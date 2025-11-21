पाकिस्तान की ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 15 लोगों की मौत, भरभराकर गई पूरी इमारत

Pakistan News: शुक्रवार की सुबह पाकिस्तान की एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है. इस धमाके में एक पूरी बिल्डिंग धरती में समा गई वहीं बिल्डिंग के मलबे में दबने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई हैं.

Pakistan News: पाकिस्तान के फैसलाबाद की ग्लू फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह हुए धमाके की खबर सामने आ रही है. खबर है कि अभी तक इस धमाके में करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में छह बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं. कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने पुष्टि की कि मलबे से और शव निकाले गए हैं. हादसे में घायल हुए कम से कम 7 लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं. कमिश्नर अनवर ने शुरुआती जांच का हवाला देते हुए कहा कि धमाका गैस पाइपलाइन फटने से हुआ.

ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ धमाका

बताया जा रहा है कि धमाका सुबह करीब 5 बजे मलिकपुर इलाके की एक ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ. तेज विस्फोट से पूरी इमारत धराशायी हो गई और आसपास मौजूद कई ढांचे भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद फैक्ट्री के भीतर आग लग गई और चारों ओर धुआं फैल गया. कमिश्नर अनवर बताते है कि इस परिसर में चार फैक्ट्री यूनिट एक साथ चल रही थीं और सबसे ज्यादा जानें उन घरों में गईं जो फैक्ट्री की पीछे वाली दीवार से सटे हुए थे. पंजाब की मुख्यमंत्री मारियम नवाज, खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही है.

धमाके के तुरंत बाद 3 मौतें

वह कहते है कि धमाके के तुरंत बाद सिर्फ तीन मौतें दर्ज हुई थी लेकिन जैसे-जैसे लबा हटता गया, ये संख्या पहले 10 और फिर बढ़कर 15 हो गई. कई गंभीर घायल भी अस्पताल में दम तोड़ बैठे. रेस्क्यू विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि फैक्ट्री में बॉयलर फटने से इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया और अंदर मौजूद मजदूर मलबे के नीचे दब गए. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि फैक्ट्री के कैमिकल वेयरहाउस में हुए विस्फोट के बाद छत का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे नुकसान बढ़ गया.

