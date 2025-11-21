FacebookTwitterYoutubeInstagram
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न

RRB NTPC Undergraduate Result 2025: 51,979 कैंडिडेट्स हुए CBT 2 के लिए क्वॉलिफाई, यहां चेक करें रिजल्ट

पाकिस्तान की ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 15 लोगों की मौत, भरभराकर गई पूरी इमारत

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र

Homeदुनिया

दुनिया

पाकिस्तान की ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 15 लोगों की मौत, भरभराकर गई पूरी इमारत

Pakistan News: शुक्रवार की सुबह पाकिस्तान की एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है. इस धमाके में एक पूरी बिल्डिंग धरती में समा गई वहीं बिल्डिंग के मलबे में दबने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 21, 2025, 02:32 PM IST

पाकिस्तान की ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 15 लोगों की मौत, भरभराकर गई पूरी इमारत

Pakistan Factory Explosion

Pakistan News: पाकिस्तान के फैसलाबाद की ग्लू फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह हुए धमाके की खबर सामने आ रही है. खबर है कि अभी तक इस धमाके में करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में छह बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं. कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने पुष्टि की कि मलबे से और शव निकाले गए हैं. हादसे में घायल हुए कम से कम 7 लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं. कमिश्नर अनवर ने शुरुआती जांच का हवाला देते हुए कहा कि धमाका गैस पाइपलाइन फटने से हुआ.

ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ धमाका

बताया जा रहा है कि धमाका सुबह करीब 5 बजे मलिकपुर इलाके की एक ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ. तेज विस्फोट से पूरी इमारत धराशायी हो गई और आसपास मौजूद कई ढांचे भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद फैक्ट्री के भीतर आग लग गई और चारों ओर धुआं फैल गया.  कमिश्नर अनवर बताते है कि इस परिसर में चार फैक्ट्री यूनिट एक साथ चल रही थीं और सबसे ज्यादा जानें उन घरों में गईं जो फैक्ट्री की पीछे वाली दीवार से सटे हुए थे. पंजाब की मुख्यमंत्री मारियम नवाज, खुद इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही है. 

धमाके के तुरंत बाद 3 मौतें

वह कहते है कि धमाके के तुरंत बाद सिर्फ तीन मौतें दर्ज हुई थी लेकिन जैसे-जैसे लबा हटता गया, ये संख्या पहले 10 और फिर बढ़कर 15 हो गई. कई गंभीर घायल भी अस्पताल में दम तोड़ बैठे. रेस्क्यू विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि फैक्ट्री में बॉयलर फटने से इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया और अंदर मौजूद मजदूर मलबे के नीचे दब गए. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि फैक्ट्री के कैमिकल वेयरहाउस में हुए विस्फोट के बाद छत का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा, जिससे नुकसान बढ़ गया.

IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
RRB NTPC Undergraduate Result 2025: 51,979 कैंडिडेट्स हुए CBT 2 के लिए क्वॉलिफाई, यहां चेक करें रिजल्ट
पाकिस्तान की ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 15 लोगों की मौत, भरभराकर गई पूरी इमारत
Varanasi Star Cast Fees: महेश बाबू, राजामौली या प्रियंका चोपड़ा.. 1500 करोड़ की 'वाराणसी' के लिए किसने ली सबसे ज्यादा फीस?
कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
No Sugar Challenge: सिर्फ 30 दिन के लिए चीनी छोड़कर देखें, शरीर में दिखेंगे ये जबरदस्त बदलाव
इन 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
