

महरंग बलोच को उम्रकैद (Image Source- IANS)

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बलूचिस्तान में अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली मशहूर कार्यकर्ता महरंग बलोच और उनके तीन साथियों को पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है. अदालत ने यह फैसला फ्रंटियर कॉर्प्स के एक अधिकारी की हत्या से जुड़े मामले में दिया है. इस फैसले के आते ही पाकिस्तान समेत दुनियाभर के मानवाधिकार संगठनों में गुस्सा फूट पड़ा है. विभिन्न संस्थाओं ने इसे न्याय का मजाक और शांतिपूर्ण आवाज़ों को दबाने की सोची-समझी साजिश करार दिया है.

फैसले के विरोध में उठने लगीं आवाजें

इस अदालती फैसले के तुरंत बाद बलूचिस्तान के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं. बलूच नेशनल मूवमेंट ने मंगलवार (23 जून 2026) को साफ तौर पर कहा है कि वे इस फैसले को पूरी तरह खारिज करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार अपनी सरकारी संस्थाओं और अदालतों का इस्तेमाल बलूचिस्तान के लोगों में डर पैदा करने के लिए कर रही है. संगठन ने इसे 'न्यायिक आतंकवाद' का नाम देते हुए कहा कि ऐसी सजाओं से बलूच लोगों के हक की लड़ाई और उनका शांतिपूर्ण प्रतिरोध रुकने वाला नहीं है.

ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान ने क्या कहा?

संस्था ने इस अदालती कार्रवाई को न्याय का हनन बताया है. उनका कहना है कि इस फैसले का इकलौता मकसद मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों को अपराधी साबित करना है. यह कदम बलूचिस्तान में बोलने और अपनी बात रखने की बची-खुची आज़ादी को भी छीनने जैसा है. पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर निष्पक्ष सुनवाई और अभिव्यक्ति की आज़ादी का वादा करता है, लेकिन यह फैसला उन वादों के बिल्कुल उलट है.

व्यवस्था और निष्पक्षता पर उठते सवाल

पाकिस्तान के अपने आंतरिक मानवाधिकार संगठन, 'ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान' (एचआरसीपी) ने भी इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है. एचआरसीपी का कहना है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और अदालतें बुनियादी अधिकारों की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं को भी उग्रवादियों और आतंकियों के चश्मे से देख रही हैं. संस्था ने इस फैसले को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए मांग की है कि ऊपरी अदालत इस फैसले की तुरंत समीक्षा करे और बलूचिस्तान की समस्या को सुलझाने के लिए कानूनी डंडे के बजाय राजनीतिक बातचीत का रास्ता चुना जाए.

वैश्विक समुदाय से दखल की अपील

बलूच वूमेन फोरम की केंद्रीय संयोजक शाली बलोच ने दुनियाभर के वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से इस सरकारी और अदालती दमन के खिलाफ एक साथ आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस फैसले ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का सिस्टम अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने वाले बलूच कार्यकर्ताओं के प्रति पक्षपात से भरा हुआ है.

वहीं जेय सिंध मुत्ताहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरफत ने इसे पीड़ित क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को डराने का एक मनोवैज्ञानिक हथकंडा बताया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) और वैश्विक ताकतों से अपील की है कि वे पाकिस्तान में चल रहे इस दमन, जबरन लोगों को गायब करने (जबरन गुमशुदगी) और राजनीतिक दुर्भावना से दी जा रही इन सजाओं पर तुरंत कड़ा संज्ञान लें.

(इनपुट IANS से)

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